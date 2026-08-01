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LPG Price: 14 क‍िलो वाले स‍िलेंडर का नहीं बदला रेट, फ‍िर भी इन लोगों को 300 रुपये महंगी म‍िलेगी गैस

PM Ujjwala Scheme: पीएम उज्‍ज्‍वला योजना के कुछ लाभार्थ‍ियों को आज से 14.2 किलो वाले गैस स‍िलेंडर के ल‍िये 300 रुपये ज्‍यादा का भुगतान करना होगा. 4 स‍िलेंडर की ल‍िमि‍ट पूरी होने के बाद उनके खाते में सब्‍स‍िडी के 300 रुपये नहीं आएंगे.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 01, 2026, 07:25 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 07:25 AM IST
LPG Price: 14 क‍िलो वाले स‍िलेंडर का नहीं बदला रेट, फ‍िर भी इन लोगों को 300 रुपये महंगी म‍िलेगी गैस
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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