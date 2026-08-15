/LPG e-KYC की डेडलाइन कल! चूक गए तो क्या होगा, सिलेंडर मिलेगा या नहीं? जानिए Indane, भारत और HP गैस के क्या हैं नियम

LPG e-KYC Deadline : LPG e-KYC की आखिरी तारीख 16 अगस्त 2026 है. अगर आप इंडेन, भारत गैस या HP गैस के घरेलू LPG ग्राहक हैं, तो आपको घरेलू दर पर सिलेंडर, सब्सिडी और e-KYC प्रक्रिया से जुड़ी इन जरूरी बातों की जानकारी होनी चाहिए. अगर आपके पास इंडेन, भारत गैस या HP गैस का घरेलू LPG कनेक्शन है और आपने अभी तक आधार आधारित e-KYC पूरा नहीं किया है, तो 16 अगस्त 2026 आपके लिए महत्वपूर्ण तारीख है. जिन ग्राहकों की जरूरी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, वे e-KYC पूरा होने तक घरेलू दर पर LPG सिलेंडर लेने के लिए अयोग्य हो सकते हैं.
इस बीच ये भी भ्रम है कि e-KYC की डेडलाइन 15 अगस्त है या 16 अगस्त. कुछ मीडिया रिपोर्टों में अलग-अलग इलाकों के लिए 15 अगस्त की तारीख बताई गई है. लेकिन, इंडियन आयल ने ग्राहकों से 16 अगस्त 2026 तक e-KYC पूरा करने को कहा है. इसलिए अगर आपका e-KYC अभी भी पेंडिंग है, तो आखिरी समय का इंतजार करने के बजाय इसे अभी पूरा करना बेहतर है.
आधार बेस्ड e-KYC का इस्तेमाल LPG ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने और पात्र उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभ सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है. ये प्रक्रिया खास तौर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है. आधिकारिक PMUY वेबसाइट के अनुसार, PMUY लाभार्थियों के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है. ये प्रक्रिया LPG डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए पूरी की जा सकती है. इसके अलावा, जहां सुविधा उपलब्ध है, ग्राहक सेल्फ-सर्विस फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां उन ग्राहकों से e-KYC पूरा करने के लिए कह रही हैं, जिन्होंने अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है. जिन ग्राहकों का e-KYC पहले ही पूरा हो चुका है. उन्हें केवल 16 अगस्त की डेडलाइन की वजह से दोबारा e-KYC कराने की जरूरत नहीं है.
डेडलाइन मिस करने का ये मतलब नहीं है कि 17 अगस्त को हर LPG कनेक्शन हमेशा के लिए कैंसल कर दिया जाएगा. इंडियन ऑयल के ग्राहक संदेश के मुताबिक, जो ग्राहक 16 अगस्त 2026 तक e-KYC पूरा नहीं करते हैं, वे e-KYC पूरा होने तक घरेलू दर पर LPG सिलेंडर लेने के लिए अयोग्य हो सकते हैं. कुछ मीडिया रिपोर्टों में ये भी कहा गया है कि जिन LPG कनेक्शनों का e-KYC पूरा नहीं हुआ है, उन्हें अस्थायी रूप से सस्पेंड किया जा सकता है. हालांकि, अस्थायी सस्पेंशन और स्थायी कनेक्शन कैंसिलेशन अलग-अलग चीजें हैं.
इसलिए जिन ग्राहकों का e-KYC अभी पेंडिंग है, उन्हें LPG सेवा में किसी तरह की रुकावट से बचने के लिए जल्द से जल्द वेरिफिकेशन पूरा कर लेना चाहिए.
इसका असर खास तौर पर PMUY लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें LPG सब्सिडी का लाभ मिलता है. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने PMUY परिवारों को 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी मंजूर की है. ये सब्सिडी एक साल में पहले चार रिफिल तक सीमित है. अगर किसी ग्राहक को जरूरी e-KYC पूरा नहीं करने के कारण घरेलू LPG रेट की एलिजिबिलिटी नहीं मिलती है, तो वेरिफिकेशन पूरा होने तक लागू लाभ भी प्रभावित हो सकते हैं. हालांकि, ग्राहकों को ये नहीं मानना चाहिए कि 16 अगस्त के बाद हर LPG उपभोक्ता से अपने आप कमर्शियल सिलेंडर की कीमत वसूली जाएगी. इसका वास्तविक असर ग्राहक के LPG कनेक्शन और उसकी एलिजिबिलिटी की स्थिति पर निर्भर करेगा.
नहीं. 16 अगस्त की डेडलाइन को हर इंडेन, भारत गैस या HP गैस कनेक्शन के अपने आप स्थायी रूप से कैंसल होने की तारीख नहीं समझना चाहिए. इंडियन ऑयल ने तत्काल प्रभाव के तौर पर ये बताया गया है कि जिन ग्राहकों का e-KYC पूरा नहीं हुआ है. वे e-KYC पूरा होने तक घरेलू दर पर LPG सिलेंडर लेने के लिए अयोग्य हो सकते हैं.
ग्राहक अपनी संबंधित LPG कंपनी के मोबाइल ऐप के साथ आधार FaceRD एप्लिकेशन का इस्तेमाल करके फेस-बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए e-KYC पूरा कर सकते हैं. बेसिक प्रक्रिया में संबंधित LPG ऐप में लॉगिन करना, LPG अकाउंट को एक्सेस या लिंक करना और e-KYC विकल्प चुनना शामिल है. इसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन के लिए सहमति देकर आधार FaceRD ऐप के जरिए फेस स्कैन पूरा करना होता है.
इंडेन ग्राहक e-KYC शुरू करने के लिए IndianOil ONE ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. लॉगिन करने के बाद ग्राहकों को अपने LPG अकाउंट को एक्सेस या लिंक करना होगा और e-KYC विकल्प चुनना होगा. इसके बाद सहमति देकर आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन पूरा किया जा सकता है. ग्राहक अपने इंडेन वितरक के जरिए भी e-KYC करा सकते हैं, जहां सुविधा उपलब्ध है. वहां, LPG डिलीवरी के दौरान डिलीवरी कर्मचारी के जरिए भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.
भारत गैस ग्राहक आधार आधारित e-KYC के लिए Hello BPCL ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. लॉगिन करने के बाद ग्राहक अपने LPG अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं और ऐप में दिए गए e-KYC के निर्देशों का पालन कर सकते हैं. इस प्रक्रिया में आधार ऑथेंटिकेशन और फेस वेरिफिकेशन शामिल है. अगर ग्राहक को ऑनलाइन प्रक्रिया में परेशानी आती है, तो वे अपने भारत गैस डिस्ट्रीब्यूटर से भी संपर्क कर सकते हैं.
HP गैस ग्राहक e-KYC पूरा करने के लिए HP Pay ऐप का इस्तेमाल कर सकते है. ग्राहकों को ऐप में LPG सेक्शन पर जाना होगा और आधार ऑथेंटिकेशन और फेस वेरिफिकेशन से जुड़े निर्देशों का पालन करना होगा. जरूरी ऑथेंटिकेशन पूरा होने के बाद e-KYC प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.
अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है या ऑनलाइन e-KYC पूरा करने में किसी तरह की परेशानी आ रही है, तो आप अपने नजदीकी LPG वितरक या गैस एजेंसी पर जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. PMUY लाभार्थी अपने LPG वितरक से बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं. आधिकारिक PMUY वेबसाइट पर वितरक के जरिए e-KYC की सुविधा का प्रावधान दिया गया है. गैस एजेंसी या वितरक के पास जाते समय अपना आधार और LPG कनेक्शन से जुड़ी जानकारी साथ रखना बेहतर रहेगा. इससे प्रक्रिया पूरी करने में आसानी होगी.
अगर आपने अपना आधार आधारित e-KYC पहले ही पूरा कर लिया है, तो 16 अगस्त की डेडलाइन की वजह से आपको कोई अतिरिक्त कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है. अगर आपका e-KYC अभी पेंडिंग है, तो इसे जल्द से जल्द पूरा कर लें. इसके लिए संबंधित LPG कंपनी के ऐप, आधार FaceRD, जहां सुविधा उपलब्ध हो वहां डिलीवरी कर्मचारी या अपने LPG वितरक की मदद ली जा सकती है. 16 अगस्त को सभी LPG कनेक्शनों के स्थायी रूप से कैंसल होने की डेडलाइन नहीं समझना चाहिए.