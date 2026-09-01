/Rule Change: LPG सिलेंडर से लेकर दूध के रेट तक, कार के दाम से लेकर ऑटो किराये तक...1 सितंबर से देश में क्या-क्या महंगा हुआ?

मुंबई में ऑटो-टैक्सी से ट्रैवल करने वालों को आज से जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी होगी. आज से ऑटो का किराया 1 रुपये प्रति किमी और टैक्सी का किराया 2 रुपये प्रति किमी बढ़ गया है. मुंबई में पहले जिस ऑटो का किराया पहले एक किमी के लिए 26 रुपये था, वो अब बढ़कर 27 रुपये हो गया. इसी तरह टैक्सी के पहले किमी के लिए किराया 31 रुपये से बढ़कर 33 रुपये हो गया है. शेयरिंग ऑटो का किराया भी 1 रुपये किमी बढ़ गया है. इससे पहले ऑटो और टैक्सी के किराये में आखिरी बार 1 फरवरी 2025 को इजाफा किया गया था. किराया बढ़ोतरी को MMRTA की तरफ से मंजूरी दे दी गई है.