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LPG e-KYC की डेडलाइन कल! चूक गए तो क्या होगा, सिलेंडर मिलेगा या नहीं? जानिए Indane, भारत और HP गैस के क्या हैं नियम

अगर आप 16 अगस्त की डेडलाइन चूक जाते हैं तो क्या होगा? क्या आपका LPG कनेक्शन कैंसल हो जाएगा? क्या आप सिलेंडर बुक कर पाएंगे और आपकी सब्सिडी का क्या होगा? आइए जानते हैं इंडेन, भारत गैस और HP गैस ग्राहकों के लिए LPG e-KYC के नियम और पूरी प्रक्रिया.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 15, 2026, 07:02 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:05 PM IST
LPG e-KYC की डेडलाइन कल! चूक गए तो क्या होगा, सिलेंडर मिलेगा या नहीं? जानिए Indane, भारत और HP गैस के क्या हैं नियम
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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