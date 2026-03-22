ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम, इजरायल पर सबसे बड़ा अटैक....खतरों के बीच LPG लेकर भारत पहुंचा जहाज, पीछे-पीछे आ रहे दो और, सिलेंडर की किल्लत का The End !

LPG Ship Pyxis Pioneer : शिवालिक, नंदा देवी, जग लाडकी के बाद एक और जहाज भारतीय तट पहुंच गया है. अमेरिका से गैस लेकर जहाज आज भारत पहुंचा है. होर्मुज संकट के बीच भारत ने अमेरिका से गैस का आयात बढ़ा दिया है.
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India LPG Crisis: मिडिल ईस्ट की जंग और भयानक होती जा रही है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान के पहरे ने इस युद्ध को और भीषण कर दिया है.वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच अमेरिका ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है.अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान अगले 48 घंटे में होर्मुज को पूरी तरह नहीं खोलता है तो उनके पावर प्लांट पर हमले होंगे . वहीं ईरान की ओर से इजरायल और गल्फ देशों पर हमले जारी है. ईरान ने इजरायल के परमाणु प्लांट को निशाना बनाया. इन सबके बीच भारत ने बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल करते हुए LPG गैस से लदे एक और जहाज को अपने पोर्ट तक पहुंचाने की सफलता हासिल की है. युद्ध के बीच ये भारत की बड़ी सफलता है.
मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं. ईरान-इजरायल-अमेरिका के बीच छिड़ी जंग का असर भारत पर भी पड़ा है. भारत में गैस और तेल संकट का खतरा मंडराने लगा है. संकट के बीच भारत ने अपनी मजबूत कूटनीतिक रणनीति को बदौलत तेल और गैस से लदे शिवालिक, नंदा देवी, जग लाडकी जहाजों को होर्मुज पार करवाने में सफलता हासिल की. खुद ईरानी नौसेना ने इन जहाजों को अपनी निगरानी ने होर्मुज के रास्तों को पार करवाया. होर्मुज पर मंडराते खतरे के बीच भारत ने अब अमेरिका से गैस की खरीद की है. अमेरिका के टेक्सास से गैस की बड़ी खेप लेकर Pyxis Pioneer जहाज भारत पहुंच गया है. भारत के मंगलुरु पोर्ट पर यह जहाज पहुंचा है. पढ़ें- पावर पेट्रोल ₹2, डीजल ₹22 महंगा, 23 मार्च से LPG सिलेंडर का नया नियम, सोमवार से बढ़ेगा हवाई किराया... युद्ध के बीच भारत में क्या-क्या बदला?
#WATCH | Karnataka: Pyxis Pioneer, a cargo ship carrying LPG from Nederland, Texas in the US arrives at New Mangalore Port in Mangaluru.
Visuals from the Port this morning. pic.twitter.com/3G1m4soa94
— ANI (@ANI) March 22, 2026