LPG Price Hike: 2026 की पहली सुबह ही फूटा महंगाई का बम, ₹111 बढ़ गए LPG सिलेंडर के दाम, अपने शहर का रेट चेक करिए

LPG Price Hike 2026: साल 2026 के शुरुआत के साथ ही महंगाई का झटा लगा है. गैस सिलेंडर की कीमत में बड़ी बढ़ोतरी हो गई है. 1 जनवरी 2026 को सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 111 रुपये की बढ़ोतरी कर दी. हालांकि ये बढ़ोतरी कॉर्मिशियल गैस सिलेंडर(19 किलो) में की गई है. घरों में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस (14किलो) की कीमत जस की तस बनी हुई है.

महंगे हुए गैस सिलेंडर

तेल कंपनियों ने साल 2026 के पहले दिन कॉर्मिशियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी कर दी. इस बार एक साथ 111 रुपये की बड़ी बढ़ोतरी कर दी. इससे पहले नवंबर में भी 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी गई थी. देश की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से बढ़ी कीमतें आज यानी 1 जनवरी 2026 से ही लागू हो जाएंगी. इस बढ़ोतरी के बाद आज से आज दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1691.50 रुपये तक पहुंच गई है. इससे पहले इन सिलेंडर की कीमत 1580.50 रुपये थी. हालांकि घरेलू सिलेंडर की कीमत में बदलाव न कर तेल कंपनियों ने आम लोगों को राहत दी है. दिल्ली में आम उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस सिलेंडर की कीमत अभी भी 853 रुपये बनी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन तय करता है गैस सिलेंडर के रेट

हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की रेट की समीक्षा करती है. देश की सरकारी पेट्रोलियम मार्केटिंग करने वाली सरकारी कंपनियां इसके रेट की समीक्षा करपहली तारीख को इसे जारी करती है. 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ाए गए हैं, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों की लागत बढ़ जाएगी. 19 किलो वाला सिलेंडर होटल, रोस्टोरेंट सी जगहों पर इस्तेमाल होता है.

कितना कितना महंगा हो गया सिलेंडर

रेट बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1691.50 रुपये पर पहुंच गया, जो कि पहले 1580.50 रुपये था. वहीं कोलकाता में सिलेंडर के दाम आज से 1795 रुपये हो गए, जो पहले 1684 रुपये था. मुंबई में इस सिलेंडर की कीमत 1642.50 रुपये था, जो ल रात तक 1531 रुपये का था.

घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत

सरकार ने कॉर्मिशियल सिलेंडर के रेट में बदलाव किया है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसके मुताबिक देश के अधिकांश हिस्सों में रसोई गैस का दाम 850 रुपये लेकर 960 रुपये के बीच है.महानगरों की बात करें तो...