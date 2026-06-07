/LPG Price Hike: सिलेंडर 29 रुपये महंगा, फिर भी भारत में है दुनिया की सबसे सस्ती कुकिंग गैस; जानें क्या है इसके पीछे की वजह

LPG Price Hike: ग्लोबल एनर्जी मार्केट में बढ़ती उथल-पुथल और अमेरिका-ईरान तनाव के बीच भारत में घरेलू एलपीजी (LPG) सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है. 7 जून 2026 से दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 29 रुपये बढ़ाकर 942 रुपये कर दी गई है. इससे पहले मार्च में भी सिलेंडर के दाम 60 रुपये बढ़ाए गए थे.
हालांकि, कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां घरेलू कुकिंग गैस सबसे सस्ती उपलब्ध है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर की वास्तविक सप्लाई लागत 1,600 रुपये से अधिक पहुंच चुकी है, लेकिन आम उपभोक्ताओं को ये 942 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी मिलने के बाद प्रभावी कीमत केवल 642 रुपये रह जाती है. इस तरह गैर-उज्ज्वला उपभोक्ता भी बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 700 रुपये कम भुगतान कर रहे हैं. मंत्रालय के अनुसार भारत की एलपीजी आयात लागत सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस (Saudi CP) से जुड़ी हुई है. फरवरी 2026 में ये कीमत लगभग 543 डॉलर प्रति टन थी. ये अप्रैल में बढ़कर 775 डॉलर प्रति टन और जून में करीब 790 डॉलर प्रति टन पहुंच गई. चार महीनों में अंतरराष्ट्रीय LPG कीमतों में लगभग 46 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की गई है.
इसके बावजूद केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (OMCs) उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बड़ी मात्रा में लागत का बोझ खुद उठा रही हैं. सरकार के अनुसार उज्ज्वला लाभार्थी अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत कम कीमत पर गैस प्राप्त कर रहे हैं, जबकि सामान्य उपभोक्ता भी वास्तविक लागत से करीब 45 प्रतिशत कम भुगतान कर रहे हैं.
पड़ोसी देशों की तुलना में भी भारत में LPG काफी सस्ती है. जहां उज्ज्वला लाभार्थी 642 रुपये में सिलेंडर प्राप्त कर रहे हैं. वहीं, पाकिस्तान में इसकी कीमत लगभग 1,046 रुपये, नेपाल में 1,207 रुपये, बांग्लादेश में 1,225 रुपये और श्रीलंका में 1,241 रुपये के आसपास है. विकसित देशों में यह कीमत और भी अधिक है. अमेरिका में करीब 1,755 रुपये, ऑस्ट्रेलिया में 1,765 रुपये और कनाडा में 2,400 रुपये से अधिक कीमत चुकानी पड़ती है. सरकार के अनुसार घरेलू एलपीजी पर अंडर-रिकवरी (नुकसान) पिछले वित्त वर्ष के अंत तक बढ़कर लगभग 60,000 करोड़ रुपये पहुंच गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 41,338 करोड़ रुपये थी. इस नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने तेल मार्केटिंग कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपये के मुआवजे को मंजूरी दी है.
वेस्ट एशिया में तनाव के बावजूद भारत ने एलपीजी और कच्चे तेल की आपूर्ति को बाधित नहीं होने दिया. घरेलू एलपीजी उत्पादन को 32 हजार मीट्रिक टन से बढ़ाकर 52 हजार मीट्रिक टन किया गया है तथा अमेरिका, कनाडा और अल्जीरिया जैसे देशों से आयात बढ़ाकर आपूर्ति को सुरक्षित रखा गया है.
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की कमी नहीं है और एलपीजी की बॉटलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन प्रक्रिया सामान्य रूप से जारी है. साथ ही सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने के लिए लगभग 90 प्रतिशत डिलीवरी में OTP आधारित सत्यापन लागू किया गया है. सरकार का कहना है कि एलपीजी कीमतों में हालिया 29 रुपये की ग्रोथ वैश्विक ऊर्जा बाजार में असाधारण दबाव का परिणाम है, जबकि उपभोक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय कीमतों का पूरा बोझ नहीं उठाना पड़ रहा है. यही कारण है कि बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत में घरेलू कुकिंग गैस दुनिया के सबसे किफायती बाजारों में बनी हुई है.