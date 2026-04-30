LPG Cylinder New Rules: तेल कंपनियों को ₹800000 करोड़ का नुकसान, क्या 1 मई को फिर से बढ़ेंगे सिलेंडर के दाम? बुकिंग से लेकर डिलीवरी के बदले नियम

LPG Cylinder New Rules 1 May: ईरान युद्ध और होर्मुज संकट की वजह से भारत के तेल और गैस का आयात बुरी तरह से प्रभावित हुआ. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और गैस के आयात में आई बाधा से भारत में ऊर्जा संकट को बढ़ा दिया है. ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में तेल कंपनियां अब भी पुरानी कीमत पर पेट्रोल-डीजल बेच रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. रेटिंग एजेंसी ICRA की माने तो अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो FY2027 में LPG पर तेल कंपनियों का घाटा 80,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा. इस घाटे का दबाव झेलना तेल कंपनियों लिए आसान नहीं है. युद्ध शुरू होने से बाद से तेल कंपनियों ने कमर्शियल और घरेलू सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी कर दी है. कई नियम बदले गए हैं. ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या फिर से सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं ? क्या तेल कंपनियां 1 मई को एलपीजी सिलेंडर के दाम में फिर से बढ़ोतरी कर सकती है.

1 मई को बढ़ेंगे सिलेंडर के दाम?

ICRA की रिपोर्ट के मुताबिक तेल कंपनियों का नुकसान 80 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. ऐसे में गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की जा सकती है. बीते चार महीनों में 5 बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जा चुके हैं.



- 1 अप्रैल 2026 को कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 218 रुपये की बढ़ोतरी की गई,

- 1 मार्च को कमर्शियल सिलेंडर के दाम 28-31 रुपये बढ़े.

- 7 मार्च 2026 को घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में 60 की बढ़ोतरी की गई.

- 7 मार्च को कमर्शियल की कीमत 114.50 रुपये बढ़ाए गए.

- फरवरी में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 49 रुपये की बढ़ोतरी की गई.

कच्चे तेल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर आशंका जताई जा रही है कि तेल कंपनियां एक बार फिर से गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी कर सकती है.

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गैस सिलेंडर के नियमों में हो सकता है बदलाव ?

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से गैस सिलेंडर बुकिंग, डिलीवरी के नियमों में कई बदलाव हुए हैं. माना जा रहा है कि सिलेंडर से जुड़े कुछ नियमों में फिर से बदलाव किए जा सकते हैं, ताकि रिटेल सप्लाई को बनाए रखा जा सके. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (इंडेन), भारत पेट्रोलियम (भारत गैस) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपी गैस) नए नियम को लागू करने के लिए मिलकर काम कर रही है.

OTP वाले नियम पर हो सकता है बड़ा फैसला ?

तेल कंपनियों ने नियम में बदलाव करते हुए गैस सिलेंडर की बुकिंग गैप को 21 से बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण इलाके में 45 दिन कर दिया है. सिलेंडर में फर्जीवाड़े को रोकने से लिए सरकार ने OTP-बेस्ड डिलीवरी की शुरुआत की, जिसे अब अनिवार्य बनाया जा सकता है. माना जा रहा है कि 1 मई से एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी के लिए ओटीपी अनिवार्य कर दिया जाएगा. यानी सिरिफ रसीद या ब्लू बुक दिखाकर आप सिलेंडर नहीं ले सकेंगे. मोबाइल पर आए इस OTP को बिना बताए आप सिलेंडर की डिलीवरी नहीं ले सकते हैं. सरकारी डेटा के मुताबिक अब तक 94.5 प्रतिशत से ज्यादा डिलीवरी ओटीपी के जरिए होने लगी है.