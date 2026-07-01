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जुलाई की पहली तारीख को मिली गुडन्यूज, होर्मुज के शांत होते ही घटे सिलेंडर के दाम, LPG की कीमत में ₹183 की कौटती

LPG Cylinder Price Cut: जुलाई के पहले दिन तेल कंपनियों ने कमर्शियल उपयोगकर्ताओं के लिए 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमतों में ₹174 से ₹183.50 तक की कटौती कर दी है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 01, 2026, 07:18 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:32 AM IST
जुलाई की पहली तारीख को मिली गुडन्यूज, होर्मुज के शांत होते ही घटे सिलेंडर के दाम, LPG की कीमत में ₹183 की कौटती
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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