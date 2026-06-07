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आधी रात को महंगाई का बड़ा झटका! 3 महीने में दूसरी बार महंगी हुई रसोई गैस, जानें अब कितने चुकाने होंगे LPG सिलेंडर के दाम?

LPG Price Latest Update: जब लोग आधी रात को गहरी नींद में सो रहे थे. तब चुपके से उन्हें महंगाई का बड़ा झटका लग गया. देश में 3 महीने में दूसरी बार रसोई गैस महंगी हो गई है. अब एलपीजी के दाम 29 रुपये बढ़ाए गए हैं. जानें अब लोगों को इसके लिए कितने दाम चुकाने होंगे?

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 07, 2026, 02:29 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 02:45 AM IST
आधी रात को महंगाई का बड़ा झटका! 3 महीने में दूसरी बार महंगी हुई रसोई गैस, जानें अब कितने चुकाने होंगे LPG सिलेंडर के दाम?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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