2008 से अब तक.... कैसे 658 से 3000 रुपये पार पहुंचा कमर्शियल LPG; कीमतों में 3 गुना से ज्यादा उछाल

LPG Cylinder Price Surge : LPG कमर्शियल सिलेंडर के दामों में शुक्रवार को रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है. 19 किलोग्राम सिलेंडर के दाम में ₹993 की ग्रोथ की गई है. ये अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है. ये लगातार तीसरा मासिक इजाफा है. वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच वैश्विक ऊर्जा कीमतों में ग्रोथ के कारण हुआ है.

दिल्ली में क्या है रेट?

19 किलोग्राम का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल मुख्य रूप से होटल और रेस्टोरेंट करते हैं. अब दिल्ली में ₹3,071.50 का हो गया है. ये पहले ₹2,078.50 था. इससे पहले 1 अप्रैल को ₹195.50 और 1 मार्च को ₹114.50 प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई थी. केवल तीन महीनों में कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में कुल ₹1,303 की ग्रोथ हो चुकी है.

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2008-2026 के बीच कमर्शियल एलपीजी की कीमतें

भारत में कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में वर्षों के दौरान भारी उतार-चढ़ाव देखा गया है. इंडियन ऑयल के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी की कीमत 2008 में ₹831 थी. ये अगले साल घटकर ₹658.22 हो गई थी. इसके बाद से हर महीने संशोधित होने वाली कीमतों में लगातार ग्रोथ होती रही.

इंडियन ऑयल ने पहले कहा था कि कीमतों में संशोधन केवल कुछ औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित रखा गया है. सरकारी तेल कंपनियां (इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम) हर महीने की पहली तारीख को अंतरराष्ट्रीय मानकों और मुद्रा विनिमय दर के आधार पर एलपीजी और एटीएफ की कीमतों में संशोधन करती हैं.

इसके विपरीत, घरेलू एलपीजी की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. आखिरी संशोधन 7 मार्च को हुआ था, जब 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत में ₹60 की बढ़ोतरी की गई थी. वर्तमान में दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹913 है. इस बीच, पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले साल मार्च में ₹2 प्रति लीटर की कटौती के बाद से स्थिर बनी हुई हैं. दिल्ली में पेट्रोल ₹94.72 प्रति लीटर और डीजल ₹87.62 प्रति लीटर है. घरेलू एलपीजी की कीमतों में भी काफी उतार-चढ़ाव देखा गया है.