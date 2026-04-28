ना होर्मुज खुल रहा, ना युद्ध थमा, 1 मई को फिर बढ़ेंगे सिलेंडर के दाम? नए कनेक्शन पर रोक, OTP नियम में फेरबदल... बड़े बदलाव की तैयारी

LPG Cylinder New Rules: ईरान युद्ध और होर्मुज का रास्ता बंद होने की वजह से भारत को LPG संकट का सामना करना पड़ा. सरकार ने गैस की किल्लत के चलते सिलेंडर के दाम से लेकर बुकिंग के नियम तक बदल दिए. लेकिन दो महीने बीत जाने के बावजूद अब तक ना तो मिडिल ईस्ट की जंग खत्म हुई है और ना ही होर्मुज का रास्ता खुला. अब ऐसे में फिर से इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या 1 मई को फिर से एलपीजी सिलेंडर से जुड़े नियमों में बदलाव होगा ? तेल कंपनियां फिर से गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा देगी ?

क्या 1 मई को फिर से बढ़ेंगे सिलेंडर के दाम ?

ईरान युद्ध की वजह से भारत में गैस की किल्लत देखने को मिली. LPG सिलेंडर के लिए लोगों की लंबी-लंबी लाइनें देखने को मिली. युद्ध के बाद से कई बार सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए. 28 फरवरी को अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध की शुरुआत के बाद घरेलू और कमर्शियल दोनों ही सिलेंडरों के दाम बढ़ गए.

7 मार्च 2026 को 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई

1 मार्च 2026 को 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 28 से 31 रुपये बढ़ा दिए गए.

7 मार्च 2026 को फिर से कमर्शियल सिलेंडर के दाम 114.50 बढ़ा दिए गए.

1 अप्रैल 2026 को इसमें 195.50 से 200 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई.

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1 मई को महंगा होगा गैस सिलेंडर ?

ऐसे में एक बार फिर से आशंका जताई जा रही है कि तेल कंपनियां सिलेंडर की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी कर सकती है. 1 मई को तेल कंपनियों की ओर से गैस सिलेंडर के दाम को रिव्यू किया जाता है. जिस तरह से वैश्विक हालात बने हैं और होर्मुज बंद होने से सप्लाई में रुकावट जारी है, LPG सिलेंडर का आयात लगातार महंगा हो रहा है. ऐसे में तेल कंपनियां अपने दबाव को कम करने के लिए गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं. तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम समेत पांच राज्यों में चुनाव खत्म होने जाएंगे. चुनाव खत्म होते ही सरकारी तेल कंपनियां कीमतों में इजाफा कर सकती हैं . माना जा रहा है कि 1 मई 2026 से एलपीजी की कीमतों के अलावा नियमों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है. भारतीय तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल 1 मई से नई डिलीवरी सेलेकर बुकिंग के नियमों में बदलाव पर चर्चा कर रही है.

गैस सिलेंडर के OTP नियम में बदलाव

एलपीजी संकट के बीच सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां LPG सिलेंडरों की डिलीवरी से जुड़े नियमों में बदलाव को लेकर चर्चा कर रही है. बुकिंग और डिलीवरी प्रोसेस से जुड़े नियमों में बदलाव हो सकता है. बुकिंग के नियम पहले से ज्यादा सख्त हो चुके हैं. अब सरकार कुछ बदलावों को स्थाई तौर पर लागू कर सकती है. माना जा रहा है सिलेंडर की बुकिंग के लिए'लॉक-इन पीरियड' में बदलाव कर सकती हैं. इसे पहले ही 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन किया जा चुका है. OTP आधारित डिलीवरी सिस्टम को परमानेंट किए जाने की उम्मीद है. इस ओटीपी व्यवस्था के ब्लैक मार्केटिंग को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है. तेल कंपनियां इस OTP-बेस्‍ड डिलीवरी ऑथेंटिकेशन सिस्टम को हमेशा के लिए लागू कर सकती है.

eKYC की जरूरत, PNG पर फोकस

ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग 98% तक पहुंच चुकी है. OTP डिलीवरी 94% तक पहुंच गई है. सरकार eKYC को अनिवार्य कर चुकी है. उज्जवला योजना के लाभार्थियों के लिए आधार बेस्ड वेरिफिकेशन जरूरी है. सरकार ने PNG पर जोर देने के लिए LPG सिलेंडर के नए कनेक्शन को रोक दिया है.

3 महीने बाद काट जाएगा गैस कनेक्शन

24 मार्च 2026 को सरकार ने साफ किया है कि जहां पीएनजी की लाइन है, वहां लोगों को 3 महीने के भीतर एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट होना होगा. वरना एलपीजी कनेक्शन कट जाएगा. पीएनजी कनेक्शन वाले के लिए एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग रोक दी गई है. कमर्शियल LPG उपभोक्ताओं को भी PNG कनेक्शन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. नए कनेक्शन न देने के पीछे सरकार की दलील है कि सरकार का सारा ध्यान मौजूदा उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने पर है, इसलिए कम से कम एक महीने तक किसी को भी नया कनेक्शन दिया जा रहा है.