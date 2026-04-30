Advertisement
trendingNow13199510
Hindi NewsबिजनेसLPG Cylinder New Rules: तेल कंपनियों को ₹800000 करोड़ का नुकसान, क्या 1 मई को फिर से बढ़ेंगे सिलेंडर के दाम? बुकिंग से लेकर डिलीवरी के बदले नियम

LPG Cylinder New Rules: तेल कंपनियों को ₹800000 करोड़ का नुकसान, क्या 1 मई को फिर से बढ़ेंगे सिलेंडर के दाम? बुकिंग से लेकर डिलीवरी के बदले नियम

LPG Cylinder: ICRA की रिपोर्ट के मुताबिक तेल कंपनियों का नुकसान 80 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. ऐसे में गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की जा सकती है. बीते चार महीनों में 5 बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जा चुके हैं. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 30, 2026, 09:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

LPG Cylinder New Rules: तेल कंपनियों को ₹800000 करोड़ का नुकसान, क्या 1 मई को फिर से बढ़ेंगे सिलेंडर के दाम? बुकिंग से लेकर डिलीवरी के बदले नियम

LPG Cylinder New Rules 1 May: ईरान युद्ध और होर्मुज संकट की वजह से भारत के तेल और गैस का आयात बुरी तरह से प्रभावित हुआ. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और गैस के आयात में आई बाधा से भारत में ऊर्जा संकट को बढ़ा दिया है. ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में तेल कंपनियां अब भी पुरानी कीमत पर पेट्रोल-डीजल बेच रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है.  रेटिंग एजेंसी ICRA की माने तो अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो FY2027 में LPG पर तेल कंपनियों का घाटा 80,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा. इस घाटे का दबाव झेलना तेल कंपनियों लिए आसान नहीं है. युद्ध शुरू होने से बाद से तेल कंपनियों ने कमर्शियल और घरेलू सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी कर दी है. कई नियम बदले गए हैं. ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या फिर से सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं ? क्या तेल कंपनियां 1 मई को एलपीजी सिलेंडर के दाम में फिर से बढ़ोतरी कर सकती है.  

1 मई को बढ़ेंगे सिलेंडर के दाम?  

ICRA की रिपोर्ट के मुताबिक तेल कंपनियों का नुकसान 80 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. ऐसे में गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की जा सकती है. बीते चार महीनों में 5 बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जा चुके हैं. 
 
- 1 अप्रैल 2026 को कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 218 रुपये की बढ़ोतरी की गई,  
- 1 मार्च को कमर्शियल सिलेंडर के दाम 28-31 रुपये बढ़े. 
- 7 मार्च 2026 को घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में 60 की बढ़ोतरी की गई.  
- 7 मार्च को कमर्शियल की कीमत 114.50 रुपये बढ़ाए गए. 
- फरवरी में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 49 रुपये की बढ़ोतरी की गई.  

कच्चे तेल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर आशंका जताई जा रही है कि तेल कंपनियां एक बार फिर से गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी कर सकती है.   

Add Zee News as a Preferred Source

गैस सिलेंडर के नियमों में हो सकता है बदलाव ?   

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से गैस सिलेंडर बुकिंग, डिलीवरी के नियमों में कई बदलाव हुए हैं. माना जा रहा है कि सिलेंडर से जुड़े कुछ नियमों में फिर से बदलाव किए जा सकते हैं, ताकि रिटेल सप्लाई को बनाए रखा जा सके. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (इंडेन), भारत पेट्रोलियम (भारत गैस) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपी गैस) नए नियम को लागू करने के लिए मिलकर काम कर रही है.  

OTP वाले नियम पर हो सकता है बड़ा फैसला ? 

तेल कंपनियों ने नियम में बदलाव करते हुए गैस सिलेंडर की बुकिंग गैप को 21 से बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण इलाके में 45 दिन कर दिया है. सिलेंडर में फर्जीवाड़े को रोकने से लिए सरकार ने OTP-बेस्ड डिलीवरी की शुरुआत की, जिसे अब अनिवार्य बनाया जा सकता है. माना जा रहा है कि 1 मई से एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी के लिए ओटीपी अनिवार्य कर दिया जाएगा. यानी सिरिफ रसीद या ब्लू बुक दिखाकर आप सिलेंडर नहीं ले सकेंगे. मोबाइल पर आए इस OTP को बिना बताए आप सिलेंडर की डिलीवरी नहीं ले सकते हैं. सरकारी डेटा के मुताबिक अब तक 94.5 प्रतिशत से ज्यादा डिलीवरी ओटीपी के जरिए होने लगी है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

LPG

Trending news

नेपाल के रोल्पा में जीप खाई में गिरी, 17 लोगों की मौत की खबर; मचा कोहराम
Nepal
नेपाल के रोल्पा में जीप खाई में गिरी, 17 लोगों की मौत की खबर; मचा कोहराम
'देश के विकास का रोल मॉडल बना राज्य...,' गुजरात स्थापना दिवस पर CM का जनता को संदेश
Gujarat Day
'देश के विकास का रोल मॉडल बना राज्य...,' गुजरात स्थापना दिवस पर CM का जनता को संदेश
जम्मू से श्रीनगर अब 4.5 घंटे में, वंदे भारत में झूमे सैलानी; यहां जानिए सारी डिटेल
vande bharat
जम्मू से श्रीनगर अब 4.5 घंटे में, वंदे भारत में झूमे सैलानी; यहां जानिए सारी डिटेल
पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार? मुंबई सट्टा बाजार के आंकड़ों ने भी चौंकाया
West Bengal
पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार? मुंबई सट्टा बाजार के आंकड़ों ने भी चौंकाया
इस एग्जिट पोल ने बंगाल में बीजेपी के लिए कर दिया बम-बम, दे दी इतनी सीटें; TMC दंग
Exit poll
इस एग्जिट पोल ने बंगाल में बीजेपी के लिए कर दिया बम-बम, दे दी इतनी सीटें; TMC दंग
Agni-VI के लिए रेडी... क्यों सहमी PAK फौज, DRDO ने आज आसिम मुनीर को नया दर्द दे दिया
agni vi
Agni-VI के लिए रेडी... क्यों सहमी PAK फौज, DRDO ने आज आसिम मुनीर को नया दर्द दे दिया
चोरी होकर अमेरिका पहुंची विरासत, अब US भारत को लौटाएगा मूर्तियां; 120 करोड़ है कीमत
US News
चोरी होकर अमेरिका पहुंची विरासत, अब US भारत को लौटाएगा मूर्तियां; 120 करोड़ है कीमत
जोड़े हाथ, कलाई में स्मार्टवॉच, नतीजों से 4 दिन पहले क्या बोलीं ममता बनर्जी?
West Bengal elections 2026
जोड़े हाथ, कलाई में स्मार्टवॉच, नतीजों से 4 दिन पहले क्या बोलीं ममता बनर्जी?
एग्जिट पोल में 'लापता', आखिर में पलट देते हैं नतीजे, कौन होते हैं साइलेंट वोटर्स?
Election
एग्जिट पोल में 'लापता', आखिर में पलट देते हैं नतीजे, कौन होते हैं साइलेंट वोटर्स?
पवन खेड़ा को मिलेगी राहत? जमानत याचिका पर SC ने फैसला रखा सुरक्षित; असम पुलिस अलर्ट
Pawan Khera
पवन खेड़ा को मिलेगी राहत? जमानत याचिका पर SC ने फैसला रखा सुरक्षित; असम पुलिस अलर्ट