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महंगा होगा LPG सिलेंडर! रसोई गैस पर TAX वसूली की तैयारी में सरकार, ₹18 तक बढ़ सकती है कीमत

LPG Price Hike: एृरसोई गैस के दाम फिर से बढ़ सकते हैं, लेकिन इस बार युद्ध की वजह से नहीं, बल्कि सरकार सिलेंडर पर Tax वसूलने की तैयारी कर रही है. सरकार गैस का बफर स्टॉक बढ़ाने की प्लानिंग में है, लेकिन इसका खर्च ग्राहकों से वसूला जा सकता है.

Written ByBavita Jha
Published: Aug 06, 2026, 06:36 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 06:36 AM IST
महंगा होगा LPG सिलेंडर! रसोई गैस पर TAX वसूली की तैयारी में सरकार, ₹18 तक बढ़ सकती है कीमत

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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