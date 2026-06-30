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कट सकता है LPG कनेक्शन, नहीं मिलेगी सब्सिडी...क्या है LPG का 30 और 90 दिन वाला नियम; 1 जुलाई से क्या-क्या बदलेगा?

LPG Rules change 1 July: सिलेंडर के दाम से लेकर सप्लाई और रिफिलिंग से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव हो सकते हैं. 1 जुलाई को तेल कंपनियां सिलेंडर की कीमत में राहत दे सकती है. वहीं 30 जून तक केवाईसी से जुड़ा काम नहीं निपटाने पर आपकी मुश्किल भी बढ़ सकती है.

Written ByBavita Jha
Published: Jun 30, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:19 AM IST
कट सकता है LPG कनेक्शन, नहीं मिलेगी सब्सिडी...क्या है LPG का 30 और 90 दिन वाला नियम; 1 जुलाई से क्या-क्या बदलेगा?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

Bavita Jha

बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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