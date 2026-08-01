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Rules Changes From 1st August: LPG स‍िलेंडर सस्‍ता होने से लेकर ट‍िकट बुक‍िंग तक...आज से लागू हुए ये 5 बड़े बदलाव, आपकी जेब पर क‍िसका होगा असर

New Rules From 1st August: हर महीने की पहली तारीख को कुछ न कुछ बदलाव लागू होता है. इस बार भी 1 अगस्‍त को तेल कंपन‍ियों ने 19 क‍िलो वाले गैस स‍िलेंडर के दाम कम कर द‍िये हैं. इसके अलावा रेलवे ने तत्‍काल ट‍िकट बुक‍िंग के न‍ियमों में बदलाव कर द‍िया है. आइए जानते हैं आज से लागू होने वाले पूरे 5 बदलावों के बारे में-

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 01, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:12 AM IST
Rules Changes From 1st August: LPG स‍िलेंडर सस्‍ता होने से लेकर ट‍िकट बुक‍िंग तक...आज से लागू हुए ये 5 बड़े बदलाव, आपकी जेब पर क‍िसका होगा असर
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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