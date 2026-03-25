LPG, तेल के बढ़े दाम,सोने में भूचाल...जंग के 25 दिन बाद कहां से कहां पहुंच गए हम? सिर्फ गैस-तेल तक नहीं सिमटा है संकट!

India Oil and Gas Crisis: युद्ध भले ही भारत से करीब 2100 किमी दूर हो रहा है, लेकिन जंग की आग सीमाओं से भीतर सिमट कर कहां रहने वाली. हजारों किलोमीटर दूर चल रहे अमेरिका-ईरान की जंग की चिंगारी भारत को भी दहला रही है. भारत की अर्थव्यवस्था पर इस जंग की मार पड़ रही है. ईरान ने 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' का गला दबाकर सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनियाभर के देशों को घेर लिया है. जिस रास्ते को तेल और गैस का लाइफलाइन कहा जाता है, ईरान ने उसी गलियारे पर पहरा बिठाकर भारत की भी मुश्किल बढ़ा दी है. 28 फरवरी को इजरायल की मिसाइलों ने ईरान को जख्मी किया था, जिसके साथ ही मिडिल ईस्ट जंग की शुरुआत हो गई थी. आज जंग का 26वां दिन है, इस युद्ध ने भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया, इस जंग की चोट कितनी गहरी है ? समझने की कोशिश करते हैं.

ईरान युद्ध इतनी चोट क्यों पहुंचा रहा है ?

बीते कुछ सालों में जंग तो कई हुए ,लेकिन ईरान युद्ध की तरह दर्द किसी ने नहीं दिया. रूस-यूक्रेन का युद्ध आज तक चल रहा. अमेरिका-वेनेजुएला, सूडान -तुर्की , माली-बुर्किना फासो, सीरिया-इजरायल-ISIS का जंग, इजरायल-फिलिस्तीन की जंग , अफगानिस्तान-पाकिस्तान युद्ध....लेकिन जिस तरह से अमेरिका, इजरायल और ईरान की जंग दुनिया को चोट पहुंचा रही है. वैसा असर किसी और युद्ध ने नहीं डाला. इसकी सबसे बड़ी वजह बना होर्मुज का गलियारा, जिसे बंद करके ईरान ने न केवल अमेरिका जैसे ताकतवर देश को युद्ध में पीछे धकेल दिया, बल्कि दुनियाभर को अपनी चपेट में लिया दिया.

युद्ध ने भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया ?

जिस युद्ध की शुरुआत इजरायल के हमले से हुई थी, अब वो ईरान और अमेरिका के बीच टशन की लड़ाई बन चुका है. 25 दिनों से दोनों देश लड़ रहे हैं और चोट भारत समेत तमाम देशों को लग रही है. पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, यूरोपीय यूनियन के देश, चीन और फिलीपींस जैसे देश एनर्जी इमरजेंसी संकट से जूझ रहे हैं. भारत भी ऊर्जा संकट से जूझ रहा है. LPG सिलेंडरों की लंबी-लंबी लाइनें लग रही है, पेट्रोल पंपों पर लोग टंकी फुल करवाने के लिए भीड़ लगा रहे हैं. युद्ध शुरू हुए 25 दिन बीत चुके हैं, अगर भारत पर इसके असर की बात करें तो रुपया कराह रहा है. भारतीय करेंसी की वैल्यू अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94 रुपये के निचले स्तर पर पहुंच गई है.

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युद्ध का भारत में कहां-कहां असर हो रहा ?

होर्मुज बंद होने की वजह से शिपिंग कॉस्ट बढ़ रही है. आयात प्रभावित होने से महंगाई बढ़ रही है. शिपिंग में लगने वाला समय और खर्च दोनों बढ़ गया है. अपैरल पार्क क्लस्टर के चीफ ललित ठुकराल के मुताबिक युद्ध से पहले जो शिपिंग कॉस्ट 1200 डॉलर थी वो बढ़कर 2400 डॉलर पर पहुंच गई है आयात का खर्च बढ़ा और निर्यातकों की मुश्किल दोनों बढ़ रही है. होर्मुज की वजह से तेल और गैस की शिपिंग रुक गई है. कच्चे तेल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है. युद्ध की वजह से भारत में महंगाई दर 3.21 फीसदी पर पहुंच गई. रेटिंग एजेंसियों ने भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ अनुमान घटाकर 5.9% कर दिया, जो पहले 6.5% था.

ईरान के युद्ध के बाद LPG सिलेंडर में क्या-क्या बदला है ?

ईरान युद्ध का असर भारत की जीडीपी पर पड़ रहा है. देश में महंगाई बढ़ रही है. 10 रुपये में मिलने वाली चाय अब 15 रुपये की हो गई है. होटल्स और रेस्टोरेंट्स ने थालियों के रेट्स बढ़ा दिए. घरेलू LPG सिलेंडर जो युद्ध शुरु होने से पहले 853 रुपये का मिलता था, वो 60 रुपये महंगा होकर 913 रुपये का हो गया है. सिर्फ कीमत नहीं बल्कि सिलेंडर बुकिंग के नियम और डिलीवरी का प्रोसेस भी बदल दिया गया. पढ़ें- नहीं होगी पेट्रोल-डीजल की दिक्कत, भारत ने निकाल लिया होर्मुज का तोड़, दोस्त रूस भेज रहा 60000000 टन तेल का भंडार

1. सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी

2. सिलेंडर रिफिलिंग की समयसीमा 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन (शहरों में) और 45 दिन (गांवों में) कर दिया गया.

3. सिलेंडर की डिलीवरी के लिए OTP अनिवार्य .

4. एलपीजी गैस पर ECA एक्ट लागू कर दिया गया.

5. PNG पाइपलाइन गैस कनेक्शन वाले इलाकों में इसकी अनिवार्यता बढ़ा दी गई.

6. जिनके पास PNG गैस कनेक्शन है, उनके लिए LPG गैस सिलेंडर की मनाही कर फौरन सरेंडर करने का नियम लागू किया गया.

युद्ध के बाद तेल, शेयर बाजार, सोना-चांदी में क्या-क्या बदला?

युद्ध आज 26वें दिन में प्रवेश कर चुका है. इस दैरान भारत में काफी कुछ बदल गया. तेल, सोना, शेयर हर जगह उस जंग ने अपनी छाप छोड़ दी है. बीते एक महीने ( 25 फरवरी से 24 मार्च 2026) के आंकड़ों को देखें तो...

- 25 फरवरी को युद्ध शुरू होने से पहले कच्चा तेल, जो 65.42 डॉलर प्रति बैरल के बिक रहा था वो युद्ध की वजह से 52.58 डॉलर प्रति बैरल बढ़कर 118 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. आज 25 मार्च को कच्चे तेल की कीमत

99.17 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है.

- सोना 25 फरवरी तो 1,60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के बिक रहा था वो करीब 24000 रुपये सस्ता होकर 1,36,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. हालांकि 25 मार्च को इसमें मामूली बढ़त देखने को मिली और यह 1,44,350 पर कारोबार कर रहा है.

- चांदी की कीमत जो युद्ध शुरू होने से पहले 2,84,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया था, वो 2,29,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया था. 25 मार्च को इसमें थोड़ी तेजी आई और यह 2,36,380 रुपये पर पहुंच गया है.

- सेंसेक्स जो 25 फरवरी को 82,276 अंकों पर था, वो 8,476 अंक गिरकर 73,800 अंकों पर पहुंच गया था. अमेरिकी की ओर से 5 दिन के सीजफायर के ऐलान के बाद से भारतीय शेयर बाजार में उछाल आया है. 25 मार्च, गुरुवार को सेंसेक्स 1205 अंकों की छलांग लगाकर 75,273 पर बंद हुआ.

- तेल कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 2.35 रुपये प्रति लीटर और इंडस्ट्रियल डीजल की कीमत 22 रुपये बढ़ा दी.

युद्ध से भारत पर असर क्यों ?

मिडिल ईस्ट की जंग का असर सिर्फ आम जनता की जेब पर नहीं बल्कि देश के खजाने पर भी हो रहा है. भारत अपनी 90% कच्चे तेल की जरूरतों को आयात से पूरा करता है, 50% एलपीजी आयात करता है, इसलिए उसे इस संकट की आंच तेजी से महसूस हो रही है. लोगों की सेविंग घटेगी और देश की इकोनॉमी फिसलेगी. सिर्फ भारत नहीं बल्कि ऊर्जा संकट से G7 देशों की इकनॉमी पर भी खतरा पैदा हो रहा है. पढ़ें- होर्मुज पर महासंग्राम के बीच भारत में आज से कमर्शियल LPG का 50% कोटा, संकट के बीच बदले नियम