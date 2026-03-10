Advertisement
trendingNow13135866
Hindi Newsबिजनेसपहले दाम बढ़ाए, फिर सिलेंडर बुकिंग का नियम बदला, अब लगा दिया ECA एक्ट...LPG किल्लत के बीच 24 घंटे में क्या-क्या हुआ

पहले दाम बढ़ाए, फिर सिलेंडर बुकिंग का नियम बदला, अब लगा दिया ECA एक्ट...LPG किल्लत के बीच 24 घंटे में क्या-क्या हुआ

What is ECA:  भारत में गैस की किल्लत हो गई है. देश के कई शहरों में होटलों, रेस्टोरेंट्स को गैस की सप्लाई नहीं मिल रही है. कॉर्मशियल सिलेंडर की सप्लाई पर सबसे ज्यादा संकट है. मिडिल ईस्ट टेंशन की बीच सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए, बुकिंग की समयसीमा भी बढ़ी दी. अब सरकार ने LPG पर ECA एक्ट लागू कर दिया है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 10, 2026, 02:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पहले दाम बढ़ाए, फिर सिलेंडर बुकिंग का नियम बदला, अब लगा दिया ECA एक्ट...LPG किल्लत के बीच 24 घंटे में क्या-क्या हुआ

LPG Gas Crisis in India: मिडिल ईस्ट जंग का असर भारत पर दिखने लगा है. भारत में गैस सिलेंडर की किल्लत देखी जा रही है. देश के कई शहरों में गैस आपूर्ति में बाधा आ रही है. गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी-लंबी लाइनें दिखने लगी है. बुकिंग के 8 से 10 दिन बाद भी रसोई गैस की डिलीवरी नहीं मिल पा रही है. एलपीजी गैस की सप्लाई बाधित होने से मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट बंद करने पड़ रहे हैं. सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए गैस बुकिंग के नियम तक बदल दिए. अब सरकार ने देश में गैस की किल्लत और सप्लाई में आ रही मुश्किल से निपटने के लिए नया आदेश दे दिया है. सरकार ने आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए देशभर में ECA यानी 'एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955' लागू कर दिया है.  

देश में गैस संकट,सरकार ने लागू किया ECA 

ईरान युद्ध की वजह से गैस सप्लाई पर संकट मंडरा रहा है. भारत एलपीजी गैस के लिए आयात पर निर्भर है. कतर, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), अमेरिका, सऊदी अरब और ओमान जैसे देश भारत के प्रमुख आयातक है, जो इस वक्त मिडिल ईस्ट जंग की चपेट में हैं. ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पाबंदी लगा दी है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन टूट गया है. मौजूदा संकट से निपटने के लिए सरकार ने बीते 24 घंटों में ताबडतोड़ कई कदम उठाए हैं.  गैस सिलेंडर की बुकिंग के नियम  से लेकर अब ECA तक लागू कर दिया है.  

क्या है ECA, क्या होगा इसका असर ?  

सरकार ने मौजूदा संकट को देखते हुए ECA लागू करने का फैसला किया है.  सरकार ने आवश्यक वस्तु कानून (Essential commodity act) के तहत गैस कंपनियों को प्राथमिकता के तहत गैस की सप्लाई करने का आदेश दिया है. इस कानून के तहत सरकार को ये अधिकार मिलता है को वो किसी भी जरूरी सामान की सप्लाई और कीमत को कंट्रोल कर सके. खासकर जामखोरी को रोकने के लिए सरकार इस कानून का इस्तेमाल करती है. जब भी सप्लाई प्रभावित होती है या कीमत बेलगाम होने लगती है तो इस कानून का इस्तेमाल किया जाता है.  इस कानून का इस्तेमाल कर घरेलू उपभोक्ताओं, CNG-PNG और इमरजेंसी सर्विसेस को इसमें प्राथमिकता दी है. जबकि होटल, रेस्टोरेंट, उद्योगों को सीमित गैस आपूर्ति की जाएगी. सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत इमरजेंसी के हालात में सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

चार कैटेगरी में बांटकर गैस सप्लाई  

एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत 4 कैटेगरी में बांटकर गैस की आपूर्ति और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा. पहली कैटेगरी में घरों में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस, PNG और गाड़ियों में डलने वाली CNG रखी गई है, जिन्हें पूरी गैस मिलेगी. दूसरी कैटेगरी में खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को रखा गया है, जिन्हें 70% गैस मिलेगी. तीसरी कैटेगरी में नेशनल ग्रिड से जुड़ी चाय की फैक्ट्रियों और दूसरे बड़े उद्योगों होंगे और चौथी कैटेगरी में छोटे कारखाने,होटल और रेस्टोरेंट को रखा गया है.  

LPG सिलेंडर की बुकिंग का नियम भी बदला 

सरकार ने गैस सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग का नियम भी बदल दिया है.  सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर के बुकिंग के लिए समयसीमा को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है. सरकार ने तेल कंपनियों, रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है, ताकि घरेलू एलपीजी गैस की सप्लाई जारी रह सके.

गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए  

सरकार ने मौजूदा गैस संकट को देखते हुए गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने का फैसला किया. सरकार ने अप्रैल 2025 के बाद पहली बार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 14.2 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ा दिए गए.इससे पहले 7 मार्च से सरकार ने 19 किग्रा वाले कॉमर्शियल सिलेंडर में 115 रुपए का इजाफा कर दिया था.  

fallback

OTP और बायोमेट्रिक अनिवार्य 

गैस की जमाखोरी को रोकने के लिए  OTP या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है. बिना ओटीपी के डिलीवरी एजेंट आपको गैस सिलेंडर डिलीवर नहीं करेगा. सरकार ने तीन तेल कंपनियों के साथ मिलकर हाई लेवल कमेटी बनाई है तो स्थिति की निगरानी कर रही है, जो रेस्टोरेंटों, होटलों और अन्य इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई की समीक्षा करेगी.      

भारत में कितने उपभोक्ता, कब सुधरेंगे हालात

भारत अपनी गैस की जरूरत को आयात से पूरा करता है. भारत में 33.2 करोड़ गैस उपभोक्ता है, जबकि कुल खपत 33.15 मीट्रिक टन  है. सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो घबराए नहीं. लोगों से पैनिक परचेंज नहीं करने की अपील की जा रही है. वहीं लोग घबराए हुए हैं.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

LPG

Trending news

पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
india
पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
LPG Crisis
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर SC सख्त, बोला- खारिज दावों के लिए बने ट्रिब्यूनल
Sir
आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर SC सख्त, बोला- खारिज दावों के लिए बने ट्रिब्यूनल
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
Kerala News
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
nasik
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
jammu kashmir news
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
Parliament Budget Session Phase 2 Live: लोकसभा में फिर शुरू हुई चर्चा, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही है बहस
Budget Session 2 Phase Live
Parliament Budget Session Phase 2 Live: लोकसभा में फिर शुरू हुई चर्चा, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही है बहस
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
US Israel Iran War
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
India America news
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
israel iran war
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा