Advertisement
trendingNow13151060
Hindi NewsबिजनेसLPG सप्लाई अभी भी चिंता का विषय; पैनिक बुकिंग में आई कमी : सरकार

LPG सप्लाई अभी भी चिंता का विषय; पैनिक बुकिंग में आई कमी : सरकार

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव (मार्केटिंग एवं ऑयल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने कहा कि पिछले तीन हफ्तों में करीब 3.5 लाख घरेलू और वाणिज्यिक PNG कनेक्शन दिए या सक्रिय किए गए हैं. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 23, 2026, 05:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

LPG सप्लाई अभी भी चिंता का विषय; पैनिक बुकिंग में आई कमी : सरकार

LPG Situation :  LPG किल्लत के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने बड़ा अपडेट दे दिया है. सरकार ने LPG और तेल की किल्लत को लेकर अपनी स्थिति साफ कर दी है. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव (मार्केटिंग एवं ऑयल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने कहा कि पिछले तीन हफ्तों में करीब 3.5 लाख घरेलू और वाणिज्यिक PNG कनेक्शन दिए या सक्रिय किए गए हैं. 

'LPG की आपूर्ति अभी भी चिंता का विषय'

उन्होंने कहा कि LPG की आपूर्ति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है. लेकिन, LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर किसी तरह की कमी (ड्राई आउट) नहीं है. एलपीजी की पैनिक में बुकिंग कम हो गई है और डिलीवरी सामान्य हो गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

राज्य सरकारों को निर्देश जारी 

उन्होंने बताया कि वाणिज्यिक LPG के संबंध में अब लगभग 50% मात्रा राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास होगी. भारत सरकार ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे इस आवंटन में रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, डेयरी यूनिट, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सब्सिडी वाले कैंटीन या आउटलेट, सामुदायिक रसोई और प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो एफटीएल को शामिल करें. अब तक करीब 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वाणिज्यिक एलपीजी का आवंटन किया है और लगभग 15,800 टन वाणिज्यिक LPG दिया जा चुका है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

LPG Situation

Trending news

कर्नाटक HC ने LPG संकट से झाड़ा पल्ला, खारिज हुई होटल एसोसिएशन की मांग
LPG shortage
कर्नाटक HC ने LPG संकट से झाड़ा पल्ला, खारिज हुई होटल एसोसिएशन की मांग
‘मंकी किलर’ की एंट्री! बंदरों को तीर से भेद रहा, कौन है महाराष्ट्र का सीरियल शिकारी?
Thane
‘मंकी किलर’ की एंट्री! बंदरों को तीर से भेद रहा, कौन है महाराष्ट्र का सीरियल शिकारी?
'कोविड महामारी की तरह रहना होगा अलर्ट...', ईरान युद्ध को लेकर संसद में क्या बोले PM?
Iran war
'कोविड महामारी की तरह रहना होगा अलर्ट...', ईरान युद्ध को लेकर संसद में क्या बोले PM?
गुरुग्राम रेप केस पर SC का एक्शन, पुलिस-मजिस्ट्रेट को फटकार, कमिश्नर और IO तलब
Gurugram rape case
गुरुग्राम रेप केस पर SC का एक्शन, पुलिस-मजिस्ट्रेट को फटकार, कमिश्नर और IO तलब
भारत के पास कितना है तेल, कितने देशों से कर रहे आयात, पीएम के भाषण की 10 बड़ी बातें
PM Modi
भारत के पास कितना है तेल, कितने देशों से कर रहे आयात, पीएम के भाषण की 10 बड़ी बातें
नकली सांप और तंत्र-मंत्र का जाल… ‘बाबा’ बनकर कैसे औरतों की जिंदगी लूटता था ये दरिंदा
Captain Baba
नकली सांप और तंत्र-मंत्र का जाल… ‘बाबा’ बनकर कैसे औरतों की जिंदगी लूटता था ये दरिंदा
होर्मुज में रुकावट मंजूर नहीं, युद्ध का असर... कोरोना का जिक्र कर PM ने क्या बताया
West Asia crisis
होर्मुज में रुकावट मंजूर नहीं, युद्ध का असर... कोरोना का जिक्र कर PM ने क्या बताया
बंगाल में AJUP ने जारी की एक और लिस्ट; ममता-सुवेंदु के खिलाफ किसको मैदान में उतारा?
West Bengal Election 2026
बंगाल में AJUP ने जारी की एक और लिस्ट; ममता-सुवेंदु के खिलाफ किसको मैदान में उतारा?
लाल किला ब्लास्ट को लेकर एक्शन में NIA, कश्मीर के कुलगाम-कुपवाड़ा में छापेमारी
NIA
लाल किला ब्लास्ट को लेकर एक्शन में NIA, कश्मीर के कुलगाम-कुपवाड़ा में छापेमारी
देखो भाई का काफिला... गोली मारकर डेडबॉडी चेक की, 'धुरंधर' के असली अतीक अहमद की कहानी
Dhurandhar 2
देखो भाई का काफिला... गोली मारकर डेडबॉडी चेक की, 'धुरंधर' के असली अतीक अहमद की कहानी