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LPG Tanker Shivalik : होर्मुज का खतरा पार, LPG से भरा ‘शिवालिक’ भारत पहुंचा

भारतीय LPG कैरियर ‘शिवालिक’ सोमवार (16 मार्च) शाम गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंच गया है. इसमें लगभग 45,000 मीट्रिक टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) है. ये जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित निकलने के बाद भारत पहुंचा है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 16, 2026, 06:46 PM IST
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LPG Tanker Shivalik : होर्मुज का खतरा पार, LPG से भरा ‘शिवालिक’ भारत पहुंचा

LPG Tanker Shivalik :  अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग ने पूरी दुनिया में उथल-पुथल मचा दी है. लेकिन इस कठिन समय में भारत ने कमाल कर दिया है. इस वक्त कई देशों के जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में  भारतीय LPG कैरियर ‘शिवालिक’ सोमवार (16 मार्च) शाम गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंच गया है. इसमें लगभग 45,000 मीट्रिक टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) है. ये जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित निकलने के बाद भारत पहुंचा है. इससे देश में LPG सप्लाई को लेकर बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

 

‘नंदा देवी’ के मंगलवार को भारत पहुंचने की उम्मीद

इससे पहले नई दिल्ली में मिडिल ईस्ट के हालिया घटनाक्रमों पर जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि जहाज के पहुंचते ही सब प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. ताकि ‘शिवालिक’ से LPG उतारने में किसी तरह की देरी न हो. उन्होंने ये भी जानकारी दी कि LPG लेकर आ रहा एक और भारतीय जहाज ‘नंदा देवी’ के मंगलवार को भारत पहुंचने की उम्मीद है.

'सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं'

सिन्हा ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से रवाना हुआ भारतीय ध्वज वाला जहाज 'जग लाडकी', जो कि लगभग 81,000 टन कच्चे तेल से लदा है. सुरक्षित रूप से भारत की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में किसी भी तरह की घटना की कोई सूचना नहीं मिली है. फिलहाल, भारतीय ध्वज वाले 22 जहाज मौजूद हैं. इन पर कुल 611 नाविक सवार हैं.

इस बीच विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते समुद्री यातायात को सामान्य करने के लिए ईरान के साथ सीधा संवाद सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है. भारत वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय है. जयशंकर ने बताया कि भारत फिलहाल ईरान के साथ बातचीत कर रहा है. ताकि इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को खुला रखा जा सके. दुनिया के कुल तेल व्यापार का करीब 20 प्रतिशत हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरता है.

उन्होंने कहा कि बातचीत से पहले ही कुछ सकारात्मक परिणाम मिलने लगे हैं और भारत मानता है कि संबंध तोड़ने के बजाय संवाद और समन्वय के जरिए समाधान निकालना अधिक प्रभावी है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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