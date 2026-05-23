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Hindi NewsबिजनेसLPG सिलेंडर छोड़ दूसरे ऑप्‍शन पर शिफ्ट हो रहे लोग, आंकड़े देखकर पेट्रोलियम म‍िन‍िस्‍ट्री भी हैरान!

LPG सिलेंडर छोड़ दूसरे ऑप्‍शन पर शिफ्ट हो रहे लोग, आंकड़े देखकर पेट्रोलियम म‍िन‍िस्‍ट्री भी हैरान!

LPG Sales Dip: होर्मुज संकट के बाद दुन‍ियाभर की एनर्जी सप्‍लाई पूरी तरह टूट गई है. इसका सीधा असर घरेलू और कमर्श‍ियल एलपीजी की बिक्री पर पड़ा है. एलपीजी की आवक कम होने से लोगों ने अपनी जरूरत के ल‍िए दूसरे व‍िकल्‍प तलाशने शुरू कर द‍िये हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 23, 2026, 03:00 PM IST
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LPG Supply in April: म‍िड‍िल ईस्‍ट का तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है. अमेर‍िका और ईरान दोनों एक-दूसरे की बात मानने के लि‍ए तैयार नहीं हैं. दुन‍िया के सामने अपनी ताकत द‍िखाने के ल‍िए ईरान ने होर्मुज के गेट को बंद कर द‍िया है. इंटरनेशनल लेवल पर चल रहे इस तनाव के कारण 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' लगभग बंद है. इसके बंद होने से दुन‍ियाभर की एनर्जी सप्‍लाई पूरी तरह टूट गई है. इसका सीधा असर घरेलू और कमर्श‍ियल एलपीजी (LPG) गैस की बिक्री पर पड़ा है. एलपीजी की आवक कम होने से लोगों ने अपनी जरूरत के ल‍िए दूसरे व‍िकल्‍प तलाशने शुरू कर द‍िये हैं. कुछ लोग तो इन व‍िकल्‍पों पर पूरी तरह श‍िफ्ट हो गए हैं.

अप्रैल के महीने में एलपीजी (LPG) की ब‍िक्री में सालाना आधार पर 13 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई है. पेट्रोलियम म‍िन‍िस्‍ट्री के आंकड़ों के अनुसार सरकारी तेल कंपनियों ने अप्रैल में घरेलू ग्राहकों को 1,982 हजार मीट्रिक टन (TMT) एलपीजी बेची. यह पिछले साल की समान अवधि के 2,229 टीएमटी के मुकाबले 11 प्रतिशत कम है. इसी तरह, होटल, ऑफ‍िस, मॉल और अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल सिलेंडर की बिक्री भी 208.5 टीएमटी से घटकर 187 टीएमटी रह गई है.

एलपीजी सप्लाई में 82 प्रतिशत की भारी गिरावट

गैस क्राइस‍िस का सबसे ज्‍यादा असर इंडस्‍ट्रीज पर देखा गया. फैक्ट्रियों को होने वाली एलपीजी सप्लाई में 82 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है. सप्‍लाई घटकर महज 11.9 टीएमटी रहने के कारण कई इंडस्‍ट्री को मजबूरन फ्यूल ऑयल और नेचुरल गैस जैसे अन्य ऑप्‍शन की तरफ रुख करना पड़ा है. इससे पहले, सस्ती कीमत के कारण फैक्ट्रियां तेजी से एलपीजी यूज कर रही थीं. लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं. भौगोलिक दृष्टि से देखें तो उत्तर भारत इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है. नॉर्थ इंड‍िया में एलपीजी की बिक्री में 17 प्रतिशत की बड़ी गिरावट आई है.

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इम्‍पोर्ट में 44 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई

चौतरफा संकट के बीच प्राइवेट सेक्‍टर के ऑटो एलपीजी सप्‍लायर्स की सप्लाई में भारी कमी आई है. इस कारण उनके सीधे इम्‍पोर्ट में 44 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. प्राइवेट कंपनियों की तरफ से हाथ खड़े करने के बाद सरकारी तेल कंपनियों ने मोर्चा संभाला और एलपीजी से चलने वाले वाहनों के लिए अपनी सप्‍लाई को 86 प्रतिशत तक बढ़ा दिया. इसके अलावा, देशभर में ईंधन के इस बड़े संकट को संभालने और घरेलू स्तर पर जरूरी व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन आयात मार्ग बाधित होने से चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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