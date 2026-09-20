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सिर्फ चलाएगा नहीं, बुलेट ट्रेन बनाएगा भारत, 350 किमी/घंटे की रफ्तार वाली 'मेड इन इंडिया' ट्रेन से जापान की E10 को देगा टक्कर

Bullet Train in India: भारत में अगले साल से बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है. इसके साथ ही भारत स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाने की तैयारी में है. मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन 2030 से बनाने की तैयारी चल रही है.

Written ByBavita Jha
Published: Sep 20, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 01:15 PM IST
सिर्फ चलाएगा नहीं, बुलेट ट्रेन बनाएगा भारत, 350 किमी/घंटे की रफ्तार वाली 'मेड इन इंडिया' ट्रेन से जापान की E10 को देगा टक्कर

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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