/LPG e-KYC की डेडलाइन कल! चूक गए तो क्या होगा, सिलेंडर मिलेगा या नहीं? जानिए Indane, भारत और HP गैस के क्या हैं नियम

आधार बेस्ड e-KYC का इस्तेमाल LPG ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने और पात्र उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभ सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है. ये प्रक्रिया खास तौर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है. आधिकारिक PMUY वेबसाइट के अनुसार, PMUY लाभार्थियों के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है. ये प्रक्रिया LPG डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए पूरी की जा सकती है. इसके अलावा, जहां सुविधा उपलब्ध है, ग्राहक सेल्फ-सर्विस फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां उन ग्राहकों से e-KYC पूरा करने के लिए कह रही हैं, जिन्होंने अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है. जिन ग्राहकों का e-KYC पहले ही पूरा हो चुका है. उन्हें केवल 16 अगस्त की डेडलाइन की वजह से दोबारा e-KYC कराने की जरूरत नहीं है.