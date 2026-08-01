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LPG पर महीने के पहले ही द‍िन आई खुशखबरी, एक ही झटके में 192 रुपये सस्‍ता हुआ स‍िलेंडर

LPG Latest Price: महीने की पहली तारीख के साथ ही सरकारी तेल कंपन‍ियों ने गैस स‍िलेंडर की कीमत में बदलाव कर द‍िया है. यह बदलाव लगातार दूसरे महीने आम आदमी के लि‍ए राहत लेकर आया है. अब 19 क‍िलो वाला कमर्श‍ियल स‍िलेंडर पहले से 192 रुपये सस्‍ता म‍िलेगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 01, 2026, 06:35 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 06:51 AM IST
LPG पर महीने के पहले ही द‍िन आई खुशखबरी, एक ही झटके में 192 रुपये सस्‍ता हुआ स‍िलेंडर
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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