/महंगा होगा LPG सिलेंडर! रसोई गैस पर TAX वसूली की तैयारी में सरकार, ₹18 तक बढ़ सकती है कीमत

LPG Price Hike: खाड़ी युद्ध के चलते भारत में LPG सिलेंडर की कीमतों में कई बार बढ़ोतरी की गई . बीते दो महीनों में सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कटौती की, हालांकि घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई कटौती नहीं की गई. अब रिपोर्ट आ रही है कि सिलेंडर के दाम एक बार फिर से बढ़ सकते हैं.
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत सरकार LPG और नेचुरल गैस का स्ट्रैटेजिक रिजर्व बढ़ाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए फंड की जरूरत गैस सिलेंडर पर टैक्स लगाकर वसूली जाएगी. आने वाले दिनों में आपको महंगे गैस सिलेंडर, PNG गैस की कीमतों का सामना करना पड़ सकता है.
ईरान संकट के दौरान भारत ने गैस और तेल सप्लाई का सामना किया. रणनीतिक ऊर्जा भंडार पर बोझ बढ़ा. इस सप्लाई संकट से सबक लेते हुए सरकार अब भंडारण को बढ़ाने की तैयारी कर रही है. रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में दो गोपनीय सूत्रों के हवाले से लिखा है कि स्ट्रैटेजिक रिजर्व बढ़ाने के लिए करीब 42 अरब डॉलर यानी करीब 3.6 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा. इस खर्च का बोझ गैस उपभोक्ताओं को वहन करना पड़ सकता है.
रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की तैयारी है कि देश के पास कम से कम लगभग दो महीने का कच्चा तेल और LNG गैस का भंडार हो और कम से कम 6 हफ्तों का LPG की मांग को पूरा करने के लिए स्टॉक हो. इसे बनाने के लिए जरूरत पड़ने वाले खर्च का वहन उपभोक्ताओं को करना पड़ सकता है. रसोई गैस स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्राहकों पर शुल्क लगाकर फंड जुटाने की तैयारी है. सरकार का लक्ष्य इस शुल्क से हर साल करीब 1.5 अरब डॉलर कमाने की है. इसके लिए LPG पर 1.29 रुपये प्रति किलोग्राम का शुल्क लगाया जा सकता है, जिससे एक साल में सरकारी खजाने में 460 मिलियन डॉलर आएंगे. सरकार के इस फैसले से 14.2 किलो वाले कुकिंग गैस की कीमत करीब 18 रुपये बढ़ सकती है.
LPG के साथ-साथ सरकार PNG गैस पर 1.43 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिट मीटर के हिसाब से चार्ज लगा सकती है. सरकारी खजाने में इससे करीब 1 अरब डॉलर आएंगे. यहां ये नोट करने वाली बात है कि कच्चे तेल के रिजर्व को बढ़ाने के लिए स्ट्रैटेजिक रिजर्व बढ़ाने का खर्च सरकार करती है. अगर ये रिपोर्ट सही है, तो इस बार स्थिति अलग है. इस प्रपोजल से लोगों के रसोई गैस के बिल में 2 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है.
भारत अपनी जरूरत का 90 फीसदी कच्चा तेल बाहर से आयात करता है. भारत के पास रणनीतिक भूमिगत रिजर्व (SPR) 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) है. ये मांग के 9.5 दिनों की खपत के बराबर है. जबकि रिफाइनरियों, पोर्ट्स और पाइपलाइन में मौजूद कमर्शियल स्टॉक को मिला दें तो ये कुल मिलाकर लगभग 74 दिनों का बफर स्टॉक मौजूद है. LPG की बात करें , तो 45 दिनों का LPG उपलब्ध है. सरकार इसे बढ़ाने की तैयारी कर रही है. सरकार अगले 10 सालों में कच्चे तेल के बफर स्टॉक में 28 मिलियन मीट्रिक टन कच्चा तेल और 9 मिलियन LNG स्टोर्ज और 4 मिलियन टन एलपीजी का स्टॉक बढ़ाना चाहती है.