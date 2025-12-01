LPG Price 1 December 2025: हर महीने की तरह इस बार भी कई चीजों में पहली तारीख को बदलाव हुए हैं. सरकार और तेल कंपन‍ियों की तरफ से क‍िये जाने वाले ये बदलाव आम और खास आदमी से जुड़े हैं. हर बार की तरह इस बार भी पहली तारीख यानी 1 द‍िसंबर को तेल कंपन‍ियों ने कमर्श‍ियल एलपीजी स‍िलेंडर की कीमत में बदलाव क‍िया है. लेक‍िन घरेलू गैस स‍िलेंडर की कीमत में ग‍िरावट का इंतजार कर रहे लोगों को झटका लगा है. यह लगातार आठवां महीना है जब 14 क‍िलो वाले गैस स‍िलेंडर की कीमत पुराने रेट पर ही कायम हैं. तेल कंपन‍ियों ने 1 द‍िसंबर से ग्राहकों को राहत देते हुए 19 क‍िलो वाले कमर्श‍ियल गैस स‍िलेंडर के रेट में 10 रुपये की कटौती की है.

पुराने कीमत पर ही कायम रेट

लेक‍िन घरेलू गैस स‍िलेंडर की कीमत 853.00 रुपये पर ही कायम है. कोलकाता में स‍िलेंडर का रेट 879 रुपये, मुंबई में 852.50 रुपये और चेन्‍नई में 868.50 रुपये ही है. घरेलू स‍िलेंडर की कीमत में आख‍िरी बार 8 अप्रैल 2025 को कटौती की गई थी. दूसरी तरफ दाम में कमी होने के बाद 1 द‍िसंबर से राजधानी द‍िल्‍ली में कमर्श‍ियल गैस स‍िलेंडर 1580.50 रुपये में म‍िलेगा. पहले इसके लि‍ए 1590.50 रुपये चुकाने होते थे. इसके अलावा कोलकाता, मुंबई और चेन्‍नई की कीमत में भी ग‍िरावट आई है.

आज सुबह से लागू क‍िया गया बदलाव

मुंबई में 1542 रुपये की बजाय आज से स‍िलेंडर 1531.50 रुपये में म‍िलेगा. चेन्‍नई में अब तक यह स‍िलेंडर 1750 रुपये में म‍िल रहा था. लेक‍िन अब इसके ल‍िए 1739.50 रुपये चुकाने होंगे. हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपन‍ियों की तरफ से कीमत में सुबह 6 बजे बदलाव क‍िया जाता है. दूसरी तरफ घरेलू गैस स‍िलेंडर की कीमत में तेल कंपन‍ियों ने क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया है. आख‍िरी बार तेल कंपन‍ियों ने 14 क‍िलो वाले स‍िलेंडर की कीमत में 8 अप्रैल 2025 को कटौती की थी.

300 रुपये सस्‍ता म‍िलता है गैस स‍िलेंडर

देश में इस समय करीब 33 करोड़ एलपीजी कनेक्‍शन है. इनमें से 10.33 करोड़ उज्‍जवला योजना से जुड़े कस्‍टमर हैं. इसके तहत गरीबों को स‍िलेंडर पर 300 रुपये की सब्‍स‍िडी म‍िलती है. तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्‍यों में सरकार की योजना के चलते वहां पर 10% उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं.

तेल कंपन‍ियों की तरफ से हवाई ईंधन के भी नए रेट 1 द‍िसंबर से जारी क‍िये गए हैं. 1 द‍िसंबर से बदलाव के बाद अब हवाई ईंधन 864.81 डॉलर प्रत‍ि क‍िलो लीटर हो गया. इसके अलावा कोलकाता में रेट 903.10 डॉलर प्रत‍ि क‍िलो लीटर, मुंबई में 864.35 डॉलर प्रत‍ि क‍िलो लीटर और चेन्‍नई में 859.89 डॉलर प्रत‍ि क‍िलो लीटर की दर है.