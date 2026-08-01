LPG Gas Price: तेल कंपन‍ियों ने हर महीने की तरह इस बार भी कमर्श‍ियल गैस स‍िलेंडर के दाम में बदलाव क‍िया है. आज से 19 क‍िलो वाला स‍िलेंडर 192 रुपये सस्‍ता होकर 2738 रुपये में म‍िलेगा. हालांक‍ि, तेल कंपन‍ियों ने 14.2 किलो वाले घरेलू गैस स‍िलेंडर की कीमत में बदलाव नहीं क‍िया है. फ‍िर भी काफी पर‍िवारों को आज से यह स‍िलेंडर 300 रुपये महंगा पड़ेगा. इसका असर उनकी रसोई के बजट पर देखने को म‍िलेगा. आप भी सोच रहे होंगे जब कंपन‍ियों ने स‍िलेंडर के दाम में इजाफा नहीं क‍िया तो कुछ लोगों को यह 300 रुपये महंगा क्‍यों पड़ेगा. आइए समझते हैं पूरी कैलकुलेशन-