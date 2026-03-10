सिर्फ चाय-कॉफी मिलेगी...होटलों से थाली गायब! LPG संकट पर सरकार का नया फरमान, अब पहले किसे मिलेगा गैस सिलेंडर?

India LPG Shortage: भारत में LPG संकट के बीच सरकार से गैस सिलेंडर पर ECA एक्ट लागू कर दिया है. गैस संकट के चलते सिलेंडर की कीमत बढ़ाई गई, बुकिंग का नियम बदला गया और अब नया कानून लागू कर दिया गया है. नए नियम के बाद क्या बदलने वाला है?
Trending Photos
India LPG Gas Crisis: ईरान जंग का असर भारत पर दिखने लगा है. भारत में ऊर्जा संकट बढ़ गया है. मिडिल ईस्ट की जंग के चलते भारत में तेल और गैस की किल्लत होने लगी है. मिडिल ईस्ट से गैस की सप्लाई बाधित होने से देश में ऊर्जा संकट पैदा हो गया है. LPG सिलेंडर की सप्लाई बाधित हो रही है, जिससे देश के कई शहरों में होटलों और रेस्टोरेंट को अस्थाई तौर पर अपना काम बंद करना पड़ रहा है. मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, लखनऊ, राजस्थान में कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई ठप होने से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर संकट मंडरा रहा है. लोगों की लंबी-लंबी लाइनें गैस एजेंसियों के बाहर दिख रही है.
बुकिंग के बाद भी सिलेंडर मिलने में 10 से 15 दिन का वक्त लग रहा है. कई होटलों और रोस्टोरेंट्स ने अपने यहां खाने की चीजें पकानी बंद कर दी है और सिर्फ चाय-कॉफी की सर्विस दे रहे हैं. गैस नहीं मिल पाने से होटल्स मालिकों की मुश्किलें बढ़ रही है. सरकार की ओर से कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई रोकने से होटल कारोबार पर संकट मंडराने लगा है. होटल कारोबारियों का कहना है कि अगर हालात नहीं नहीं सुधरते तो उन्हें अस्थाई तौर पर अपना काम बंद करना पड़ेगा. बढ़ते गैस संकट के बीच सरकार ने गैस सिलेंडर की कीमत 60 रुपये बढ़ा दी. सिलेंडर बुकिंग की समयसीमा को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया, फिर भी जब हालात नहीं बदले तो सरकार ने अब ECA एक्ट यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 लागू कर दिया है.
आपातकालीन स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश में गैस सिलेंडरों पर ECA एक्ट यानी एसेंशियल कमाडिटी एक्ट लागू कर दिया है. इस एक्ट की मदद से सिलेंडर की सप्लाई, उसकी कीमत और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को नियंत्रित करने और जमाखोरी को रोकने की कोशिश होगी. सरकार ने बताया है कि इस स्थिति में किन्हें पहले गैस सिलेंडर की आपूर्ति होगी और किनके सप्लाई में कटौती की जाएगी. सरकार ने कुछ सेक्टर्स को प्राथमिकता देते हुए 100 फीसदी सप्लाई जारी रखने का फैसला किया है. इन सेक्टरों में PNG, CNG, LPG, अन्य गैस पाइनलाइन सेवाएं शामिल है. यानी इसमें आपके घर की रसोई गैस पाइनलाइन, सिलेंडर, गाड़ियों की सीएनजी सप्लाई में फिलहाल कोई बाधा नहीं आने वाली है. उन्हें सबसे पहले सप्लाई मिलेगी. अस्पतालों और इमरजेंसी सेवाओं की गैस आपूर्ति पहले की तरह जारी रहेगी. पढ़ें- पहले दाम बढ़ाए, फिर सिलेंडर बुकिंग का नियम बदला, अब लगा दिया ECA एक्ट...LPG किल्लत के बीच 24 घंटे में क्या-क्या हुआ
संकट की घड़ी में गैस सप्लाई को जारी रखने के लिए खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को करीब 70% गैस दी जाएगी. चाय उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और कॉमर्शियल सेंटर्स को 80 फीसदी सप्लाई जारी रहेगी.छोटे बिजनेस और होटल और रेस्टोरेंट को उनकी पुरानी खपत के हिसाब से लगभग 80% गैस दी जाएगी. सरकार ने साफ किया है कि उनकी पूरी कोशिश है कि जरूरी सेवाएं, ट्रांसपोर्ट, घरेलू सिलेंडर की सप्लाई नहीं रूकेगी. पढ़ें- ईरान जंग के बीच तेल-गैस की मारामारी, पाक-बांग्लादेश हांफे; क्या भारत में भी बढ़ेंगे दाम, सरकार की जानें तैयारी ?