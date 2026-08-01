हर महीने की तरह इस बार भी तेल कंपन‍ियों ने 19 क‍िलो वाले कमर्श‍ियल गैस स‍िलेंडर के दाम में बदलाव क‍िया है. सरकारी तेल कंपन‍ियों ने राजधानी द‍िल्‍ली में इस स‍िलेंडर के दाम 192 रुपये प्रत‍ि स‍िलेंडर कम कर द‍िये हैं. इस कटौती के बाद द‍िल्‍ली में स‍िलेंडर का दाम घटकर 2738 रुपये हो गया. पहले इसके लि‍ए 2930 रुपये चुकाने होते थे. आज से उज्‍ज्‍वला योजना के कुछ लाभार्थ‍ियों को 14 क‍िलो वाला घरेलू गैस स‍िलेंडर 300 रुपये महंगा पड़ेगा. दरअसल, जून में सरकार ने सब्‍स‍िडाइज स‍िलेंडर की संख्‍या 9 से घटाकर 4 कर दी थी. ऐसे में ज‍िन पर‍िवारों ने अप्रैल से जुलाई तक 4 स‍िलेंडर ले ल‍िये हैं, उनको अगस्‍त वाले स‍िलेंडर के लि‍ए 300 रुपये की सब्‍स‍िडी नहीं म‍िलेगी.