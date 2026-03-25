LPG New Rules Update: इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग का असर दुन‍ियाभर के देशों पर पड़ रहा है. जंग के बीच ईरान ने 'स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज' से आवागमन को बंद कर द‍िया है. इसका असर यह हो रहा है क‍ि देश और दुन‍िया में क्रूड और एलपीजी की सप्‍लाई चेन सबसे ज्‍यादा प्रभाव‍ित हुई है. सरकार ने देश में एलपीजी सप्‍लाई की क्राइस‍िस को देखते हुए 14.2 क‍िलो वाले स‍िलेंडर पर बड़ा फैसला क‍िया है. बताया जा रहा था क‍ि नए न‍ियम के तहत 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की ड‍िलीवरी के बाद अगली र‍िफ‍िल बुक कराने के लि‍ये 25 दिन की जगह 35 दिन का इंतजार करना होगा. लेक‍िन सरकार की तरफ से इसका खंडन क‍िया गया है. न‍ियम में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है और यह पहले जैसा ही रहेगा.

इसका सीधा मतलब हुआ क‍ि जब आपको गैस स‍िलेंडर की ड‍िलीवरी होगी, उसके 25 द‍िन बाद ही आप अगले स‍िलेंडर की बुक‍िंग करा सकेंगे. इससे पहले गैस बुक‍िंग का यही टाइम 21 द‍िन का था. लेक‍िन ईरान जंग के बाद सरकार की तरफ से इसमें दो बार बदलाव क‍िया गया है. बताया जा रहा था क‍ि नया नियम पीएम उज्‍ज्‍वला योजना के दायरे से बाहर हैं. केंद्र सरकार की उज्‍ज्‍वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पर‍िवारों की मह‍िलाओं को मुफ्त एलपीजी स‍िलेंडर म‍िलता है. गाज‍ियाबाद के एक भारत गैस ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूटर ने बताया क‍ि शहर के ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूटर को नया प्राइस चार्ट और नया न‍ियम भेज द‍िया गया है.

बुक‍िंग के टाइम में क‍िया कोई बदलाव

वेस्‍ट एश‍िया (म‍िड‍िल ईस्‍ट) में चल रही जंग के कारण एलपीजी टैंकरों की सप्लाई पर असर पड़ा है. पहले केंद्र की तरफ से सप्‍लाई को सुचारू रूप से जारी रखने के लि‍ए 25 द‍िन बाद बुक‍िंग का न‍ियम लागू क‍िया गया था. लेक‍िन अब इसे बढ़ाकर 35 द‍िन क‍िये जाने पर उम्‍मीद की जा रही है क‍ि अभी भी सप्लाई पर दबाव बना हुआ है. हालांक‍ि, सरकार की तरफ से लगातार यह आश्‍वासन द‍िया जा रहा है क‍िसी भी प्रकार से एलपीजी की कमी नहीं है. इसल‍िए पैन‍िक खरीदारी से बचें.

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कमर्शियल सिलेंडर का संकट बरकरार!

19 क‍िलो वाली कमर्श‍ियल गैस स‍िलेंडर की सप्‍लाई पर दबाव बना हुआ है. कुछ द‍िन पहले ही केंद्र सरकार ने राज्‍यों को 20 प्रत‍िशत एक्‍स्‍ट्रा कमर्श‍ियल एलपीजी देने का अप्रूलवल द‍िया था. इससे कुल आवंटन बढ़कर 50 प्रत‍िशत पर पहुंच गया. लेक‍िन इसके बाद राहत को जमीन तक पहुंचने में दो से तीन द‍िन का समय लगेगा.

दो फ्री स‍िलेंडर को लेकर क‍िया ऐलान

दूसरी तरफ एलपीजी क्राइस‍िस के बीच द‍िल्‍ली की मुख्‍यमंत्री रेखा गुप्‍ता ने आम आदमी के ल‍िए बड़ा ऐलान क‍िया है. उन्‍होंने मंगलवार को FY 2026-27 का बजट पेश करते हुए हर पर‍िवार को सालभर में दो फ्री एलपीजी सिलेंडर देने की बात कही. इसमें से एक स‍िलेंडर होली पर और दूसरा द‍िवाली पर द‍िया जाएगा. होर्मुज संकट के बीच द‍िल्‍ली सरकार की तरफ से क‍िया गया यह फैसला आम आदमी को राहत देगा.

केंद्र सरकार की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि होर्मुज स्‍ट्रेट में त‍िरंगा लगे पांच एलपीजी टैंकर फंसे हुए हैं. इन टैंकरों में 2.3 लाख टन एनपीजी है, ज‍िससे देश की ढाई द‍िन की जरूरत को पूरा क‍िया जा सकता है. आपको बता दें होर्मुज स्‍ट्रेट में अभी 1.65 लाख गैस स‍िलेंडर को भरने लायक गैस फंसी पड़ी है. इससे पहले राहत की खबर यह आई थी क‍ि दो बड़े एलपीजी टैंकर 'पाइन गैस' और 'जग वसंत' सोमवार को होर्मुज से सफलतापूर्वक न‍िकल गए.