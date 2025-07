LPG Cylinder: टैरिफ टेंशन के बीच देर रात आई बड़ी खुशखबरी, सस्ता हुआ गैस सिलेंडर, ₹33.50 घटे दाम

LPG Cylider Rate: तेल कंपनियों ने 31 जुलाई की देर रात बड़ी खुशखबरी दे दी. आम तौर पर महीने के पहली तारीख को तेल कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की घोषणा करती है, लेकिन इस बार कुछ घंटे पहले ही ऐलान कर लोगों को दिल खुश कर दिया. तेल कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 33.50 रुपये की कटौती कर दी है. 1 अगस्त 2025 से आपको सस्ते सिलेंडर मिलेंगे. हालांकि इसका फायदा आपके रसोई बचत पर नहीं होगा.

1 अगस्त से सस्ता हुआ गैस सिलेंडर

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कॉमर्शियल यानी की 19 किलो वाले LPG सिलेंडर की कीमत को रिवाइज करते हुए उसमें 33.50 रुपये की कटौती कर दी है. 1 अगस्त से कमर्शियल सिलेंडर के दाम घट जाएंगे. हालांकि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. नई दरें लागू होने के बाद 1 अगस्त से दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत घटकर 1631.50 रुपये हो जाएगी. बता दें कि इससे पहले 1 फरवरी को तेल कंपनियों ने गैस सिलेंडर की कीमत में 7 रुपये की कटौती की थी. उसके बाद 1 अप्रैल को कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 41 रुपये घटाए गए थे. उसके बाद 1 जुलाई 2025 को भी कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में 58.5 रुपये की कटौती की गई थी. अब एक बार फिर से एलपीजी की कीमतों में कटौती कर लोगों को राहत दी गई है.

तेल कंपनियों ने कहा है कि कमर्शियल सिलेंडर के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों, टैक्स को देकथे हुए घटाया गया है. हालांकि इस कटौती का फायदा आपको नहीं मिल सकेगा, क्योंकि घरेलू सिलेडंर यानी 14.2 किलो वाले सिलेंडर जो आपकी रसोई में इस्तेमाल होते हैं, उसकी कीमत जस की तस रखी गई है, 19 किलो वाले सिलेंडर होटल और कैटरिंग में काम आते हैं. यानी इस कटौती का फायदा रेस्टोरेंट, होटल कारोबारियों को मिलेगा.

Oil marketing companies have revised the prices of commercial LPG gas cylinders. The rate of 19 kg commercial LPG gas cylinders has been reduced by Rs 33.50 effective from tomorrow. In Delhi, the retail sale price of a 19 kg commercial LPG cylinder will be Rs 1631.50 from August…

