Advertisement
trendingNow13137783
Hindi Newsबिजनेससंकट के बीच सरकार LPG पर दे रही छूट, 613 रुपये में म‍िल रहा स‍िलेंडर; करोड़ों ग्राहकों को फायदा

संकट के बीच सरकार LPG पर दे रही छूट, 613 रुपये में म‍िल रहा स‍िलेंडर; करोड़ों ग्राहकों को फायदा

LPG Cylinder Shortage News: मई 2016 में केंद्र सरकार की तरफ से देश के गरीब पर‍िवारों की मह‍िलाओं को ब‍िना पैसा जमा क‍िये एलपीजी कनेक्‍शन की सुव‍िधा दी गई थी. आज इस योजना के तहत देशभर में 10 करोड़ से ज्‍यादा लाभार्थी हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 12, 2026, 08:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

संकट के बीच सरकार LPG पर दे रही छूट, 613 रुपये में म‍िल रहा स‍िलेंडर; करोड़ों ग्राहकों को फायदा

LPG Supply Issue India: म‍िड‍िल ईस्‍ट में जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार ने प‍िछले द‍िनों एलपीजी स‍िलेंडर के दाम में इजाफा कर द‍िया था. सरकार ने घरेलू गैस स‍िलेंडर की कीमत में 60 रुपये और कमर्श‍ियल के दाम में 115 रुपये की बढ़ोतरी की थी. इस बढ़ोतरी के बाद घरेलू एलपीजी स‍िलेंडर की कीमत द‍िल्‍ली में बढ़कर 913 रुपये हो गई है. एलपीजी क्राइस‍िस के बीच कमर्श‍ियल एलपीजी स‍िलेंडर की ड‍िल‍िवरी नहीं की जा रही है. हालांकि, इस सबके बीच करोड़ों ग्राहकों को सराकर की तरफ से स‍िलेंडर पर दी जा रही 300 रुपये की सब्‍स‍िडी अभी भी जारी है.

केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थ‍ियों को एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी दी जाती है. पीएम उज्‍ज्‍वला योजना (PMUY) की शुरुआत मई 2016 में देश के गरीब पर‍िवारों की मह‍िलाओं को ब‍िना पैसा जमा क‍िये एलपीजी कनेक्‍शन द‍िया गया था. आज इस योजना के तहत देशभर में 10 करोड़ से ज्‍यादा लाभार्थी हैं. इन लाभार्थ‍ियों को सरकार की तरफ से 300 रुपये स‍िलेंडर की सब्‍स‍िडी दी जाती है, जो क‍ि उनके अकाउंट में आती है.

613 रुपये में म‍िल रहा स‍िलेंडर

आईओसीएल (IOCL) की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार दाम में इजाफे के बाद दिल्ली में ब‍िना सब्सिडी वाला 14.2 किलो का एलपीजी स‍िलेंडर 913 रुपये में म‍िल रहा है. पहले इसका दाम 853 रुपये था. केंद्र प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपये की सब्सिडी दे रहा है. ज‍िससे स‍िलेंडर का दाम घटकर 613 रुपये रहा जाता है. योजना के तहत प्रेशर रेगुलेटर, 1.2 मीटर सेफ्टी होज पाइप, DGCC बुकलेट, पहला रिफिल स‍िलेंडर और दो बर्नर वाला स्टोव फ्री में द‍िया जाता है. लाभार्थी को इन चीजों के लि‍ए क‍िसी तरह का भुगतान नहीं करना होता.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे करें आवेदन?

पीएम उज्‍ज्‍वला योजना के तहत ग्राहक https://pmuy.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा आप आवेदन जमा करने में मदद लेने के ल‍िए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं. यद‍ि आप खुद आवेदन जमा करते हैं तो क‍िसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा. लेक‍िन कॉमन सर्विस सेंटर के जर‍िये आवेदन जमा करने पर 20 रुपये का चार्ज लगता है. इसके अलावा ऑफलाइन में कस्‍टमर सीधे कॉमन सर्विस सेंटर के निकटतम एलपीजी ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूशन सेंटर पर आवेदन जमा कर सकते हैं.

एलपीजी सिलेंडर पर सरकार का अपडेट

वेस्‍ट एश‍िया में जारी संघर्ष से एनर्जी सप्‍लाई पर असर पड़ने के बीच पेट्रोलियम म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से कहा गया क‍ि घरेलू रसोई गैस की जरूरत को पूरा करने के लि‍ए देश के पास पर्याप्त भंडार है. लोगों को परेशान होने और भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है. मंत्रालय की तरफ से बताया गया क‍ि घरेलू आपूर्त‍ि को सुचारू रखने के लि‍ए देश की रिफाइनर‍ियों में एलपीजी प्रोडक्‍शन 25 प्रतिशत तक बढ़ा द‍िया गया है. भारत होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आने वाली सप्‍लाई रुकने के बाद भारत नए सोर्स से क्रूड ऑयल लेने में कामयाब रहा है.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से बुधवार को द‍िये गए बयान में बताया गया था क‍ि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है. सरकार पूरे हालात पर कड़ी नजर रख रही है. सरकार एलपीजी और पेट्रोल की सप्‍लाई को बि‍ना क‍िसी संकट के जारी रखने के ल‍िए हर जरूरी कदम उठा रही है. सरकार एलपीजी से जुड़े संकट पर प्रोएक्‍ट‍िव तरीके से काम कर रही है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

LPG

Trending news

PM को हटाने की प्रक्रिया क्या है? शाह का कांग्रेस को चैलेंज, लाइए अविश्वास प्रस्ताव
amit shah news
PM को हटाने की प्रक्रिया क्या है? शाह का कांग्रेस को चैलेंज, लाइए अविश्वास प्रस्ताव
होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा?
DNA
होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा?
भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा
DNA
भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा
जम्मू: शादी-समारोह में पहुंचे फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, बाल-बाल बचे पूर्व सीएम
Farooq Abdullah
जम्मू: शादी-समारोह में पहुंचे फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, बाल-बाल बचे पूर्व सीएम
बंगाल-केरल विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने कसी कमर, कल उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर
vidhan sabha chunav
बंगाल-केरल विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने कसी कमर, कल उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर
सिलेंडर के भाव बढ़े, इंडक्शन की बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?
LPG Crisis
सिलेंडर के भाव बढ़े, इंडक्शन की बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?
दिल्ली धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी
Delhi blast
दिल्ली धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी
कश्मीर में पैनिक बाइंग, प्रशासन ने कहा, 'हमारे पास है पर्याप्त स्टॉक'
Kashmir Fuel Shortage
कश्मीर में पैनिक बाइंग, प्रशासन ने कहा, 'हमारे पास है पर्याप्त स्टॉक'
CEC के खिलाफ जल्द पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव, क्या हैं विपक्ष के मुख्य आरोप?
India News
CEC के खिलाफ जल्द पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव, क्या हैं विपक्ष के मुख्य आरोप?
15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूटा; कहानी अरुणा की
Aruna Shanbaug
15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूटा; कहानी अरुणा की