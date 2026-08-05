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LPG e-KYC Deadline: Indane, HP Gas, Bharat Gas ग्राहकों के लिए बड़ा अलर्ट! गैस कनेक्शन बचाने के लिए 16 अगस्त से पहले करें ये काम

LPG ग्राहकों को 16 अगस्त 2026 तक आधार e-KYC पूरी करने की सलाह दी गई है. देरी होने पर सिलेंडर सप्लाई और उज्ज्वला योजना सब्सिडी प्रभावित हो सकती है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 05, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:17 PM IST
LPG e-KYC Deadline: Indane, HP Gas, Bharat Gas ग्राहकों के लिए बड़ा अलर्ट! गैस कनेक्शन बचाने के लिए 16 अगस्त से पहले करें ये काम
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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