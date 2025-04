झटकों से भरा सोमवार...अब LPG गैस सिलेंडर हुआ महंगा, ₹50 बढ़े दाम, नई कीमतें आधी रात से लागू

LPG Cylinder Price Hike: सोमवार, 7 अप्रैल का दिन झटकों से भरा रहा है. एक के बाद एक झटके देने वाली खबर आ रही है. सुबह-सुबह शेयर बाजार ने 3300 अंकों से अधिक गिपावट के साथ निवेशकों की पूंजी खाली तो दिन ढ़लने के साथ एक साथ आम लोगों को झटका देने वाली दो घोषणाएं की गई. पहले सरकार ने पेट्रोल-डीजल की एक्साइजट ड्यूटी में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी तो कुछ मिनट बाद ही पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने गैस सिलेंडर मंहगा होने का ऐलान किया. सरकार के LPG सिलेंडर की कीमतों में सीधे 50 रुपये की बड़ी बढ़ोतरी कर दी. इस बार घरेलू गैस सिलिंडर और उज्जवला स्कीम दोनों के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है. गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई नई दरें आज रात से लागू हो जाएंगी.

आज रात से 50 रुपये महंगा हुआ गैस सिलेंडर

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, कि एलपीजी के प्रति सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की वृद्धि होगी. ये बढोतरी उज्जवला स्कीम और नॉन उज्जवला स्कीम दोनों के लिए होगा. उज्जवला स्कीम के तहत 500 रुपये में मिलने वाले सिलेंडर आज आधी रात के बाद से 550 रुपये के मिलेंगे तो वहीं अन्य उपभोक्ताओं के लिए गैस सिलेंडर की कीमत 803 रुपये से बढ़कर 853 रुपये हो जाएगी. हालांकि उन्होंने कहा कि हर 2-3 हफ्ते में इस कीमत की समीक्षा की जाएगी.

दिल्ली समेत देश के महानगरों में गैस सिलेंडर की नई कीमतें

1.राजधानी दिल्ली में गैस सिलेंडर जो 803 रुपये का मिल रहा था, अब वो 853 रुपये का हो जाएगा.

2. मुंबई में 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत जो 8.2.50 रुपये थी वो बढ़कर 852.50 रुपये का हो जाएगा.

3. कोलकाता में गैस सिलेंडर की कीमत 829 रुपये से बढ़कर 879 रुपये पर पहुंच जाएगी.

4. चेन्नई में 818.50 रुपये सिलेंडर आज आधी रात के बाद से 868.50 रुपये का हो जाएगा.

5. पटना में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत अब 901 रुपये से बढ़कर 951 रुपये की हो जाएगी.

6. लखनऊ में 14.2 किलोग्राम वाला सिलेंडर 855.20 रुपये से बढ़कर 905.55 रुपये का हो जाएगा.

1 अप्रैल को घटे थे दाम

बता दें कि इससे पहले 1 अप्रैल को कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 44.50 घटाए गए थे. तेल कंपनियों ने 1 अप्रैल को 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम साढ़े 44 रुपये घटा दिए थे. बता दें कि सरकार ने सोमवार को ही पेट्रोल-डीजल के एक्साइज ड्यूटी टैक्स में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी. हालांकि इसका बोझ तेल कंपनियां उठाएगी. पेट्रोल-डीजल के रिटेल भाव पर असर नहीं होगा.

