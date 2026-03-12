LPG Supply Issue India: म‍िड‍िल ईस्‍ट में जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार ने प‍िछले द‍िनों एलपीजी स‍िलेंडर के दाम में इजाफा कर द‍िया था. सरकार ने घरेलू गैस स‍िलेंडर की कीमत में 60 रुपये और कमर्श‍ियल के दाम में 115 रुपये की बढ़ोतरी की थी. इस बढ़ोतरी के बाद घरेलू एलपीजी स‍िलेंडर की कीमत द‍िल्‍ली में बढ़कर 913 रुपये हो गई है. एलपीजी क्राइस‍िस के बीच कमर्श‍ियल एलपीजी स‍िलेंडर की ड‍िल‍िवरी नहीं की जा रही है. हालांकि, इस सबके बीच करोड़ों ग्राहकों को सराकर की तरफ से स‍िलेंडर पर दी जा रही 300 रुपये की सब्‍स‍िडी अभी भी जारी है.

केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थ‍ियों को एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी दी जाती है. पीएम उज्‍ज्‍वला योजना (PMUY) की शुरुआत मई 2016 में देश के गरीब पर‍िवारों की मह‍िलाओं को ब‍िना पैसा जमा क‍िये एलपीजी कनेक्‍शन द‍िया गया था. आज इस योजना के तहत देशभर में 10 करोड़ से ज्‍यादा लाभार्थी हैं. इन लाभार्थ‍ियों को सरकार की तरफ से 300 रुपये स‍िलेंडर की सब्‍स‍िडी दी जाती है, जो क‍ि उनके अकाउंट में आती है.

613 रुपये में म‍िल रहा स‍िलेंडर

आईओसीएल (IOCL) की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार दाम में इजाफे के बाद दिल्ली में ब‍िना सब्सिडी वाला 14.2 किलो का एलपीजी स‍िलेंडर 913 रुपये में म‍िल रहा है. पहले इसका दाम 853 रुपये था. केंद्र प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपये की सब्सिडी दे रहा है. ज‍िससे स‍िलेंडर का दाम घटकर 613 रुपये रहा जाता है. योजना के तहत प्रेशर रेगुलेटर, 1.2 मीटर सेफ्टी होज पाइप, DGCC बुकलेट, पहला रिफिल स‍िलेंडर और दो बर्नर वाला स्टोव फ्री में द‍िया जाता है. लाभार्थी को इन चीजों के लि‍ए क‍िसी तरह का भुगतान नहीं करना होता.

कैसे करें आवेदन?

पीएम उज्‍ज्‍वला योजना के तहत ग्राहक https://pmuy.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा आप आवेदन जमा करने में मदद लेने के ल‍िए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं. यद‍ि आप खुद आवेदन जमा करते हैं तो क‍िसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा. लेक‍िन कॉमन सर्विस सेंटर के जर‍िये आवेदन जमा करने पर 20 रुपये का चार्ज लगता है. इसके अलावा ऑफलाइन में कस्‍टमर सीधे कॉमन सर्विस सेंटर के निकटतम एलपीजी ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूशन सेंटर पर आवेदन जमा कर सकते हैं.

एलपीजी सिलेंडर पर सरकार का अपडेट

वेस्‍ट एश‍िया में जारी संघर्ष से एनर्जी सप्‍लाई पर असर पड़ने के बीच पेट्रोलियम म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से कहा गया क‍ि घरेलू रसोई गैस की जरूरत को पूरा करने के लि‍ए देश के पास पर्याप्त भंडार है. लोगों को परेशान होने और भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है. मंत्रालय की तरफ से बताया गया क‍ि घरेलू आपूर्त‍ि को सुचारू रखने के लि‍ए देश की रिफाइनर‍ियों में एलपीजी प्रोडक्‍शन 25 प्रतिशत तक बढ़ा द‍िया गया है. भारत होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आने वाली सप्‍लाई रुकने के बाद भारत नए सोर्स से क्रूड ऑयल लेने में कामयाब रहा है.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से बुधवार को द‍िये गए बयान में बताया गया था क‍ि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है. सरकार पूरे हालात पर कड़ी नजर रख रही है. सरकार एलपीजी और पेट्रोल की सप्‍लाई को बि‍ना क‍िसी संकट के जारी रखने के ल‍िए हर जरूरी कदम उठा रही है. सरकार एलपीजी से जुड़े संकट पर प्रोएक्‍ट‍िव तरीके से काम कर रही है.