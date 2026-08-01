LPG Price Cut: अगस्त के पहले दिन यानी 1 तारीख को तेल कंपनियों ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है. देश की सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार दूसरे महीने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती की है. 1 अगस्त की सुबह 6 बजे तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम 192 रुपये कम करने का ऐलान किया. इस कटौती के बाद दिल्ली में 19 किलो वाला सिलेंडर आज से 2738 रुपये का मिलेगा. हालांकि, 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है.
तेल कंपनियों ने देश के दूसरे शहरों कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पटना और लखनऊ आदि में भी कमर्शियल सिलेंडर को सस्ता किया है. कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में सिलेंडर की कीमत में अलग-अलग कटौती की गई है. कंपनियों की तरफ से उठाए गए इस कदम के बाद होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैटरिंग और छोटे कारोबारियों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी. इसका असर आम आदमी पर दिखाई देगा. बाजार में खाने की कीमत में कमी हो सकती है. पिछले दिनों जब सिलेंडर के दाम 3000 रुपये के पार चले गए थे तब बाजार में खाने-पीने की चीजों में बेहताशा ग्रोथ देखी गई थी.
इससे पहले 1 जुलाई को भी 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में तेल कंपनियों ने 183.50 रुपये की बड़ी कटौती की थी. जुलाई और अब अगस्त में हुई कटौती के बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर 375 रुपये सस्ता हो गया. जुलाई में दाम कम होकर दिल्ली में सिलेंडर 2930 रुपये का हो गया था. अब 192 रुपये की कटौती के बाद दिल्ली में यह 2738 रुपये का मिलेगा. पटना में यही कीमत 3227 रुपये से कम होकर 3018 रुपये रह गई. इसी तरह लखनऊ में अब यह 3052.5 रुपये से घटकर 2860.5 रुपये का हो गया.
मिडिल ईस्ट की जंग और ईरान पर पाबंदी के कारण मार्च और अप्रैल में भारत समेत कई देशों को एलपीजी की किल्लत का सामना करना पड़ा था. इस कारण तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमत और सप्लाई को लेकर कुछ बदलाव किये थे. कीमत में तेजी का आलम यह रहा कि जनवरी 2026 में 1691.50 रुपये में मिलने वाला 19 किलो का सिलेंडर जून के महीने में दोगुने दाम 3113.50 रुपये पर मिल रहा था. हालांकि, पिछले महीने कीमत 174 से 183.50 रुपये तक कम हुई और घटकर 2930 रुपये का रह गया.
सरकार की तरफ से कमर्शियल सिलेंडर पर लगाई गई पाबंदियों को पहले ही खत्म कर दिया गया है. पाबंदी हटने के बाद कमर्शियल एलपीजी की होटल, रेस्टोरेंट और शादी-समारोह में उपलब्धता आसान हो गई है.