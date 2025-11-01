Advertisement
दोनों LPG,दोनों का काम खाना बनाना पर एक के दाम घटे और दूसरा मुंह देखते रह गया,आपकी रसोई वाले सिलेंडर का रेट क्यों नहीं हुआ कम, समझिए गुना-गणित ?

LPG Price Cut: नवंबर की पहली तारीख को सुबह-सुबह खुशखबरी मिली. गैस सिलेंडर के रेट घटा दिए गए. कुकिंग गैस की कीमतों में लगातार दूसरी बार कटौती की गई, हालांकि इस बार कटौती बेहद कम रही. तेल कंपनियों के इस फैसले से 32.94 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं में से अधिकांश के चेहरे पर मायूसी छा गई.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 01, 2025, 08:22 AM IST
LPG Cylinder Rate: नवंबर की पहली तारीख को सुबह-सुबह खुशखबरी मिली. गैस सिलेंडर के रेट घटा दिए गए. कुकिंग गैस की कीमतों में लगातार दूसरी बार कटौती की गई, हालांकि इस बार कटौती बेहद कम रही. तेल कंपनियों के इस फैसले से 32.94 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं में से अधिकांश के चेहरे पर मायूसी छा गई. LPG के दाम गिरने के बाद भी उन्हें फायदा नहीं हुआ. दरअसल सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (IOC, HPCL, BPCL) ने एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में थोड़ी कमी की है. तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 5 रुपये की कमी की है. सरकार ने कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम गिराए, लेकिन घरेलू सिलेंडर के दाम को जस का तस रखा गया. आखिरी बार मार्च 2024 में घरेलू सिलेंडर के दाम घटाए गए थे, उसके बाद से कीमतों में कोई कटौती नहीं की गई. अब सवाल ये कि राहत कॉमर्शियल सिलेंडर को ही सिर्फ क्यों मिली ? कॉमर्शियल हो या डोमेस्टिक सिलेंडर, दोनों में LPG हैं, दोनों का काम खाना बनाना है, फिर राहत सिर्फ एक को ही क्यों मिली?  

घरेलू LPG सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर के रेट में फर्क क्यों ? 

कॉमर्शियल 19 किलो के वजन का होता है और इसकी कीमत घरेलू सिलेंडर (14.2 किलो) से अधिक होती है. जहां कॉमर्शियल  1500-1600 प्रति सिलेंडर है तो घरेलू सिलेंडर के दाम 800-900 रुपये है. दोनों की कीमतों में अंतर की सबसे बड़ी वजह है इसका इस्तेमाल.कॉमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट आदि जगहों पर होता है, जबकि घरेलू सिलेंडर आपके हमारे घर में. कीमत में अंतर की एक बड़ी वजह है कि घरेलू सिलेंडर की तरह उसपर कोई सब्सिडी नहीं मिली. 

कमर्शियल सिलेंडर के रेट गिरे, घरेलू के क्यों नहीं ?  

घरेलू सिलेंडर घरों में इस्तेमाल होता है, जिसका असर आम जनता पर पड़ता है. इसपर सरकारी सब्सिडी मिलती है. जबकि कमर्शियल सिलेंडर   खुले बाजार का मामला है, इसलिए तेल कंपनियां भी इस सिलेंडर पर अच्छा मुनाफा कमाना चाहती हैं. इसकी कीमतों में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता, जबकि घरेलू सिलेंडर के दाम अगर बढ़ने लगे तो सरकार दखल देती है, क्योंकि उसका असर आम जनता पर पड़ता है. कमर्शियल सिलेंडर के दाम का असर ढाबे, रेस्टोरेंट होटल आदि के खाने की कीमतों पर पड़ता है, लेकिन घरेलू सिलेंडर के दाम का असर घर और आम पब्लिक पर पड़ता है. 

क्यों नहीं मिली घरेलू सिलेंडर वालों को राहत

घरेलू सिलेंडर की कीमतें पहले से नियंत्रित हैं, उसपर सरकारी सब्सिडी मिलती है.घरेलू सिलेंडर की कीमत को सरकार सीधे तौर पर नियंत्रित करती है. वहीं सब्सिडी की वजह से कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर रहती हैं. जबि कमर्शियल सिलेंडर की मांग बाज़ार की मांग से सीधे जुड़ी होती है, इसलिए उसके दामों में उतार-चढ़ाव अधिक होता है.  
  

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

