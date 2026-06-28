/30 दिन वाली सख्ती से लेकर 30 जून की डेडलाइन तक...LPG सिलेंडर से जुड़े नए नियम, रूल किया इग्नोर तो कट जाएगा आपका गैस कनेक्शन

LPG Cylinder Rules 2026: खाड़ी युद्ध के बाद से सिलेंडर से जुड़े कई नियम बदल गए हैं. सिलेंडर की कीमत से लेकर डिलीवरी के नियम बदल दिए गए हैं. PNG, LPG सिलेंडर को लेकर नया नियम लागू कर दिया गया. 30 जून से एक और नियम बदलने जा रहा है. सब्सिडी से लेकर सिलेंडर की डिलीवरी तक 30 जून के बाद नियम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है.
ईरान युद्ध के बाद से सिलेंडर की कीमतों में कई बार बढ़ोतरी हुई है, वहीं सप्लाई से लेकर सब्सिडी तक के नियम बदल दिए गए हैं. एक और नियम बदला गया है, जिसे इग्नोर करने पर गैस कंपनियां आपका कनेक्शन काट सकती है.
30 दिन वाले सिलेंडर से जुड़े अहम नियम तेल कंपनियों ने लागू कर दिया है.पेट्रोलियम मंत्रालय ने 25 मई को लिक्विड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2000) के Essential Commodities Act के तहत PNG कनेक्शन वाले घरों में LPG सिलेंडर को सरेंडर करने का नियम तय किया है. इस नियम के तहत जिन घरों में पीएनजी पाइपलाइन कनेक्शन है, उन्हें 30 दिनों के भीतर अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा. इस नियम के तहत सरकार ने 'एक घर, एक कनेक्शन' का नियम तय किया है. सरकार ने नियम के बाद इंडेन (Indane), भारतगैस (BharatGas), HP जैसे सर्विस प्रोवाइडर ने इस नियम को अनिवार्य कर दिया. पढ़ें- LPG सिलेंडर पर सरकार का बड़ा फैसला, होर्मुज खुलते ही हटाई सारी पाबंदियां, अब पहले की तरह सप्लाई
LPG सिलेंडरों पर सब्सिडी लेने के लिए बायोमेट्रिक अथॉटिकेशन (eKYC) अनिवार्य कर दिया गया है. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े लाभार्थियों को सब्सिडी का लाभ लेने के लिए ईकेवाईसी प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है. ईकेवाईसी की डेडलाइन 30 जून को पूरी हो रही है. 30.06.2026 तक अगर केवाईसी की डेडलाइन पूरी नहीं होती है, तो इंडेन, भारतगैस, एचपी गैस कनेक्शन से जुड़ी सब्सिडी रुक जाएगी.
नए नियम के तहत PNG कनेक्शन रहने की स्थिति में उपभोक्ता LPG सिलेंडर की रिफिंग नहीं करवा पाएंगे. गैस कंपनियां आपके रिफिलिंग सिस्टम को ब्लॉक कर देगी. ऐसे में पीएनजी कनेक्शन रखने वालों को 30 दिन के भीतर अपना एलपीजी कनेक्शन सब्मिट करना होगा. गैस एजेंसियों के पास आवेदन कर आप अपना सिलेंडर सब्मिट कर सकते हैं. सिलेंडर की सिक्योरिटी मनी आपको वापस मिल जाएगी, आप चाहे तो सिलेंडर सब्मिट करके वाउचर ले सकते हैं, ताकि भविष्य में कभी भी आसानी से अपना LPG कनेक्शन चालू करवा सकें.
रसोई गैस सिलेंडर से जुड़ा कौन-कौन सा नियम बदल गया ?
नए नियम के तहत अगर आपका कनेक्शन आधार से लिंक नहीं है, तो सिलेंडरों की बुकिंग नहीं होगी.
- बिना OTP के सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी. ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही आएगा.
- 1 मोबाइल नंबर पर एक ही LPG कनेक्शन मिलेगा.
- एक साल में अधिकतम 12 सिलेंडरों की बुकिंग ही होगी.
- बिना KYC के गैस सब्सिडी नहीं मिलेगा.
- रिफिंग के लिए शहरों में 25 दिन, गांवों में 45 दिन का इंतजार करना होगा.
- उज्ज्जवा स्कीम वालों के लिए सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 9 से घटाकर 4 कर दी गई है.
- जहां PNG पाइपलाइन कनेक्शन है, वहां इसे लेना अनिवार्य होगा, वरना जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है.
- PNG कनेक्शन वालों को LPG सिलेंडर सरेंडर करना होगा. जिसके लिए 30 दिन का वक्त दिया जा रहा है.
मिडिल ईस्ट युद्ध की वजह से एलपीजी सप्लाई में आई बाधा के चलते एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए. घरेलू सिलेंडर 89 रुपये तक महंगा हो गया, जबकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम लगभग दोगुने हो गए. तीन महीनों में कई बार दाम बढ़े.19 किलो वाले सिलेंडर के दाम में...
1 मार्च को 114.50 रुपये
1 अप्रैल तो 195.50 रुपये
मई में 100 रुपये
जून में 42 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई.