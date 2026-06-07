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LPG Price Hike: सिलेंडर 29 रुपये महंगा, फिर भी भारत में है दुनिया की सबसे सस्ती कुकिंग गैस; जानें क्या है इसके पीछे की वजह

7 जून 2026 से दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 29 रुपये बढ़ाकर 942 रुपये कर दी गई है. इससे पहले मार्च में भी सिलेंडर के दाम 60 रुपये बढ़ाए गए थे.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 07, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 04:36 PM IST
LPG Price Hike: सिलेंडर 29 रुपये महंगा, फिर भी भारत में है दुनिया की सबसे सस्ती कुकिंग गैस; जानें क्या है इसके पीछे की वजह
Image Credit: Source : X/social media/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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