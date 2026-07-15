/10 मिनट में LPG की डिलीवरी! स्विगी इंस्टामार्ट से ऑर्डर कर सकेंगे सिलेंडर, पहली बार ऑन-डिमांड सर्विस शुरू

LPG Cylinder: मिडिल ईस्ट वॉर के बाद भारत को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा. LPG की सप्लाई अटकी, तो सिलेंडर की बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक के नियम बदल गए. इंडेन, एचपी, भारतगैस ने सिलेंडर रिफिलिंग की डेडलाइन बढ़ाकर 25 दिन (शहरों के लिए) , 45 दिन (गांवों में) कर दिया. सिलेंडर के लिए इंतजार बढ़ गया, लेकिन अब आपको गैस के लिए इंतजार नहीं करना होगा. अब चट से सिलेंडर बुक करो और पट से 10 मिनट में LPG सिलेंडर की डिलीवरी हो जाएगी.
चौंकिए नहीं , ऐसा सच में होने वाला है. ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी Swiggy की क्विक कॉमर्स कंपनी Instamart आपके घर तक LPG सिलेंडर की भी डिलीवरी करेगा.शुरुआत में 10 किलोग्राम वाले HP Navya Composite Cylinder और 5 किलो वाले मेटल सिलेंडर इंस्टामार्ट से आएंगे.
स्विगी एंस्टामार्ट और सरकारी तेल कंपनी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ( HPCL) के बीच साझेदारी हुई है. इस डील के तहत ऑन डिमांड LPG सिलेंडर की सर्विस शुरू होगी. जैसे आप इंस्टामार्ट ऐप से आटा-दाल ऑर्डर बुक करते हैं, उसी तरह से आप घर बैठे गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं. देश में पहली बार इस तरह की ऑन डिमांड गैस डिलीवरी सर्विस की शुरुआत हो रही है.
HPCL और स्विगी इंस्टामार्ट के इस डील के तहत बिना गैस कनेक्शन के भी आपको सिलेंडर मिल सकेगा. इसके लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम ने अपना नया HP NAVYA 10 KG वाला कंपोजिट सिलेंडर लॉन्च किया है. इसके लिए एलपीजी कनेक्शन की अनिवार्यता नहीं है. इसकी ऑनलाइन ऑन डिमांड सिलेंडर डिलीवरी की सर्विस सबसे पहले बेंगलुरु में शुरू हो रही है, धीरे-धीरे इसे दूसरे शहरों में भी लागू किया जाएगा.
स्विगी इंस्टामार्ट से सिलेंडर की डिलीवरी के लिए सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना होगा. पहली डिलीवरी से पहले अपना KYC अपेडट करवाना होगा. सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. ये सिर्फ एक बार करना होगा. हर बार सिलेंडर ऑर्डर करने के लिए इसे दोहराने की जरूरत नहीं होगी. ऐप से आर्डर बुक करने के कुछ मिनटों में आपके दरवाजे तक सिलेंडर की डिलीवरी हो जाएगी. पहली बार बुक करने पर आपको सिलेंडर खरीदना होगा . दूसपी बार से सिलेंडर की रिफिलिंग जैसी व्यवस्था होगी, यानी खाली सिलेंडर डिलीवरी ब्वॉय को देना होगा. आप इंस्टामार्ट से जो भी सिलेंडर बुक करेंगे, वो HP अपने डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के जरिए पूरा करेगा. यानी इंस्टामार्ट आपके लिए ठीक वैसे ही काम करेगा, जैसे गैस एजेंसी के सिलेंडर डिलीवरी एजेंट काम करते हैं.