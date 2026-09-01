/Rule Change: LPG सिलेंडर से लेकर दूध के रेट तक, कार के दाम से लेकर ऑटो किराये तक...1 सितंबर से देश में क्या-क्या महंगा हुआ?

Rules Changes From 1st September: आज से सितंबर का महीना शुरू हो गया है...हर महीने की शुरुआत के साथ ही कुछ बदलाव होते हैं. इस बार भी सितंबर शुरू होने के साथ ही देश में कई बड़े बदलाव लागू हो गए. ये बदलाव आपकी रसोई से लेकर कार तक के सफर पर असर डालेंगे. सरकारी तेल कंपनियों ने 1 सितंबर की सुबह कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी कर दिये हैं. सीएनजी और पीएनजी के रेट में भी आज से इजाफा हो गया है. इसका असर ऑटो किराये पर देखा जा रहा है. दूध की नई कीमतें भी आज सुबह से लागू हो गईं. आइए जानते हैं आज से लागू होने वाले बदलावों के बारे में-
हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी 1 सितंबर 2026 से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है. सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के रेट में 9.50 रुपये की बढ़ोतरी की है. इस इजाफे के बाद दिल्ली में सिलेंडर 2747.50 रुपये का मिलेगा. 1 अगस्त को कंपनियों ने सिलेंडर के दाम में 200 रुपये से भी ज्यादा की कटौती की थी. ऐसे में इस बार भी दाम कम होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसके अलावा तेल कंपनियों ने 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में किसी तरह का इजाफा नहीं किया है.
दिल्ली के बाद मुंबई और आसपास के इलाकों में महानगर गैस लिमिटेड (MGL) ने सीएनजी (CNG) के दाम में इजाफा कर दिया है. इसके अलावा घरेलू पीएनजी (PNG) के दाम में भी इजाफा किया गया है. नए रेट को 1 सितंबर 2026 से लागू कर दिये गए हैं. हालिया बदलाव के बाद मुंबई में सीएनजी 2 रुपये किलो महंगी होकर 88 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है. घरेलू PNG के दाम में भी 1 रुपये प्रति SCM की बढ़ोतरी हुई है. पिछले एक साल के दौरान दिल्ली में सीएनजी के दाम 10 रुपये किलो के करीब बढ़ गए हैं.
सरकारी तेल कंपनियों ने LPG e-KYC के लिए 31 अगस्त 2026 की आखिरी तारीख तय की थी. IOCL, BPCL, HPCL ने e-KYC की आखिरी तारीख को 23 अगस्त से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया था. यदि आपने डेडलाइन बढ़ने के बाद भी e-KYC नहीं कराया तो आपको 1 सितंबर से महंगी एलपीजी खरीदनी पड़ सकती है. इसके अलावा आपको सिलेंडर पाने में भी दिक्कत हो सकती है.
सितंबर की शुरुआत के साथ ही कार लवर्स को झटका लग गया है. जी हां, 1 सितंबर से टाटा और हुंदई जैसी दिग्गज कार कंपनियों ने दाम में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है. टाटा मोटर्स की पैसेंजर व्हीकल्स विंग ने 1 सितंबर से सभी वेरिएंट की कारों और एसयूवी के दाम में 25,000 रुपये तक की बढ़ोतरी करने की बात कही है. इसके अलावा हुंदई मोटर इंडिया की तरफ से भी अपनी कारों के दाम में बढ़ोतरी की बात कही गई है. हुंदई की तरफ से एक साल में तीसरी बार कीमत में इजाफा किया जा रहा है. कंपनियां कीमत में इजाफा लागत बढ़ने के बाद कर रही हैं.
मुंबई वालों को आज से एक नहीं कई झटके लग रहे हैं. एलपीजी सिलेंडर और सीएनजी-पीएनजी के दाम के बाद 1 सितंबर 2026 से दूध भी महंगा हो गया है. रेट में यह बढ़ोतरी पैकेट वाले दूध के दाम में नहीं बल्कि तबेले वाले दूध के रेट में हुई है. आज से यह 9 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 102 रुपये प्रति लीटर मिलेगा. पहले एक लीटर दूध के लिए 93 रुपये चुकाने होते थे. दूध कारोबारियों का कहना है कि कीमत में इजाफा पशुओं की लागत में बढ़ोतरी और पशु आहार, चारे पर होने वाले खर्च में इजाफे के बाद की जा रही है.
1 सितंबर से आपकी विदेश यात्रा से जुड़ा बड़ा बदलाव लागू हो गया है. मीडिया रिपोर्ट् के अनुसार भारत से विदेश जाने वाले यात्रियों को इमिग्रेशन काउंटर पर बोर्डिंग पास पर स्टैम्प लगवाने की जरूरत नहीं होगी. अब यात्री मोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास या उसकी प्रिंटेड कॉपी दिखाकर इमिग्रेशन प्रोसेस को पूरा कर सकेंगे. हवाई यात्रियों के लिए लागू किये गए इस बदलाव से विदेश जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी.
मुंबई में ऑटो-टैक्सी से ट्रैवल करने वालों को आज से जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी होगी. आज से ऑटो का किराया 1 रुपये प्रति किमी और टैक्सी का किराया 2 रुपये प्रति किमी बढ़ गया है. मुंबई में पहले जिस ऑटो का किराया पहले एक किमी के लिए 26 रुपये था, वो अब बढ़कर 27 रुपये हो गया. इसी तरह टैक्सी के पहले किमी के लिए किराया 31 रुपये से बढ़कर 33 रुपये हो गया है. शेयरिंग ऑटो का किराया भी 1 रुपये किमी बढ़ गया है. इससे पहले ऑटो और टैक्सी के किराये में आखिरी बार 1 फरवरी 2025 को इजाफा किया गया था. किराया बढ़ोतरी को MMRTA की तरफ से मंजूरी दे दी गई है.