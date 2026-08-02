/₹385 सस्ता हो चुका LPG गैस, अब 16 अगस्त की तारीख बनी खास, डेडलाइन मिस हुई तो महंगे सिलेंडर के लिए रहिए तैयार, बढ़ेगी मुश्किल

LPG e-KYC Deadline: बीते कुछ महीनों में भारत में LPG सिलेंडर के रेट से लेकर नियम में कई बड़े-बड़े बदलाव किए गए. बुकिंग के नियम से लेकर सिलेंडर की डिलीवरी का नियम बदल गया. कमर्शियल से लेकर घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ गए. उज्जवला स्कीम में सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या घटा दी गई. एक नियम KYC को लेकर भी तय किया गया, जिसे तय डेडलाइन के भीतर पूरा नहीं करने पर सिलेंडर की डिलवरी तक रुक जाएगी.
LPG गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए e-KYC करवाना जरूरी है. सही उपभोक्ता तक सिलेंडर और गैस पर मिलने वाली सब्सिडी पहुंचे इसके लिए KYC को अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए 16 अगस्त 2026 की डेडलाइन तय की गई है. 16 अगस्त तक आपको एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी जारी रखने और सब्सिडी लेने के लिए केवाईसी करवाना ही होगा. 1 अगस्त को ही कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में करीब 200 रुपये की कटौती की गई . लगातार दो महीनों में 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम 385 रुपये गिर गए. अब घरेलू सिलेंडर की डिलीवरी को जारी रखने, सब्सिडी लेने या सस्ता सिलेंडर लेने के लिए e-KYC को पूरा करना होगा.
अगर आप 16 अगस्त तक एपलीजी कनेक्शन का बायोमेट्रिक आधार वेरिफिकेशन नहीं करवा पाते हैं, तो आपको घरेलू सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी नहीं मिलेगी. वही कुछ मामलों में आपके सिलेंडर की डिलीवरी भी रोकी जा सकती है. ईकेवाईसी के बिना आपको महंगा सिलेंडर खरीदना पड़ सकता है.
इंडियन ऑयल समेत देश की सभी गैस कंपनियों जैसे इंडेन, भारतगैस, HP ने 16 अगस्त तक 100 फीसदी ई-केवाईसी का लक्ष्य रखा है. ग्राहकों को बार-बार SMS के जरिए केवाईसी के लिए कहा जा रहा है. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का ऑप्शन दिया जा रहा है. अगर फिर भी आप इसे पूरा नहीं करते हैं, तो आपको महंगा सिलेंडर मिलेगा. भारतगैस ने तो ये तक कहा है कि बिना रुकावट गैस डिलीवरी जारी रखने के लिए केवाईसी पूरा करें.
e-KYC नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ सकता है. 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत, जो दिल्ली में 942 रुपये है, ई-केवाईसी नहीं कराने पर इसके लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है. अगर बिना ई-केवाईसी सिलेंडरों के लिए तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर का रेट वसूलना शुरू किया, तो मुश्किल और बढ़ जाएगी. नॉन उज्जवला स्कीम पर 19.57 रुपये की सब्सिडी और उज्जवला स्कीम के लिए 300 रुपये वाली सब्सिडी अटक सकती है.
The last date to complete LPG Biometric Aadhaar Authentication / e-KYC is fast approaching. Consumers are advised to complete the process at the earliest.
A new and convenient way to complete your LPG Biometric Aadhaar Authentication / e-KYC is now available.
Verify from the… pic.twitter.com/j7nnptkCUz
— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) February 25, 2026
1. अगर आप इंडियन ऑयल के ग्राहक हैं तो IndianOil ONE ऐप से , हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के कस्टमर हैं तो HP पे ऐप, भारतगैस के ग्राहक हैं, तो HelloBPCL App से कुछ ही मिनटों में अपना केवाईसी पूरा कर सकते हैं.
2. ऑनलाइन में दिक्कत आ रही है, तो अपने गैस एजेंसी जाकर आप केवाईसी पूरा कर सकते हैं, इसके लिए आपको आधार कार्ड और गैस कनेक्शन की पास बुक लेकर जाना होगा.
3. गैस सिलेंडर लेकर घर आए डिलीवरी बॉय की मदद से भी आप इसे पूरा कर सकते हैं. डिलीवरी मैन के पास मौजूद बायोमेट्रिक मशीन से कुछ मिनटों में e-KYC को पूरा किया जा सकता है.
बिना किसी रुकावट के एलपीजी सेवा का लाभ जारी रखने के लिए अपना ई-केवाईसी पूरा करें।
आसानी से HelloBPCL App के माध्यम से, या आपके गैस एजेंसी जाकर eKYC पूरा करें।
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— Bharat Petroleum LPG (@BPCLLPG) August 1, 2026