होर्मुज संकट के बीच LPG का नया नियम, बिना DAC कोड के नहीं होगी सिलेंडर की डिलीवरी, क्या है नया रूल, कैसे मिलेगा ये नंबर? जानिए सबकुछ

LPG Latest Update: एलपीजी संकट के बीच तेल कंपनियों ने सिलेंडर से जुड़े नियम में बदलाव किया है. अब बिना DAC नंबर के गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी. अगर आपने डिलीवरी एजेंट को ये नंबर नहीं दिया तो वो सिलेंडर वापस लेकर लौट जाएगा. क्या है DAC कोड, कैसे मिलेगा, अगर नहीं मिला तो क्या करें? समझते हैं सबकुछ...
Trending Photos
LPG Cylider New Rules: भारत अपनी LPG गैस की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है. आयात का 90 फीसदी हिस्सा खाड़ी देशों से आता है. ईरान-अमेरिका युद्ध की वजह से भारत की ये सप्लाई चेन टूट गई और देश को LPG संकट का सामना करना पड़ा. रसोई गैस की किल्लत को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने LPG सिलेंडर से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया. सिलेंडर के दाम से लेकर बुकिंग के नियम तक बदल दिए गए. अब एक और नियम में बदलाव किया गया है. सरकार ने कहा है कि बिना DAC नंबर के सिलेंडरों की डिलीवरी नहीं होगी.
पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा के मुताबिक 92 फीसदी घरेलू गैस कनेक्शन को DAC सिस्टम से जोड़ दिया गया है. उन्होंने ये भी कहा कि DAC सिस्टम की वजह से घरेलू सिलेंडरों की सप्लाई में बिना किसी फर्जीवाड़े के पारदर्शी और परेशानी मुक्त बनाया गया है. अब समझते हैं कि ये DAC सिस्टम क्या है, जिसके बिना सिलेंडर की डिलीवरी संभव नहीं है. LPG गैस सिलेंडर से जुड़ा एक नया सिस्टम लागू किया गया है, जिसे DAC नंबर कहा जा रहा है. सिलेंडरों की डिलीवरी के लिए इसे अनिवार्य बनाया गया है. गैस कंपनियों ने डिलीवरी को ज्यादा सुरक्षित और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए DAC यानी Delivery Authentication Code सिस्टम शुरू किया है.
DAC नंबर OTP कोड की तरह ही होता है. जब आप गैस सिलेंडर की बुकिंग करते हैं तो गैस कंपनी की ओर से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाता है. डिलीवरी के समय आपको ये कोड बताना जरूरी होता है, वरना डिलीवरी एजेंट आपको सिलेंडर देने से मना कर देगा. सिलेंडरों की फर्जी डिलीवरी, गलत बिलिंग और गैस चोरी रोकने के लिए सरकार ने DAC सिस्टम को लागू किया है.
Delivery Authentication Code यानी DAC आपको गैस कंपनी की ओर से आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर, व्हाट्सऐप, ऐप पर भोजा जाता है. ये कोड आपके उसी डिवाइस पर आता है, जिससे आपके बुकिंग की है. यानी अगर व्हाट्सऐप से किया है तो वहां आएगा, ऐप से किया है तो ऐप पर कोड आएगा और अगर मोबाइल नंबर से किया है तो SMS के जरिए आपके फोन पर आएगा.
बुकिंग के समय आपके फोन पर डीएसी कोड आ जाता है. जब डिलीवरी ब्वॉय आपके घर सिलेंडर लेकर आएगा, तो वो आपसे यही कोड बताना होगा. बिना सही कोड डाले सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जाती है. ऐसे में मन में एक सवाल जरूर होगा कि अगर कोड आपको नहीं मिला तो क्या होगा ? कई बार बुकिंग के दौरान तकनीकी खामियों और सर्वर डाउन रहने की वजह से DAC कोड नहीं आता है. ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है. जब डिलीवरी ब्वॉय सिलेंडर लेकर आए तो उसे दोबारा से इसे भेजने के लिए कहे. आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पर ये कोड फौरन आ जाएगा, जिसे बताकर आप सिलेंडर की डिलीवरी ले सकते हैं.
अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद सरकार ने गैस सिलेंडर से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है. सरकार ने सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी कर दी. कमर्शियल सिलेंडर के दाम लगातार दो बार बढ़ाए गए. वहीं घरेलू सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई.
सरकार ने जमाखोरी को रोकने के लिए सिलेंडरों की बुकिंग अंतराल (Waiting Period) को बढ़ा दिया. सिलेंडर की बुकिंग समयसीमा को शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन कर दिया गया, जो पहले 21 दिन का था.
सरकार ने एलपीजी सिलेंडर पर निर्भरता कम करने के लिए पीएनजी की सप्लाई बढ़ा दी. पीएनजी कनेक्शन के लिए प्रोत्साहित किया गया. वहीं पीएनजी और एलपीजी एक साथ रखने की मनाही कर दी गई. अगर किसी घर में पाइप वाली गैस (PNG) का कनेक्शन है, तो उन्हें फौरन एलपीजी सिलेंडर जमा करने को कहा गया. इसके अलावा 5 किलो वाले छोटू सिलेंडर की डिलीवरी में छूट दी गई है.