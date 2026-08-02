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₹385 सस्ता हो चुका LPG गैस, अब 16 अगस्त की तारीख बनी खास, डेडलाइन मिस हुई तो महंगे सिलेंडर के लिए रहिए तैयार, बढ़ेगी मुश्किल

LPG e-KYC Deadline: दो महीनों में 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में करीब 385 रुपये की गिरावट आ चुकी है. अब घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए 16 अगस्त की तारीख बेहद खास हो चुकी है. इस तारीख तक अगर आप अपना ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं, तो आपके लिए घरेलू सिलेंडर महंगा पड़ सकता है, डिलीवरी में भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है.

Written ByBavita Jha
Published: Aug 02, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 05:38 PM IST
₹385 सस्ता हो चुका LPG गैस, अब 16 अगस्त की तारीख बनी खास, डेडलाइन मिस हुई तो महंगे सिलेंडर के लिए रहिए तैयार, बढ़ेगी मुश्किल

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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