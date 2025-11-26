Advertisement
देश में लग्‍जरी घरों की कीमत 40 प्रतिशत बढ़ीं, अफोर्डेबल होम 26 प्रतिशत महंगे हुए

Realestate News: द‍िल्‍ली-एनसीआर के र‍ियलएस्‍टेट मार्केट में तेजी से ग्रोथ देखी जा रही है. इसका असर यह हो रहा है क‍ि आज नॉर्मल साइज के लग्‍जरी घर की कीमत बढ़कर डेढ़ करोड़ रुपये पर पहुंच गई है. देश के चुन‍िंदा शहरों में इस तरह के घरों की ब‍िक्री में भी इजाफा हुआ है.

Nov 26, 2025
Luxury Housing Price: देश के टॉप सात शहरों में लग्जरी घरों की कीमत ने पिछले तीन साल में अन्य सेगमेंट से बेहतर प्रदर्शन किया है. औसत लग्जरी घर की कीमत अब बढ़कर डेढ़ करोड़ रुपये पर पहुंच गई है. वहीं, साल 2025 में प्रति स्‍क्‍वायर फीट दाम बढ़कर 14,530 रुपये हो गया है, जो कि 2022 में 20,300 प्रति स्‍क्‍वायर फीट था. इस बारे में बुधवार को जारी र‍िपोर्ट में जानकारी दी गई. रियल एस्टेट सर्विसेज फर्म एनारॉक की रिपोर्ट में कहा गया कि देश के टॉप 7 शहरों के लग्जरी हाउस‍िंग मार्केट में न केवल सप्‍लाई देखने को मिल रही है, जबकि बिक्री के साथ-साथ कीमत में भी बढ़त हो रही है.

23000 रुपये के पार पहुंचीं कीमतें

लग्जरी सेगमेंट में दिल्ली-एनसीआर पहले पायदान पर है, यहां कीमतें 72 प्रतिशत बढ़कर 23,100 प्रति स्‍क्‍वायर फीट हो गई हैं. मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) और बेंगलुरु में कीमत में क्रमश: 43 प्रतिशत और 42 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला है. दूसरी तरफ अफोर्डेबल हाउस‍िंग (40 लाख रुपए से कम) की कीमत में केवल 26 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया है. इस दौरान एनसीआर में अफोर्डेबल घरों की कीमत में 48 प्रतिशत का इजाफा देखा गया है. मिड और प्रीमियम घरों (40 लाख रुपए से 1.5 करोड़ रुपए)तक के घरों की कीमत में 39 प्रतिशत का इजाफा देखा गया है. बेंगलुरु में घरों की कीमतों में सबसे अधिक 62 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया है.

प्रीमियमाइजेशन की कल्‍चर तेजी से बढ़ी
इंडस्‍ट्री से जुड़े एनाल‍िस‍िस करने से यह पता चलता है क‍ि प्रीमियमाइजेशन की कल्‍चर तेजी से बढ़ी है. यहां घर खरीदने वाले बड़े स्‍पेस, एकीकृत कम्‍युन‍िटी और भव‍िष्‍य की सुविधाओं पर फोकस कर रहे हैं. एनसीआर (NCR) मार्केट में इस साल प्रीम‍ियर प्रॉपर्टी की ड‍िमांड तेजी से बढ़ी है. गुरुग्राम इस ग्रोथ का खास केंद्र रहा है, यहां लग्‍जरी, प्रीमियम और प्लॉटेड हाउसिंग सेगमेंट में शानदार प्रदर्शन हुआ है. द्वारका एक्सप्रेसवे, सदर्न पेरिफेरल रोड (SPR), गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, न्यू गुरुग्राम और सोहना जैसे प्रमुख कॉरिडोर में कनेक्टिविटी बढ़ी है.

लग्जरी घरों की मांग तेजी से बढ़ी
एनारॉक ग्रुप के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, 'बेहतर स्थानों पर ब्रांडेड डेवलपर्स द्वारा बड़े घरों की लगातार मांग के कारण लग्जरी घरों की मांग अन्य सेक्‍टर के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है.' उन्होंने आगे कहा, 'हमारे आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी से सितंबर के बीच इन शहरों में करीब 2.87 लाख यूनिट्स की कुल बिक्री में से करीब 30 प्रतिशत लग्जरी सेगमेंट में थीं. पिछले कुछ साल में बढ़ी लागत और मजबूत मांग के कारण देशभर में घरों की कीमतें बढ़ी हैं.'

साल 2025 एनसीआर के लि‍ए खास
गंगा रियल्टी के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर नीरज के मिश्रा कहते हैं NCR के रियल एस्टेट मार्केट के लि‍ए साल 2025 एक अहम साल रहा है. खासकर गुरुग्राम में डिमांड पैटर्न हाई क्‍वाल‍िटी, लाइफस्टाइल-ड्रिवन घरों की तरफ शिफ्ट हुआ है. आज खरीदार सुविधाओं, स्थिरता और लॉन्‍ग टर्म प्राइस को तवज्‍जो दे रहा है. द्वारका एक्सप्रेसवे के करीब तैयार होने और प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड से कनेक्टिविटी बदलने की उम्मीद के साथ साल 2026 उभरते माइक्रो-मार्केट्स में और भी ज्‍यादा मौके खोलेगा.

त्रेहान ग्रुप के एमडी सारांश त्रेहान कहते हैं 2025 में एनसीआर का हाउस‍िंग मार्केट काफी मजबूत रहा. गुरुग्राम के बाजार ने शानदार प्रदर्शन क‍ियाा है. यह शहर मॉर्डन रियल एस्टेट का खास केंद्र बन गया है. यहां हाई लेवल हाउस‍िंग से लेकर प्‍लॉट बेस्‍ड प्रोजेक्‍ट तक सभी प्रकार के ऑप्‍शन उपलब्ध हैं. हम जैसे-जैसे साल 2026 की तरफ बढ़ रहे हैं, माँग और ज्‍यादा बढ़ने की उम्मीद है. 

