LPG उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 23 अगस्त तक बढ़ी रसोई गैस केवाईसी की अंतिम तारीख

LPG Cylinder e-KYC: देश के उन करोड़ों एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है, जो 16 अगस्त की डेडलाइन तक अपने एलपीजी कनेक्शन की केवाईसी को पूरा नहीं कर पाए थे. तेल कंपनियों ने उन ग्राहकों को राहत देते हुए e-KYC की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है . इसे अब बढ़ाकर 23 अगस्त कर दिया गया है.
एलपीजी उपभोक्ता अब 23 अगस्त तक एलपीजी ई-केवाईसी को पूरा कर सकेंगे. दरअसल गैस कंपनियों के ऐप में आ रही खामी, छुट्टी की वजह से गैस एजेंसी बंद होने की वजह से उपभोक्ताओं को केवाईसी को पूरा करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. गैस एजेंसियों पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी, लेकिन टेक्निकल खामियों के चलते काउंटर पर कर्मचारियों की मौजूदगी के बावजूद घंटों तक काम ठप पड़ा रहता है.
टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में गैस डीलर प्रवक्ता बिजन बिहारी बिस्वास के हवाले से लिखा है कि सर्वर डाउन रहने की वजह से लोगों के केवाईसी को पूरा करने में परेशानी ह रही है. वेरिफिकेशन रुकने की वजह से लोग घंटों तक लाइनों में खड़े रहना पड़ रहा है. सर्वर की दिक्कत की वजह से केवाईसी डेटा का भारी बैकलॉग जमा हो गया. तेल कंपनियों के डिजिटल सिस्टम और मोबाइल ऐप्स में आ रही लगातार टेक्निकल ग्लिच के चलते तेल कंपनियों की ओर से डेडलाइन को बढ़ाने का फैसला किया गया.
तेल कंपनियों ने LPG उपभोक्ताओं के वैरिफिकेशन के लिए केवाईसी को अनिवार्य कर दिया. यह उन उपभोक्ताओं के लिए जरूरी है, जिन्होंने अब तक अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया. जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही यह प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें दोबारा वैरिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है.
LPG की ई-केवाईसी को पूरा किए बिना गैस उपभोक्ता के लिए सिलेंडर की कीमत घरेलू दर पर उपलब्ध नहीं हो सकती है. आपको सिलेंडर के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है. सिलेंडर के सप्लाई में भी दिक्कत आ सकती है. गैस सब्सिडी मिलना मुश्किल हो सकता है. एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई रोकी जा सकती है.