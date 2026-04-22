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Hindi Newsबिजनेसयात्रियों के लिए बुरी खबर! Lufthansa पर पड़ी तेल की सबसे बड़ी मार; जानिए क्यों रद्द करनी पड़ीं 20,000 फ्लाइट्स?

यात्रियों के लिए बुरी खबर! Lufthansa पर पड़ी तेल की सबसे बड़ी मार; जानिए क्यों रद्द करनी पड़ीं 20,000 फ्लाइट्स?

इस फैसले से ग्रुप की कुल क्षमता (अवेलेबल सीट किलोमीटर्स - ASK) में 1% से भी कम की कमी आएगी. लुफ्थांसा का अनुमान है कि अक्टूबर तक इससे 40,000 मीट्रिक टन से ज्यादा जेट फ्यूल की बचत होगी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 22, 2026, 04:11 PM IST
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यात्रियों के लिए बुरी खबर! Lufthansa पर पड़ी तेल की सबसे बड़ी मार; जानिए क्यों रद्द करनी पड़ीं 20,000 फ्लाइट्स?

Lufthansa : ईरान जंग के बीच बढ़ती तेल की कीमतों ने लुफ्थांसा ग्रुप को अपनी उड़ान योजनाओं पर फिर से सोचने को मजबूर कर दिया है. यूरोप की इस प्रमुख एविएशन कंपनी ने गर्मियों में करीब 20,000 शॉर्ट-हॉल यानी छोटी दूरी की फ्लाइट्स घटाने का फैसला किया है. ताकि खर्च कम किया जा सके और ऑपरेशन को अधिक आसान बनाया जा सके.

जेट फ्यूल की होगी बचत 

इस फैसले से ग्रुप की कुल क्षमता (अवेलेबल सीट किलोमीटर्स - ASK) में 1% से भी कम की कमी आएगी. लेकिन लागत बचत काफी बड़ी होगी. लुफ्थांसा का अनुमान है कि अक्टूबर तक इससे 40,000 मीट्रिक टन से ज्यादा जेट फ्यूल की बचत होगी.

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ईंधन कीमतों ने बढ़ाई मुश्किलें

इस फैसले की सबसे बड़ी वजह जेट फ्यूल की कीमतों में तेज उछाल है. तेल की कीमतें ईरान संघर्ष बढ़ने के बाद दोगुनी हो चुकी हैं. जेट फ्यूल एयरलाइंस के सबसे बड़े खर्चों में से एक होता है और कीमतों में इस तेजी ने कई शॉर्ट-हॉल रूट्स को घाटे का सौदा बना दिया है. इसी वजह से लुफ्थांसा फ्रैंकफर्ट और म्यूनिख जैसे बड़े हब्स से कुछ कम मुनाफे वाले रूट्स पर कटौती कर रही है, जबकि नेटवर्क कनेक्टिविटी बनाए रखने की कोशिश जारी है.

नेटवर्क रहेगा बरकरार

कंपनी ने साफ किया है कि ये कदम कारोबार छोटा करने के लिए नहीं, बल्कि ऑपरेशन को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है. कुछ रूट्स बंद किए जा रहे हैं. लेकिन साथ ही ज्यूरिख, वियना और ब्रुसेल्स जैसे हब्स से सर्विस बढ़ाई जा रही हैं. इससे लंबी दूरी की उड़ानों और ग्लोबल नेटवर्क तक पहुंच बनी रहेगी. ये बदलाव लुफ्थांसा के छह बड़े हब्स- फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख, ज्यूरिख, वियना, ब्रुसेल्स और रोम में लागू किया जा रहा है. इसमें लुफ्थांसा, SWISS, ऑस्ट्रियन एयरलाइंस, ब्रुसेल्स एयरलाइन्स और ITA एयरवेज शामिल हैं.

अभी और होंगे बदलाव

पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है. 31 मई तक रोजाना करीब 120 उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं और प्रभावित यात्रियों को सूचना दी जा रही है. आने वाले हफ्तों में और बदलाव होंगे. लुफ्थांसा ने कहा है कि गर्मियों के लिए संशोधित शेड्यूल अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत में जारी किया जाएगा.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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