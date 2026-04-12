इस दिन रहेगी लुफ्थांसा पायलटों की 48 घंटे की हड़ताल, कई उड़ानें रद्द होने की आशंका; सफर से पहले जान लें जरूरी बातें

Two-Day Pilot Strike : जर्मनी की एयरलाइन लुफ्थांसा के पायलटों ने 13 अप्रैल से दो दिन की हड़ताल का ऐलान किया है. इससे एयरलाइन के पूरे नेटवर्क में उड़ान संचालन प्रभावित होने की आशंका है. यह हड़ताल पेंशन से जुड़े विवाद पर बातचीत टूटने के बाद बुलाई गई है. यूनियन का कहना है कि कंपनी की ओर से कोई स्वीकार्य प्रस्ताव नहीं दिया गया. लुफ्थांसा के पायलट 13 अप्रैल से दो दिनों की हड़ताल पर जाएंगे. इस हड़ताल के कारण लुफ्थांसा की पूरी उड़ान सेवा पर असर पड़ने की उम्मीद है और कई उड़ानें बाधित हो सकती हैं.

पायलट यूनियन ‘वेराइनिगुंग कॉकपिट (VC) के अनुसार लुफ्थांसा, लुफ्थांसा कार्गो और लुफ्थांसा सिटीलाइन के पायलट 13 अप्रैल रात 12:01 बजे (CET) से 14 अप्रैल रात 11:59 बजे (CET) तक हड़ताल पर रहेंगे. इसके अलावा सहायक एयरलाइन यूरोविंग्स के पायलटों को भी 13 अप्रैल को हड़ताल में शामिल होने के लिए कहा गया है.

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मिडिल ईस्ट में प्रभावित नहीं होंगी उड़ानें

हालांकि, यूनियन ने साफ किया है कि मिडिल ईस्ट के कुछ देशों के लिए उड़ानें इस हड़ताल से प्रभावित नहीं होंगी. इनमें अजरबैजान, मिस्र, बहरीन, इराक, इजरायल, यमन, जॉर्डन, कतर, कुवैत, लेबनान, ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं.

VC के अध्यक्ष एंड्रियास पिन्हेरो ने कहा कि नियोक्ता पक्ष की ओर से समझौते की कोई ठोस इच्छा नहीं दिखने के कारण यूनियन को ये कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा. उन्होंने यह भी कहा कि ईस्टर छुट्टियों के दौरान हड़ताल न करने का फैसला लेने के बावजूद कंपनी की ओर से कोई गंभीर प्रस्ताव नहीं दिया गया. हड़ताल के दौरान यात्रियों को उड़ान रद्द होने और देरी का सामना करना पड़ सकता है. लुफ्थांसा ने इस कदम को विवाद में 'तनाव के नए स्तर' तक पहुंचने वाला बताया है. कंपनी का कहना है कि यूनियन की पेंशन स्कीम को दोगुना करने की मांग 'अव्यवहारिक और असंभव' है.

यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक करें और एयरलाइन के अपडेट्स पर नजर बनाए रखें.