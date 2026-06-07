/आधी रात को महंगाई का बड़ा झटका! 3 महीने में दूसरी बार महंगी हुई रसोई गैस, जानें अब कितने चुकाने होंगे LPG सिलेंडर के दाम?

LPG Price Latest News in Hindi: जब लोग देर रात अपने घरों में सो रहे थे, तभी उन्हें महंगाई का जोरदार झटका लगा है. सरकार ने देर रात घरेलू रसोई गैस (LPG) के दाम में 29 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है. यह वृद्धि 14.2 किलो सिलेंडर पर की गई है. पिछले तीन महीनों में LPG की कीमत में यह दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है. बढ़ी हुई नई कीमत 7 जून 2026 से लागू हो गई है.
दिल्ली में एलपीजी के 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर के दाम पहले 913 रुपये था, जो अब बढ़कर 942 रुपये हो गया है. देश के बाकी हिस्सों में भी 29 रुपये ही दाम बढ़ाए गए हैं. हालांकि, स्थानीय टैक्स और परिवहन लागत के कारण वहां पर फाइनल कीमत अलग-अलग हो सकती है. राज्य-owned तेल कंपनियां वैश्विक ऊर्जा संकट और बढ़ती लागत से जूझ रही हैं.
बताते चलें कि इससे पहले 7 मार्च 2026 को एलपीजी सिलेंडर के दाम में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. खास बात ये है कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को पहले की तरह सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलते रहेंगे. उन पर इस दाम बढ़ोतरी का कोई असर नहीं पड़ेगा. हालांकि, गैर-सब्सिडी वाले सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले लाखों परिवारों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा. चूंकि एक औसत परिवार साल में 6-7 सिलेंडर खरीदता है, इसलिए सालाना अतिरिक्त बोझ 174 से 200 रुपये तक बढ़ सकता है.
गैस बेचने वाली सरकारी कंपनियां भारतीय तेल निगम (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) अंतरराष्ट्रीय बाजार से महंगे दाम पर एलपीजी आयात करती हैं. इसके बाद घरेलू बाजार में सब्सिडी पर उस गैस को डिलीवर करती हैं.
The price of a 14.2-kg domestic LPG cylinder has been increased by Rs 29. In Delhi, 14.2-Kg Domestic LPG Cylinder prices increased from Rs 913 to Rs 942. New rate will be effective from June 7.
— ANI (@ANI) June 6, 2026
पश्चिम एशिया में छिड़े संघर्ष की वजह से वहां से गैस सप्लाई में पिछले 3 महीने से भारी रुकावट आ रही है. जिसके चलते गैस कंपनियों को हर महीने करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है. अब एलपीजी के दाम में 29 रुपये बढ़ाए गए हैं. इसके बावजूद कहा जा रहा है कि इससे कंपनियों का नुकसान आंशिक रूप से ही पूरा हो पाएगा.
एक्सपर्टों का कहना है कि अगर वैश्विक हालात नहीं सुधरे तो आगे दाम स्थिर हो सकते हैं, अन्यथा इसमें बढ़ोतरी की संभावना बनी रहेगी. केवल गैस ही नहीं, हाल के दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़े हैं. सीएनजी के दाम में भी 6 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है. इससे ट्रांसपोर्ट और घरेलू बजट दोनों पर दबाव बढ़ रहा है.