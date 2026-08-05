/LPG e-KYC Deadline: Indane, HP Gas, Bharat Gas ग्राहकों के लिए बड़ा अलर्ट! गैस कनेक्शन बचाने के लिए 16 अगस्त से पहले करें ये काम

LPG e-KYC Deadline: अगर आपके पास Indane, HP गैस या भारत गैस का घरेलू LPG कनेक्शन है और आपने अभी तक आधार आधारित e-KYC पूरी नहीं की है, तो यह काम जल्द पूरा कर लें. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने लंबित e-KYC वाले ग्राहकों को 16 अगस्त 2026 तक प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी है. कंपनियों की ओर से भेजे जा रहे SMS अलर्ट में ग्राहकों को बताया जा रहा है कि समय पर e-KYC नहीं कराने पर LPG सिलेंडर मिलने में परेशानी हो सकती है. वहीं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के पात्र लाभार्थियों की सब्सिडी भी प्रभावित हो सकती है.
आधार आधारित e-KYC के जरिए LPG कनेक्शन की पहचान और ग्राहक की जानकारी का सत्यापन किया जाता है. OMCs के मुताबिक, लंबित e-KYC वाले ग्राहकों को घरेलू दरों पर LPG सिलेंडर की सुविधा जारी रखने के लिए ये प्रक्रिया पूरी करनी जरूरी हो सकती है.
अगर ग्राहक 16 अगस्त 2026 तक आधार e-KYC पूरी नहीं करते हैं, तो सत्यापन पूरा होने तक उन्हें घरेलू दरों पर LPG सिलेंडर मिलने में दिक्कत आ सकती है. इसके अलावा, PMUY लाभार्थियों की LPG सब्सिडी भी प्रभावित हो सकती है.
ग्राहक नीचे दिए गए तरीकों से आधार e-KYC पूरी कर सकते हैं:
IndianOil ONE App के जरिए (पात्र IndianOil ग्राहकों के लिए)
नजदीकी LPG डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर
सिलेंडर डिलीवरी के समय उपलब्ध सुविधा के जरिए
भारत गैस और HP गैस ग्राहक अपनी संबंधित आधिकारिक मोबाइल ऐप या अधिकृत वितरक के माध्यम से e-KYC कर सकते हैं
LPG e-KYC के नाम पर साइबर ठगी के मामले सामने आ सकते हैं. ग्राहक किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और किसी व्यक्ति के साथ आधार नंबर, OTP या बैंक खाते की जानकारी साझा न करें. e-KYC हमेशा केवल आधिकारिक ऐप, वेबसाइट या अधिकृत LPG वितरक के माध्यम से ही पूरी करें.
जिन ग्राहकों की आधार आधारित e-KYC अभी लंबित है, उन्हें ही यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिन लोगों की e-KYC पहले ही पूरी हो चुकी है. उन्हें दोबारा कराने की जरूरत नहीं है. 16 अगस्त 2026 से पहले LPG e-KYC पूरा कर लें. ताकि सिलेंडर सप्लाई और सब्सिडी से जुड़ी किसी भी परेशानी से बचा जा सके.