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Rule Change: LPG सिलेंडर से लेकर दूध के रेट तक, कार के दाम से लेकर ऑटो किराये तक...1 सितंबर से देश में क्या-क्या महंगा हुआ?

सितंबर का महीना शुरू होने के साथ ही देश में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं. ये बदलाव आपकी रसोई से लेकर रोजमर्रा तक की जिंदगी पर असर डालने वाले हैं. सिलेंडर की कीमत में इजाफे से लेकर ऑटो-टैक्सी तक का किराया बढ़ गया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 01, 2026, 08:13 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 08:17 AM IST
Rule Change: LPG सिलेंडर से लेकर दूध के रेट तक, कार के दाम से लेकर ऑटो किराये तक...1 सितंबर से देश में क्या-क्या महंगा हुआ?
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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