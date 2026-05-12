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Hindi Newsबिजनेसगैस भरकर समुद्र के बीच में फंसा रूसी जहाज, गुजरात आ रहे टैंकर को भारत का लेने से इंकार; क्‍या है कारण?

गैस भरकर समुद्र के बीच में फंसा रूसी जहाज, गुजरात आ रहे टैंकर को भारत का लेने से इंकार; क्‍या है कारण?

Middle East Energy Crunch: होर्मुज संकट के बीच दुन‍ियाभर में एनर्जी क्राइस‍िस बना हुआ है. इस बीच रूस से गैस लेकर भारत आ रहा टैंकर बीच समुद्र में फंस गया है क्‍योंक‍ि भारत ने उसे माल खाली करने की इजाजत नहीं दी है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 12, 2026, 09:12 AM IST
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LNG Crisis: वेस्‍ट एशिया में बढ़ते तनाव और इंटरनेशनल मार्केट में बन रहे एनर्जी क्राइस‍िस के बीच भारत की तरफ से चौंकाने वाला कदम उठाया गया है. भारत ने रूस की ऐसे प्रोजेक्‍ट से एलपीजी / एलएनजी (LPG / LNG) खरीदने से इनकार कर द‍िया है, जिन पर अमेरिका की तरफ से बैन लगाया गया है. भारत ने यह फैसला ऐसे समय में ल‍िया है जब लाल सागर और होर्मुज स्‍ट्रेट में तनाव के बीच देश के सामने एनर्जी क्राइस‍िस की खबर आ रही है. भारत के इस रुख के कारण रूस का बड़ा गैस टैंकर अब बीच समुद्र में फंसा हुआ है, क्योंकि उसे भारत की तरफ से स्‍वीकार नहीं क‍िया जा रहा है.

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयात करने वाला देश है. रूस-यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदा है. लेकिन एलएनजी का मामला काफी पेचीदा रहा है. दरअसल, क्रूड ऑयल की शिपिंग को छ‍िपाया जा सकता है लेक‍िन एलएनजी टैंकर की श‍िपमेंट को छ‍िपाना मुश्‍क‍िल होता है. एलएनजी के टैंकर को सैटेलाइट के जर‍िये आसानी से ट्रैक किया जा सकता है. इसल‍िए भारत की तरफ से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा, ज‍िससे अमेर‍िकी प्रत‍िबंधों का उल्‍लंघन हो.

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रूस के पोर्टोवाया प्लांट से चला था यह LNG टैंकर

सूत्रों का कहना है क‍ि भारत अपनी बढ़ती एनर्जी जरूरत को पूरा करना चाहता है. लेक‍िन यूएस बैन के कारण होने वाले क‍िसी भी तरह के उल्‍लंघन से बचना चाहता है. इसी कारण भारत ने रूस के प्रस्ताव को ठुकराया है. भारत के इस रुख का असर रूसी टैंकर 'कुनपेंग' पर देखने को मिल रहा है. यह जहाज 1,38,200 क्‍यूब‍िक मीटर गैस लेकर गुजरात के दहेज टर्मिनल की तरफ बढ़ रहा था. यह टैंकर रूस के पोर्टोवाया एलएनजी प्लांट से चला था, इस पर अमेरिका की तरफ से बैन लगाया गया है.

सिंगापुर के पास बीच समुद्र में खड़ा है टैंकर

रिपोर्ट में बताया गया क‍ि भारत की तरफ से खेप को स्‍वीकार नहीं क‍िये जाने के बाद यह जहाज माल नहीं उतार सका. एलएसईजी ट्रैकिंग डेटा से भी पता चला है क‍ि टैंकर सिंगापुर के समुद्री क्षेत्र के पास खड़ा है. भारत अमेरिकी बैन को लेकर बेहद सतर्क है, दूसरी तरफ चीन बेधड़क रूस से दोनों तरह की गैस ले रहा है. भारत अभी भी रूस से उस गैस को खरीदने के लिए तैयार है जो बैन के दायरे में नहीं आती. लेकिन ऐसी गैस का बड़ा हिस्सा पहले ही यूरोपीय देशों के नाम बुक हो चुका है.

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भारत के ल‍िये इसल‍िए भी च‍िंता बड़ी है क्‍योंक‍ि भारत अपनी जरूरत की करीब 50 प्रतिशत गैस का आयात करता है. इसका बड़ा हिस्सा संकटग्रस्त समुद्री रास्ते से होकर आता है. हाल ही में पीएम मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचाने और विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्ष‍ित रखने की अपील की थी.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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