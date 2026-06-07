/आधी रात को महंगाई का बड़ा झटका! 3 महीने में दूसरी बार महंगी हुई रसोई गैस, जानें अब कितने चुकाने होंगे LPG सिलेंडर के दाम?

बताते चलें कि इससे पहले 7 मार्च 2026 को एलपीजी सिलेंडर के दाम में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. खास बात ये है कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को पहले की तरह सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलते रहेंगे. उन पर इस दाम बढ़ोतरी का कोई असर नहीं पड़ेगा. हालांकि, गैर-सब्सिडी वाले सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले लाखों परिवारों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा. चूंकि एक औसत परिवार साल में 6-7 सिलेंडर खरीदता है, इसलिए सालाना अतिरिक्त बोझ 174 से 200 रुपये तक बढ़ सकता है.