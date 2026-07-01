/जुलाई की पहली तारीख को मिली गुडन्यूज, होर्मुज के शांत होते ही घटे सिलेंडर के दाम, LPG की कीमत में ₹183 की कौटती

LPG Price Down: 1 जुलाई को बड़ी राहत मिली, लंबे इंतजार के बाद सिलेंडर के दाम में कटौती की गई. 1 जुलाई को सुबह-सुबह तेल कंपनियों ने सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपये की कटौती कर लोगों को राहत दी है, हालांकि ये राहत कमर्शियल सिलेंडर पर मिली है, यानी घरेलू सिलेंडर की कीमत अब भी जस की तस ही है.
जुलाई के पहले दिन तेल कंपनियों ने कमर्शियल उपयोगकर्ताओं के लिए 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमतों में ₹174 से ₹183.50 तक की कटौती कर दी है. यहां नोट कर लें कि 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर में तेल कंपनियों ने कोई राहत नहीं दी है. जनवरी से जून के बीच उसकी कीमतों में 89 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, जिसे फिलहाल नहीं घटाया गया है.
तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत में थोड़ी राहत दी है, लेकिन ये राहत सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर पर मिली है. दिल्ली में सबसे ज्यादा 183.50 रुपये की कटौती की गई है, जबकि कोलकाता में 174 रुपये दाम घटाए गए है. इस कटौती के बाद दिल्ली में 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 3113.50 रुपये से गिरकर 2930 हो गया है
खाड़ी युद्ध और होर्मुज पर ईरान की पाबंदी के चलते भारत को एलपीजी संकट का सामना करना पड़ा था. जिसकी वजह से तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमत से लेकर सप्लाई में कई बदलाव किए. जनवरी से लेकर जून तक कीमतों में बार-बार बढ़ोतरी की गई, जनवरी 2026 में 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 1691.50 रुपये से बढ़कर जून में दोगुना होकर 3113.50 रुपये पर पहुंच गया था.
दिल्ली में 2930 रुपये
लखनऊ में 3052.5 रुपये
कोलकाता में 3081.50 रुपये
पटना में 3227 रुपये
इससे पहले सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर पर लगाई गई पाबंदियों को खत्म कर दिया. केंद्र सरकार ने नॉन-डोमेस्टिक पैक्ड एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई पर लगाई गई सभी पाबंदियों को पूरी तरह हटा लिया, जिसके बाद से होटल, रेस्टोरेंट और शादी-समारोहों में गैस सिलेंडर की उपलब्धता आसान हो गई.