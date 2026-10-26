/भारत के लिए Nokia का मेगा प्लान, 5 साल के लिए हाथ L&T के साथ मिलाया हाथ, क्या है डील का मकसद?

Nokia Deal: देश की अग्रणी इंजीनियरिंग कंपनी L&T की सब्सिडियरी कंपनी एलएंडटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज (LTTS) ने नोकिया (Nokia) के साथ बड़ी डील की है. कंपनी ने 5 साल के लिए नोकिया के साथ समझौता किया है. इस डील के तहत एलएंडटी की तकनीक और नोकिया के टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक साथ आने वाली है.
नोकिया से स्टॉक एक्सचेंज को इस डील के बारे में जानकारी दी. जिसके मुताबिक इस समझौते के तहते LTTC भारत में नोकिया से रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में सपोर्ट करेगा. इस डील के एग्रीमेंट के तहत LTTS Nokia के प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेलवपमेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट सपोर्ट जैसे एरिया में आरएंडडी में मदद करेगा.
इस डील से क्या हासिल होगा, नोकिया के लिए क्या है डील के मायने?
इस साझेदारी के तहत LTTS भारत में नोकिया के लिए डेडिकेटेज ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर तैयार करेगी. इस ऑफशोर सेंटर के जरिए नोकिया अपने इंजीनियरिंग रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा इस समझौते के तहत प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन और टेक सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा. इस ऑफशोर सेंटर की मदद से नोकिया के कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकम्यूनिकेशन से एडवांस फीचर्स को डेवलप करने में मदद मिलेगी.
गिरते बाजार में भी शेयर में उछाल
इस खबर के आने के बाद आज गिरते बाजार के बीच भी एलएंडटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है. आज इसके स्टॉक में 3% से ज्यादा उछल गया. इस समझौते के तहत LTTS भारत में एक अपनी इंजीनियरिंग टीम तैयार करेगी. ये टीम ग्लोबली नोकिया के टेक्नोलॉजी सेंटर को सपोर्ट करेगी, ताकि कंपनी अपने 5G नेटवर्क, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, AI-ऑपरेटेड ऑपरेशंस और AI इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से विकसित कर टेलीकॉम सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ सके.
बता दें कि नोकिया (Nokia) जो कभी मोबाइल मेकिंग का किंग हुआ करता था, अब इस सेक्टर में पिछड़ गया है. वर्तमान में कंपनी सिर्फ बी-टू-बी टेलीकॉम और नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर का काम करती है. कंपनी ने अपने मोबाइल फोन बनाने का अधिकार HMD Global को बेच दिया है.