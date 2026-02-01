Advertisement
Hindi NewsबिजनेसLPG Price: बजट से पहले लगा बड़ा झटका, 50 रुपये महंगा हुआ LPG सिलेंडर, जानें नए दाम

LPG Price: बजट से पहले लगा बड़ा झटका, 50 रुपये महंगा हुआ LPG सिलेंडर, जानें नए दाम

LPG Price: बजट पेश होने से पहले उपभोक्ताओं को एक बड़ा झटका लगा है. कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. जानिए कहां कितने रुपये में सिलेंडर मिल रहे हैं.  

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 01, 2026, 06:55 AM IST
LPG Price: बजट से पहले लगा बड़ा झटका, 50 रुपये महंगा हुआ LPG सिलेंडर, जानें नए दाम

LPG Price 1 February: आज बजट पेश होना है, इससे पहले उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है. बता दें कि एक बार फिर कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं. कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. हालांकि एलपीजी के दामों में कोई उतार-चढ़ाव नहीं हुआ है. दिल्ली में जो एलपीजी सिलेंडर 1691.50 रुपये का मिलता था वो अब 1740.50 में मिलेगा, इसके अलावा अन्य शहरों के क्या दाम है आइए जानते हैं.

कहां हुई कितनी कीमतें?
बता दें कि कमर्शियल LPG सिलेंडर वो होते हैं जिनका इस्तेमाल, होटल, रेस्टोरेंट और ढाबो में किया जाता है. अगर कोलकाता की बात करें तो यहां पर कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1844.50 रुपये  हो गई है, मुंबई में पहले 1642.50.50 रुपये में सिलेंडर मिल रहा था वो अब 1692.00 रुपये में मिलेगा. इसके अलावा चेन्नई में बढ़कर कीमतें 1899.50 रुपये हो गई है. बजट से पहले सरकार ने 19 किलोग्राम वाले एलीपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं. 

ये भी पढ़ें: Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: किसान और चुनावी राज्यों के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान, निर्मला सीतारमण के बही खाते पर देश की नजर

घरेलू सिलेंडर में नहीं हुआ बदलाव
हालांकि घरों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर के दामों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, घरेलू सिलेंडर के दामों में आखिरी बार बदलाव पिछले साल अप्रैल में हुआ था. दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 853 रुपये में मिल रहा है. जबकि कोलकाता में इसकी कीमत 879 रुपये, मुंबई में 852.50 रुपये, चेन्नई में 868.50 रुपये, लखनऊ में 890.50 रुपये, अहमदाबाद में 860 रुपये में ये मिल रहा है. घरेलू दामों में कोई भी बदलाव न होने से उपभोक्ता राहत की सांस ले रहे होंगे. 

ये भी पढ़ें: Budget 2026: 12 लाख तक 0 टैक्स, मिडिल क्लास को 1 लाख रुपये का फायदा; इस बार इनकम टैक्‍स को लेकर क्‍या होगा धमाका?

 

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

