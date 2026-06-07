/LPG Price Hike: सिलेंडर 29 रुपये महंगा, फिर भी भारत में है दुनिया की सबसे सस्ती कुकिंग गैस; जानें क्या है इसके पीछे की वजह

पड़ोसी देशों की तुलना में भी भारत में LPG काफी सस्ती है. जहां उज्ज्वला लाभार्थी 642 रुपये में सिलेंडर प्राप्त कर रहे हैं. वहीं, पाकिस्तान में इसकी कीमत लगभग 1,046 रुपये, नेपाल में 1,207 रुपये, बांग्लादेश में 1,225 रुपये और श्रीलंका में 1,241 रुपये के आसपास है. विकसित देशों में यह कीमत और भी अधिक है. अमेरिका में करीब 1,755 रुपये, ऑस्ट्रेलिया में 1,765 रुपये और कनाडा में 2,400 रुपये से अधिक कीमत चुकानी पड़ती है. सरकार के अनुसार घरेलू एलपीजी पर अंडर-रिकवरी (नुकसान) पिछले वित्त वर्ष के अंत तक बढ़कर लगभग 60,000 करोड़ रुपये पहुंच गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 41,338 करोड़ रुपये थी. इस नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने तेल मार्केटिंग कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपये के मुआवजे को मंजूरी दी है.