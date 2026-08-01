Tatkal Ticket Booking: आज अगस्त का पहला दिन है, लेकिन कई नियम 1 अगस्त से बदल गए हैं. हर महीने की तरह अगस्त की पहली तारीख को कुछ बदलाव लागू हो गए हैं. ये बदलाव आपकी पर्सनल लाइफ से लेकर फाइनेंशियल लाइफ तक से जुड़े हैं. जी हां, ये बदालव आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी दोनों पर असर डालेंगे. आज से तत्काल रेलवे टिकट बुकिंग, आईटीआर (ITR) पर लगने वाली पेनल्टी, एलपीजी सिलेंडर के दाम और बैंकिंग सर्विस से जुड़े नियम बदल गए हैं.
वेस्ट सेंट्रल रेलवे (WCR) ने आज से तत्काल टिकट की बुकिंग के लिए टोकन सिस्टम (Token System) लागू करने की बात कही है. इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अब आप बिना टोकन लिये विंडो से तत्काल टिकट बुक नहीं करा पाएंगे. इस व्यवस्था के तहत टिकट बुकिंग के लिए आपको घंटों लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी. इस नियम के तहत रिजर्वेशन विंडो पर एक तय समय पर टोकन वितरित किये जाएंगे. तत्काल टिकट बुक कराने से पहले आपको काउंटर से टोकन लेना होगा. उसके बाद आपका नंबर आने पर टिकट की बुकिंग होगी. इस सिस्टम से काउंटर पर भीड़भाड़ कम हो जाएगी.
इनकम टैक्स विभाग ने सैलरीड क्लास के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की थी. लेकिन आज से ऐसे लोगों को आईटीआर फाइल करने के लिए पेनाल्टी देनी होगी. यह पेनाल्टी 1000 रुपये और 5000 रुपये होगी. इस नियम के तहत जिनकी सालाना आमदनी 5 लाख रुपये या इससे कम है उन्हें पेनाल्टी के तौर पर 1000 रुपये का भुगतान करना होगा. लेकिन जिनकी एनुअल इनकम इससे ज्यादा है, वे 5000 रुपये के भुगतान के साथ आईटीआर फाइल कर सकते हैं.
हर महीने की तरह इस बार भी तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव किया है. सरकारी तेल कंपनियों ने राजधानी दिल्ली में इस सिलेंडर के दाम 192 रुपये प्रति सिलेंडर कम कर दिये हैं. इस कटौती के बाद दिल्ली में सिलेंडर का दाम घटकर 2738 रुपये हो गया. पहले इसके लिए 2930 रुपये चुकाने होते थे. आज से उज्ज्वला योजना के कुछ लाभार्थियों को 14 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर 300 रुपये महंगा पड़ेगा. दरअसल, जून में सरकार ने सब्सिडाइज सिलेंडर की संख्या 9 से घटाकर 4 कर दी थी. ऐसे में जिन परिवारों ने अप्रैल से जुलाई तक 4 सिलेंडर ले लिये हैं, उनको अगस्त वाले सिलेंडर के लिए 300 रुपये की सब्सिडी नहीं मिलेगी.
बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां और एसेट मैनेजमेंट फर्म मिलकर सेंट्रल केवाईसी (CKYC) 2.0 सिस्टम को शुरू का रही हैं. यह सुरक्षित डिजिटल प्रोसेस है. नए नियम के तहत वित्तीय संस्थान कस्टमर का अप्रूवल मिलने के बाद सेंट्रल रजिस्ट्री से जरूरी डिटेल हासिल कर सकेंगे.
अगस्त की पहली तारीख से कुछ बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव करने की बात कही है. नियमों में बदलाव का असर ग्राहकों के रिवॉर्ड पॉइंट्स, लेट पेमेंट चार्ज और प्रोसेसिंग फीस की दर पर पड़ने की उम्मीद है. इसके अलावा आरबीआई (RBI) की होने वाली एमपीसी (MPC) के फैसलों के बाद, बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों के अलावा आपके होम और ऑटो लोन की ईएमआई में भी बदलाव हो सकता है.