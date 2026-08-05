/LPG e-KYC Deadline: Indane, HP Gas, Bharat Gas ग्राहकों के लिए बड़ा अलर्ट! गैस कनेक्शन बचाने के लिए 16 अगस्त से पहले करें ये काम

LPG e-KYC Deadline: अगर आपके पास Indane, HP गैस या भारत गैस का घरेलू LPG कनेक्शन है और आपने अभी तक आधार आधारित e-KYC पूरी नहीं की है, तो यह काम जल्द पूरा कर लें. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने लंबित e-KYC वाले ग्राहकों को 16 अगस्त 2026 तक प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी है. कंपनियों की ओर से भेजे जा रहे SMS अलर्ट में ग्राहकों को बताया जा रहा है कि समय पर e-KYC नहीं कराने पर LPG सिलेंडर मिलने में परेशानी हो सकती है. वहीं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के पात्र लाभार्थियों की सब्सिडी भी प्रभावित हो सकती है.