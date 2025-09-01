₹51 सस्ता हुआ LPG सिलेंडर पर आपकी रसोई के बचत पर कोई असर नहीं, महीने की पहली तारीख को ही महंगा हुआ तेल
Hindi Newsबिजनेस

₹51 सस्ता हुआ LPG सिलेंडर पर आपकी रसोई के बचत पर कोई असर नहीं, महीने की पहली तारीख को ही महंगा हुआ तेल

Petrol Diesel Price: सितंबर महीने रके पहले दिन ही गैस सिलेंडर की कीमतों में फिर से कटौती की गई. गैस सिलेंडर के दाम एक बार फिर से कम कर दिए गए.  LPG सिलेंडर की कीमतों में 51 रुपये की कटौती कर दी गई. हालांकि सरकार के इस फैसले से आपके घर के बजट पर कोई असर नहीं होगा.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 01, 2025, 07:45 AM IST
₹51 सस्ता हुआ LPG सिलेंडर पर आपकी रसोई के बचत पर कोई असर नहीं, महीने की पहली तारीख को ही महंगा हुआ तेल

LPG Gas Cylinder Rate: सितंबर महीने रके पहले दिन ही गैस सिलेंडर की कीमतों में फिर से कटौती की गई. गैस सिलेंडर के दाम एक बार फिर से कम कर दिए गए.  LPG सिलेंडर की कीमतों में 51 रुपये की कटौती कर दी गई. हालांकि सरकार के इस फैसले से आपके घर के बजट पर कोई असर नहीं होगा. आपको इस कटौती से कोई राहत नहीं मिलने वाली है, आपकी रसोई में इस्तेमाल होने वाला गैस सिलेंडर पर ये कटौती लागू नहीं होगी. तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कॉर्मिशियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती कर दी है. सरकार ने 19 किमो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत को घटाकर 1580 रुपये कर दिया है. इससे पहले अगस्त में भी कॉर्मिशियल सिलेंडर के दाम में ही कटौती की गई थी. 

गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती से राहत किन्हें  

कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का का इस्तेमाल मुख्य रूप से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में होता है. ऐसे में इसकी कीमतों में कटौती से सीधे छोटे-बड़े व्यापारियों को राहत मिलेगी.  घर में इस्तेमाल होने वाले 14 किलो वाले सिलेंडर के दाम नहीं बदले गए हैं.  

14 किलो वाले गैस सिलेंडर के दाम जस के तस  

1 सितंबर 2025 को 19 किलो वाले गैस सिलेंडर के दाम गिरे हैं. इसकी कीमत में कटौती का लाभ कैटरिंग सर्विस, रेस्टोरेंस और होटल मालिकों को मिलने वाला है. घर में इस्तेमाल वाले वाले 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कटौती का इंतजार कर रहे है, लेकिन इस बार भी उन्हें निराशा ही मिली. 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतों को अपरिवर्तित रखा गया. आखिरी बार घरेलू सिलेंडर की कीमत 8 अप्रैल को बदले थे, उसके बाद से लोगों को राहत मिलने का इंतजार जारी की है. फिलहाल दिल्ली में 14 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 853 रुपये, कोलकाता में 879 रुपये, मुंबई में 852.50 रुपये और चेन्नई में 868.50 रुपये मिल रहे हैं. 

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव  

तेल कंपनियों की ओर से हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल की नई कीमतें जारी की जाती है. ग्‍लोबल मार्केट में कच्‍चे तेल के दाम में बढ़ोतरी का असर आज घरेलू बाजार पर दिखा है. क्रूड ऑयल बढ़कर 68 डॉलर पर पहुंच गए. तेल कंपनियों की ओर से जारी आज रेट लिस्ट के मुताबिक आज यूपी के  गौतमबुद्ध में पेट्रोल 27 पैसे सस्‍ता होकर 94.87 रुपये प्रति लीटर तो डीजल 25 पैसे सस्ता होकर 87.82 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया.  इसी तरह से गाजियाबाद में पेट्रोल 21 पैसे महंगा होकर 94.76 रुपये तो डीजल 23 पैसे चढ़ गया. गुरुग्राम में पेट्रोल 17 पैसे महंगा हो गया तो डीजल की कीमत 19 पैसे चढ़कर 87.76 रुपये लीटर बिक रहा है. हालांकि देश के 4 महानगरों में पेट्रोल-डीजल की कीमत जस की तस है.  ITR फाइलिंग से लेकर चांदी के गहनों की हॉलमार्किंग तक....1 सितंबर से बदल जाएगा बहुत कुछ

 

Bavita Jha

बवीता झा
बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार

Petrol price

