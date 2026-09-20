सिर्फ चलाएगा नहीं, बुलेट ट्रेन बनाएगा भारत, 350 किमी/घंटे की रफ्तार वाली 'मेड इन इंडिया' ट्रेन से जापान की E10 को देगा टक्कर

Bullet Train: अगस्त 2027 में भारत में मुबंई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है. दो फेज में इस ट्रेन को चलाने की तैयारी है. करीब 2 लाख करोड़ की लागत मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है. इस रूट पर पहले B28 सीरीज वाली हाई स्पीड ट्रेन दौड़ेगी. बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा भारत अब खुद बुलेट ट्रेन बनाने की तैयारी कर रहा है.
भारत में बनेगी स्वदेशी बुलेट ट्रेन
भारत अपना स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाने की तैयारी कर रहा है. रेलवे मंत्रालय की कैबिनेट प्रस्ताव के मुताबिक भारत साल 2030 तक हाई स्पीड ट्रेन बनाने की तैयारी कर रहा है. B35 ट्रेनों की रफ्तार 350 किमी प्रति घंटे की होगी, जो जापान के E10 सीरीज वाली बुलेट ट्रेन को टक्कर देगी.
जापान की ट्रेनों को टक्कर देगी मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन
जापान ने E5 सीरीज वाली ट्रेनों का प्रोडक्शन धीरे-धीरे बंद करने जा रहा है. उसकी जगह E10 ट्रेनों का प्रोडक्शन शुरू करने की तैयारी है. साल 2030 में इन ट्रेनों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की प्लानिंग है. 2034 तक E10 ट्रेनों को पटरी पर दौड़ाने की प्लानिंग है. जापान में हाई स्पीड ट्रेनों के प्रोडक्शन में बड़े फेरबदल के बीच भारत अपना स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाने की तैयारी शुरू कर चुका है. देश में B28 हाई स्पीड ट्रेनों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी गई है. भारत सिर्फ ट्रेन ही नहीं बना रहा, बल्कि ट्रेनों के कंट्रोलिंग सिस्टम को भी खुद की डेवलप कर रहा है.
280 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन
मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर पर सबसे पहले B28 ट्रेनें चलेंगी. इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 280 किमी प्रति घंटे की है, जबकि ऑपरेशनल स्पीड 249 किमी प्रति घंटे की होगी. BEML को 32 B28 ट्रेनें बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है. भारत के बुलेट ट्रेन ट्रैक पर भारत में बनी ट्रेन दौड़ेगी. बता दें कि साल 2015 में बुलेट ट्रेन परियोजना की शुरुआत हुई थी. प्रोजेक्ट अपने टारगेट बजट से दोगुना और डेडलाइन से काफी पीछे चल रहा है. जमीन अधिग्रहण से लेकर टर्बाइन मशीनों की देरी के चलते बुलेट ट्रेन के संचालन में देरी हो रही है.