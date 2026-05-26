LPG सिलेंडर से जुड़ा बड़ा नियम बदला, PNG कनेक्शन लेने वालों को राहत, गैस डिलीवरी टाइम पर भी आया अपडेट

LPG-PNG Gas: Connection: सरकार ने पीएनजी गैस कनेक्शन लेने वालों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए पीएनजी कनेक्शन पर गैस सिलेंडर सरेंडर करने की बाध्यता खत्म कर दी है. वहीं गैस सिलेंडर डिलीवरी टाइम में भी कमी ने लोगों को राहत दी है.
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LPG-PNG Gas Connection: ईरान युद्ध और बढ़ते ऊर्जा संकट के बीच केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए. रसोई गैस की कीमत से लेकर डिलीवरी, कनेक्शन, बुकिंग के नियम बदल दिए गए. पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG कनेक्शन को बढ़ावा दिया गया. LPG सिलेंडर पर बोझ कम करने के लिए सरकार ने PNG कनेक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव किए. अब फिर से सरकार ने गैस सिलेंडर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है.
सरकार ने नियम में बदलाव करते हुए PNG कनेक्शन लेने वाले LPG उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए अब एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करने की जरूरत नहीं है. यानी अगर आपके घर में पहले से एलपीजी सिलेंडर हैं और आप PNG कनेक्शन लेते हैं, तो अब आपको अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने की जरूरत नहीं है.
सरकार ने 25 मई को एक नोटिफिकेशन जारी किया. एलपीजी रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन अमेंडमेंट ऑर्डर 2026 के मुताबिक पीएनजी कनेक्शन लेने पर अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने की जरूरत नहीं होगी. ग्राहक चाहे तो पीएनजी कनेक्शन लेने के 30 दिन बार अपना एलपीजी कनेक्शन बंद करवा सकते हैं . वो चाहें तो कनेक्शन सरेंडर करने के बजाए उसका ट्रांसफर वाउचर लेकर भविष्य में उसे चालू करवा सकते हैं. इसका सबसे ज्यादा फायदा किराएदारों, छात्रों, प्रवासी परिवारों और बार-बार ट्रांसफरेबल नौकरी करने वाले परिवारों को मिलेगा. पहले के नियम के मुताबिक पीएनजी कनेक्शन लेने पर पुराना LPG कनेक्शन सरेंडर करना अनिवार्य था.
पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी टाइम में सुधार हुआ है.बुकिंग से लेकर डिलीवरी के बीच की समयसीमा घट गई है. बीते 4 दिनों में 1.7 करोड़ से कम रीफिलिंग की बुकिंग हुई है. उन्होंने बताया कि युद्ध की वजह से बुकिंग के बाद सिलेंडर की डिलीवरी में 5 दिन का वक्त लग रहा था, जिसे अब घटाकर 4.5 दिन कर दिया गया है.
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