Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /लखनऊ-दिल्ली तेजस एक्सप्रेस पर दिखेगा Sprite का रंग, ब्रांड के नाम से होगी ट्रेन की पहचान

लखनऊ-दिल्ली तेजस एक्सप्रेस पर दिखेगा Sprite का रंग, ब्रांड के नाम से होगी ट्रेन की पहचान

लखनऊ और दिल्ली के बीच संचालित होने वाली तेजस एक्सप्रेस को अब कुछ महीनों के लिए नया ब्रांड नाम मिलने जा रहा है. करीब तीन महीने तक यह ट्रेन 'Sprite Tejas Express' के नाम से पहचानी जाएगी.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 13, 2026, 09:02 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:02 PM IST
लखनऊ-दिल्ली तेजस एक्सप्रेस पर दिखेगा Sprite का रंग, ब्रांड के नाम से होगी ट्रेन की पहचान
Image Credit: Social media/X/AI

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
न सर्जरी, न चीर-फाड़! सिर्फ 10 मिनट में Brain Chip लगाने का प्रयास, चीन की तैयारी
2
3
4
5