CNG पर न्यू ईयर गिफ्ट पक्का, गैस सिलेंडर पर 1 जनवरी को बड़ा ऐलान ! सबसे नीचे खिसका कच्चे तेल का दाम पर कब गिरेंगे पेट्रोल-डीजल के रेट ?

CNG पर न्यू ईयर गिफ्ट पक्का, गैस सिलेंडर पर 1 जनवरी को बड़ा ऐलान ! सबसे नीचे खिसका कच्चे तेल का दाम पर कब गिरेंगे पेट्रोल-डीजल के रेट ?

LPG Cylinder Price Cut:  नए साल में सरकार की ओर से तोहफे का ऐलान हो रहा है. सरकार करोड़ों गैस उपभोक्ताओं को साल 2026 की पहली सुबह को बड़ी राहत देने वाली है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड की ओर से गिफ्ट के ऐवान पर मुहर लग गई है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 21, 2025, 08:01 AM IST
CNG पर न्यू ईयर गिफ्ट पक्का, गैस सिलेंडर पर 1 जनवरी को बड़ा ऐलान ! सबसे नीचे खिसका कच्चे तेल का दाम पर कब गिरेंगे पेट्रोल-डीजल के रेट ?

Petrol Diesel Price: नए साल में सरकार की ओर से तोहफे का ऐलान हो रहा है. सरकार करोड़ों गैस उपभोक्ताओं को साल 2026 की पहली सुबह को बड़ी राहत देने वाली है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड की ओर से गिफ्ट के ऐवान पर मुहर लग गई है. यानी 1 जनवरी 2026 से सीएनजी (CNG) और घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की कीमतों में कटौती होने वाली है. सीएनजी-पीएनजी की कीमतें 2 से 3 रुपये प्रति यूनिट तक की गिरावट देखी जाएगी.  सिर्फ पाइपलाइन वाली गैस ही नहीं बल्कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी कटौती हो सकती है.  

LPG सिलेंडर की कीमतों में गिरावट  

LPG सिलेंडर की कीमतों में 1 जनवरी 2026 को बड़ा ऐलान हो सकता है. एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी राहत मिल सकती है. सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती है. माना जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 की पहली सुबह को गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती हो सकती है. माना जा रहा है कि इस बार कटौती सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में ही नहीं बल्कि रसोई में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर में की जा सकती है. मार्च 2024 के बाद से इसकी कीमत जस की तस बनी हुई है.  

 कच्चे तेल  की कीमत कम , कब घटेंगे पेट्रोल -डीजल के दाम  

बता दें कि कच्चे तेल की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिली है. क्रूड ऑयल की कीमत 60 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पर पहुंच गई है. बता दें कि साल 2021 के बाद ये पहली बार है जब कच्चे तेल की कीमतों में इतनी बड़ी कटौती हुई है. कच्चे तेल चार साल में सबसे निचले स्तर है. सप्लाई में तेजी और डिमांड फ्लैट होने से तेल की कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन लोगों को सस्ते पेट्रोल-डीजल के दाम का इंतजार है. अमेरिका और वेनेजुएला के बीच संकट गहराने के चलते, और तेल की ओवर सप्लाई के चलते कच्चे तेल की कीमतों में नरमी बनी हुई है. ब्रेंट 60 डॉलर के करीब पहुंच गया है. कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी कटौती के बाद भी पेट्रोल-डीजल के दाम में गिरावट नहीं हो रही है. ऐसे में लोगों को इतंजार है कि नए साल में तेल कंपनियां पेट्रोल-डीजल के दाम में कटौती कर थोड़ी राहत दे सकती है.  

आज पेट्रोल-डीजल की कीमत  

  1. नई दिल्ली में पेट्रोल ₹94.72, डीजल ₹87.62 प्रति लीटर. 
  2. मुंबई में पेट्रोल ₹104.21, डीजल ₹92.15 प्रति लीटर. 
  3. कोलकाता में पेट्रोल ₹103.94 तो डीजल ₹90.76 प्रति लीटर. 
  4. चेन्नई में पेट्रोल ₹100.75 और डीजल ₹92.34 प्रति लीटर पर बनी हुई है. 
