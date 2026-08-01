तेल कंपन‍ियों ने देश के दूसरे शहरों कोलकाता, मुंबई, चेन्‍नई, पटना और लखनऊ आद‍ि में भी कमर्शियल सिलेंडर को सस्‍ता क‍िया है. कोलकाता, मुंबई और चेन्‍नई में स‍िलेंडर की कीमत में अलग-अलग कटौती की गई है. कंपन‍ियों की तरफ से उठाए गए इस कदम के बाद होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैटरिंग और छोटे कारोबारियों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी. इसका असर आम आदमी पर द‍िखाई देगा. बाजार में खाने की कीमत में कमी हो सकती है. प‍िछले द‍िनों जब स‍िलेंडर के दाम 3000 रुपये के पार चले गए थे तब बाजार में खाने-पीने की चीजों में बेहताशा ग्रोथ देखी गई थी.