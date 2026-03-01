Advertisement
trendingNow13126427
Hindi NewsबिजनेसLPG Price Hike: उधर मिडिल ईस्ट में जंग, इधर भारत में महंगा हो गया LPG सिलेंडर, आज से ₹28 बढ़े दाम , दिल्ली, मुंबई...आज से कहां कितने में मिलेगा एक सिलेंडर

LPG Price Hike: उधर मिडिल ईस्ट में जंग, इधर भारत में महंगा हो गया LPG सिलेंडर, आज से ₹28 बढ़े दाम , दिल्ली, मुंबई...आज से कहां कितने में मिलेगा एक सिलेंडर

Gas Price Hike:  होली से पहले गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हो गई है. लगातार तीसरे महीने गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं. इस बार 28 रुपये का इजाफा किया गया है.  1 मार्च से नई दरें लागू हो गई हैं.  दिल्ली, मुंबई, कोलकाता हर जगह आज से नई रेटलिस्ट जारी हो गई है. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 01, 2026, 09:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

LPG Price Hike: उधर मिडिल ईस्ट में जंग, इधर भारत में महंगा हो गया LPG सिलेंडर, आज से ₹28 बढ़े दाम , दिल्ली, मुंबई...आज से कहां कितने में मिलेगा एक सिलेंडर

LPG Price Hike: अमेरिका के समर्थन के साथ इजरायल ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी. ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की मौत के बाद ईरान-इजरायल की जंग और खतरनाक हो गई है. मिडिल ईस्ट में जंग से तेल और गैस के दाम बढ़ने तय है. हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियों की ओर से भारत में गैस सिलेंडर के रेट तय किए जाते हैं. वैश्विक हालातों का कैलकुलेशन करते हुए रेट तय होते हैं. भारत में 1 मार्च को फिर से तेल कंपनियों ने गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ा दीं. तेल कंपनियों ने 1 मार्च को कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. ये लगातार तीसरा महीना है जब ऑयल कंपनियों ने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं. मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है. ईरान तेल का बड़ा उत्पादक है. तेल के आयात में उसकी हिस्सेदारी है. वहीं होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल की सप्लाई चेन बधित होगी, जिसकी वजह से तेल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं. हालांकि फिलहाल भारत पर इस जंग का असर नहीं दिखा है, लेकिन अगर जंग लंबा हुआ तो दुनियाभर के देश इससे प्रभावित होंगे.  

आज से महंगा हुआ गैस सिलेंडर 

मिडिल ईस्ट की जंग से तनाव बढ़ा हुआ है. इस बीच होली के ठीक पहले आम लोगों को महंगाई का झटका लगा है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रविवार, 1 मार्च 2026 से 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में फिर से बढ़ोतरी कर दी. गैस सिलेंडर के दाम में 28 रुपये का इजाफा किया गया है. राहत वाली बात है कि 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी आपके घरों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर के रेट जस के तस हैं. 1 मार्च से सब बदल जाएगा, ट्रेन टिकट बुकिंग, UPI पेमेंट, LPG सिलेंडर के बदल जाएंगे दाम, व्हाट्सऐप चलाने वालों को भी लगेगा झटका

 

Add Zee News as a Preferred Source

 

 लगातार तीसरी बार बढ़े सिलेंडर के रेट  

तेल कंपनियों ने कमर्शियल LPG सिलेंडर के रेट 28 रुपये बढ़ा दिए हैं.  नई दरें आज 1 मार्च 2026 से लागू हो गई. नई कीमत लागू होने के बाद देश के महानगरों में गैस सिलेंडर की कीमत कुछ इस तरह से है.

- दिल्ली में 19 किलो वाले LPG सिलेंडर के दाम 1768.50 रुपये
- कोलकाता में  1875.50 रुपये. 
- मुंबई में आज से 19 किलो वाले सिलेंडर के रेट 1720.50 रुपये. 
- वहीं चेन्नई में आज से इसकी कीमत 1929 रुपये पहुंच गई है. 

नई दरें आज से लागू 

एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में  लगातार तीसरे महीने बढ़ोतरी की गई है. इससे पहले 49 रुपये रेट बढ़ाए गए थे. हालांकि इस बार भी घरेलू एलपीजी सिलिंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है.  19 किलो वाले सिलेंडर के रेट बढ़ने से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा आदि का खर्च बढ़ेगा. 

घरेलू सिलेंडर के रेट 

 8 अप्रैल 2025 के बाद से 14 किलो वाले घलेलू सिलेंडर के रेट को स्थिर रखा गया है.  अगर देश के चार महानगर में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत देखें तो वो कुछ इस तरह से हैं....

- दिल्ली में 853 रुपये
-कोलकाता में 879 रुपये
- मुंबई में 852.50 रुपये
-चेन्नई में 868.50 रुपये

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

LPG Cylinder

Trending news

तेरी जुर्रत ही तेरी पहचान बन गई...ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत पर क्या कह रहे भारतीय
india iran news
तेरी जुर्रत ही तेरी पहचान बन गई...ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत पर क्या कह रहे भारतीय
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
West Bengal SIR
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
Assam elections
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
IMD Forecast
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
Kerala News
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
DRDO
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
Andhra Pradesh
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
israel iran attack
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
Odisha news
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
West Bengal
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार