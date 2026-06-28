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30 दिन वाली सख्ती से लेकर 30 जून की डेडलाइन तक...LPG सिलेंडर से जुड़े नए नियम, रूल किया इग्नोर तो कट जाएगा आपका गैस कनेक्शन

LPG Gas Cylinder New Update: एलपीजी कनेक्शन से जुड़े नियम में लगातार बदलाव हो रहे हैं. एक और नियम की डेडलाइन 30 जून को खत्म हो रही है. सिलेंडर की सब्सिडी से लेकर डिलीवरी तक के नियम बदल रहे हैं.

Written ByBavita Jha
Published: Jun 28, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 12:53 PM IST
30 दिन वाली सख्ती से लेकर 30 जून की डेडलाइन तक...LPG सिलेंडर से जुड़े नए नियम, रूल किया इग्नोर तो कट जाएगा आपका गैस कनेक्शन
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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