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रात 12 बजे के बाद बदल जाएंगे LPG सिलेंडर के नियम, 16 अगस्त आखिरी मौका, वरना बढ़ जाएंगे गैस के दाम, अटक सकती है बुकिंग

LPG Cylinder e-KYC: एलपीजी सिलेंडर की केवाईसी के लिए 16 अगस्त आखिरी तारीख है. अगर आप आज सिलेंडर की ई-केवाईसी पूरी नहीं कर पाते हैं, तो बुकिंग से लेकर कीमत, सब्सिडी सबके नियम आपके लिए बदल जाएंगे.

Written ByBavita Jha
Published: Aug 16, 2026, 08:24 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:38 AM IST
रात 12 बजे के बाद बदल जाएंगे LPG सिलेंडर के नियम, 16 अगस्त आखिरी मौका, वरना बढ़ जाएंगे गैस के दाम, अटक सकती है बुकिंग

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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