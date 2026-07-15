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10 मिनट में LPG की डिलीवरी! स्विगी इंस्टामार्ट से ऑर्डर कर सकेंगे सिलेंडर, पहली बार ऑन-डिमांड सर्विस शुरू

On-Demand LPG Cylinder: अब गैस खत्म हुआ तो आपको बुकिंग के लिए 25 दिन या 45 दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है. ऐप खोलकर इधर बुकिंग की, उधर 10 मिनट में आपके दरवाजे पर गैस सिलेंडर पहुंच जाएगा. स्विगी इंस्टामार्ट ने पहली बार ऑन डिमांड सिलेंडर सर्विस की शुरुआत की है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 15, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:37 PM IST
10 मिनट में LPG की डिलीवरी! स्विगी इंस्टामार्ट से ऑर्डर कर सकेंगे सिलेंडर, पहली बार ऑन-डिमांड सर्विस शुरू

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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