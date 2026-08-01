LPG Gas Price: तेल कंपनियों ने हर महीने की तरह इस बार भी कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव किया है. आज से 19 किलो वाला सिलेंडर 192 रुपये सस्ता होकर 2738 रुपये में मिलेगा. हालांकि, तेल कंपनियों ने 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव नहीं किया है. फिर भी काफी परिवारों को आज से यह सिलेंडर 300 रुपये महंगा पड़ेगा. इसका असर उनकी रसोई के बजट पर देखने को मिलेगा. आप भी सोच रहे होंगे जब कंपनियों ने सिलेंडर के दाम में इजाफा नहीं किया तो कुछ लोगों को यह 300 रुपये महंगा क्यों पड़ेगा. आइए समझते हैं पूरी कैलकुलेशन-
दरअसल, केंद्र सरकार की तरफ से जून 2026 में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से जुड़ा एक फैसला किया गया था. सरकार ने 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' (PMUY) के तहत मिलने वाले सब्सिडाइज गैस सिलेंडर की संख्या 9 से घटाकर 4 कर दी थी. यानी पहले उज्ज्वला लाभार्थियों को एक साल में 9 सब्सिडाइज सिलेंडर मिलते थे. लेकिन अब यह संख्या घटकर 4 रह गई है. सरकार ने उस समय कहा था कि यह फैसला उज्ज्वला लाभार्थियों की औसत खपत को ध्यान में रखकर लिया गया है.
नए नियम के अनुसार उज्ज्वला योजना के तहत साल में पहले 4 सिलेंडर पर ही 300-300 रुपये की सब्सिडी दी जाती है. फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है. ऐसे में जो लाभार्थी अप्रैल से जुलाई के बीच पहले ही चार सब्सिडी वाले सिलेंडर ले चुके हैं, उनके लिए अगली रिफिल पर सरकार की तरफ से दी जाने वाली यह सब्सिडी बंद हो जाएगी. इसका नतीजा यह होगा कि उन्हें दूसरे परिवारों की तरह नॉर्मल कीमत चुकानी होगी, जो कि इससे 300 रुपये ज्यादा है.
तेल कंपनियों की तरफ से जारी कीमत के अनुसार 14.2 किलो वाले सिलेंडर का दिल्ली में रेट 942 रुपये है. इसके अलावा कोलकाता में यही दाम 968 रुपये का है. मुंबई में इस सिलेंडर की कीमत 941.50 रुपये और चेन्नई में 957.50 रुपये का मिल रहा है.