/लखनऊ-दिल्ली तेजस एक्सप्रेस पर दिखेगा Sprite का रंग, ब्रांड के नाम से होगी ट्रेन की पहचान

Lucknow-Delhi Tejas Express : लखनऊ और दिल्ली के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस को जल्द ही एक नया कमर्शियल नाम मिलने वाला है. करीब तीन महीने की अवधि में ये ट्रेन ‘Sprite Tejas Express’ के नाम से पहचानी जाएगी. IRCTC द्वारा संचालित इस ट्रेन की ब्रांडिंग का यह प्रयोग भारतीय रेलवे में एक नई तरह की विज्ञापन व्यवस्था के तौर पर देखा जा रहा है.
रिपोर्ट के मुताबिक, IRCTC ने Sprite को ट्रेन की ब्रांडिंग और विज्ञापन से जुड़े अधिकार दिए हैं. इस समझौते के तहत 19 अगस्त से 11 नवंबर 2026 तक ट्रेन नंबर 82501 और 82502 को ‘Sprite Tejas Express’ के नाम से घोषित करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे को कहा गया है.
ब्रांडिंग केवल ट्रेन के बाहरी हिस्से तक सीमित नहीं रहने वाली है. रेलवे सूत्रों के अनुसार, दोनों दिशाओं में सफर के दौरान ट्रेन के शुरुआती स्टेशन और रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों पर भी इसकी घोषणा ‘Sprite Tejas Express’ के नाम से की जाएगी. इस तरह यात्रियों को टिकट, ट्रेन की घोषणा और ट्रेन की विजुअल ब्रांडिंग में भी इस नए नाम का अनुभव हो सकता है.
नहीं. ट्रेन के नाम और ब्रांडिंग में बदलाव का मतलब इसके संचालन में बदलाव नहीं है. तेजस एक्सप्रेस का परिचालन पहले की तरह IRCTC ही करेगा. रेलवे के ट्रैक, स्टेशन और अन्य जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल भी जारी रहेगा. एक रेलवे अधिकारी के मुताबिक, IRCTC रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के इस्तेमाल के लिए भारतीय रेलवे को भुगतान करती है. इसलिए कमर्शियल ब्रांडिंग को ट्रेन के नियमित ऑपरेशन से अलग व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है.
इस मॉडल में संबंधित कंपनी को ट्रेन के तय हिस्सों और बाहरी सतह पर अपने ब्रांड को प्रदर्शित करने का अधिकार मिलता है यानी यात्रियों को ट्रेन पर Sprite का नाम और विज्ञापन नजर आ सकते हैं. लेकिन, ट्रेन रेलवे के मौजूदा नेटवर्क पर ही संचालित होगी. इसे भारतीय रेलवे में ट्रेनों से कमाई बढ़ाने के लिए अपनाए जा रहे विज्ञापन मॉडल का एक उदाहरण माना जा रहा है.
लखनऊ-दिल्ली तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत 3 दिसंबर 2021 को हुई थी. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था. IRCTC द्वारा संचालित यह पूरी तरह AC ट्रेन है, जिसमें यात्रियों को खानपान और इंफोटेनमेंट जैसी सुविधाएं मिलती हैं. ट्रेन में ग्रुप बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है. इसके तहत कॉर्पोरेट इवेंट, शादी या दूसरे कार्यक्रमों के लिए पूरा AC चेयर कार कोच बुक किया जा सकता है. एक कोच में 78 सीटें होती हैं.