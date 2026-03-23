LPG सप्लाई अभी भी चिंता का विषय; पैनिक बुकिंग में आई कमी : सरकार

LPG Situation : LPG किल्लत के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने बड़ा अपडेट दे दिया है. सरकार ने LPG और तेल की किल्लत को लेकर अपनी स्थिति साफ कर दी है. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव (मार्केटिंग एवं ऑयल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने कहा कि पिछले तीन हफ्तों में करीब 3.5 लाख घरेलू और वाणिज्यिक PNG कनेक्शन दिए या सक्रिय किए गए हैं.

'LPG की आपूर्ति अभी भी चिंता का विषय'

उन्होंने कहा कि LPG की आपूर्ति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है. लेकिन, LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर किसी तरह की कमी (ड्राई आउट) नहीं है. एलपीजी की पैनिक में बुकिंग कम हो गई है और डिलीवरी सामान्य हो गई है.

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राज्य सरकारों को निर्देश जारी

उन्होंने बताया कि वाणिज्यिक LPG के संबंध में अब लगभग 50% मात्रा राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास होगी. भारत सरकार ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे इस आवंटन में रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, डेयरी यूनिट, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सब्सिडी वाले कैंटीन या आउटलेट, सामुदायिक रसोई और प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो एफटीएल को शामिल करें. अब तक करीब 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वाणिज्यिक एलपीजी का आवंटन किया है और लगभग 15,800 टन वाणिज्यिक LPG दिया जा चुका है.