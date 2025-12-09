Advertisement
क्या लग्जरी हाउसिंग मार्केट जल्द ही अपनी चमक खो देगा? जानिए एक्सपर्ट्स की क्या है राय?

13 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच 15 प्रॉपर्टी स्पेशलिस्ट के रॉयटर्स पोल के मुताबिक, अगले दो सालों में घरों की औसत कीमतों में लगभग 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 09, 2025, 04:57 PM IST
  1. Luxury Housing Market :  भारत के रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट में तेजी जारी रहने की उम्मीद है. हालांकि पहले के अनुमान से रफ्तार थोड़ी धीमी रहेगी. 13 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच 15 प्रॉपर्टी स्पेशलिस्ट के रॉयटर्स पोल के मुताबिक, अगले दो सालों में घरों की औसत कीमतों में लगभग 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान है. ये तब हो रहा है जब पिछले एक दशक में कीमतें पहले ही दोगुनी से ज्यादा हो चुकी हैं. इसके अलावा, रिपोर्ट में विशेषज्ञों का मानना ​​है कि लग्जरी हाउसिंग आखिरकार अपनी गति खो देगी.
  2. ये आउटलुक भारत की मजबूत 8.2 प्रतिशत आर्थिक बढ़ोतरी की पृष्ठभूमि में आया है. हालांकि, ये बढ़ोतरी कई वैश्विक देशों से बेहतर रही है. फिर भी अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस तेजी का फायदा असमान रूप से मिला है, जिससे 1.4 अरब से अधिक लोगों वाले देश में अमीरी-गरीबी का अंतर और गहरा हो गया है.
  3. लग्जरी हाउसिंग की गति धीमी होने की उम्मीद
  4. रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स का मानना ​​है कि लग्जरी सेगमेंट अभी मार्केट की गतिविधि का सबसे मजबूत इंजन है. लेकिन लंबे समय तक अपना दबदबा बनाए नहीं रख पाएगा. सर्वे किए गए 15 एनालिस्ट में से ग्यारह को उम्मीद है कि पांच सालों के भीतर इसका असर कम हो जाएगा, जबकि केवल चार का मानना ​​है कि यह ट्रेंड उस अवधि से आगे भी जारी रहेगा.
  5. कोलियर्स इंटरनेशनल में वैल्यूएशन सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय शर्मा ने कहा, 'मेरा मानना ​​है कि लग्जरी सेगमेंट आज अपने पीक पर है और यह निश्चित रूप से नीचे जाएगा. उन्होंने कहा कि मजबूत फाइनेंशियल मार्केट ने अस्थायी रूप से निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ाई है, जिससे हाई-एंड हाउसिंग की मांग एक और साल तक बढ़ सकती है. उसके बाद बढ़ती जमीन की लागत और डेवलपमेंट खर्च उन खरीदारों को रोक सकते हैं जो रहने के लिए घर के बजाय रिटर्न चाहते हैं.  हालांकि, रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ लोग ज्यादा सकारात्मक नजरिया रखते हैं.
  7. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लग्जरी सेगमेंट अगले 3-5 सालों तक भारत के हाउसिंग मार्केट का एक मुख्य ड्राइवर बना रहेगा. 
  8. बढ़ती कीमतें, कम बिक्री
  9. शहर-लेवल के अनुमानों से पता चलता है कि दिल्ली-NCR इस साल 7-8 प्रतिशत और अगले साल 7 प्रतिशत की अनुमानित बढ़त के साथ सबसे आगे है. मुंबई में लगभग 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है. जबकि बेंगलुरु में लगभग 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है. अनारॉक के मुताबिक, कुल घरों की बिक्री में कमी (तीसरी तिमाही में 9 प्रतिशत की गिरावट) के बावजूद डेवलपर्स ने सालाना आधार पर रेवेन्यू में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ये महंगे घरों की ओर रुझान और किफायती विकल्पों की घटती सप्लाई का संकेत देता है.
  10. रिपोर्ट का दावा है कि भारत में पहले से ही लगभग 10 मिलियन किफायती घरों की कमी है. एक ऐसा गैप जिसके बारे में नाइट फ्रैंक ने चेतावनी दी है कि 2030 तक ये तीन गुना हो सकता है. एनालिस्ट इस बात पर बंटे हुए थे कि क्या आने वाले साल में नए खरीदारों में सुधार होगा.
