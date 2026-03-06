Devendra Fadnavis: महाराष्ट्र विधानसभा में राज्‍य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने क‍िसानों के ल‍िए बड़ी घोषणा की. उन्‍होंने इस मौके पर क‍िसानों के ल‍िये 'पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर शेतकरी कर्जमाफी योजना' (Punyashlok Ahilyabai Holkar Shetkari Karj Mafi Yojana) का ऐलान क‍िया. इस योजना के तहत राज्‍य के किसानों का दो लाख रुपये तक का एग्रीकल्‍चर लोन माफ किया जाएगा. इसके अलावा ऐसे क‍िसान जो न‍ियम‍ित रूप से अपना कर्ज चुकाते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से 50000 रुपये का प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा.

सरकार का कहना है योजना का मकसद किसानों को आर्थिक राहत देना और समय पर लोन चुकाने वाले क‍िसानों को प्रोत्साहित करना है. इस दौरान मुख्‍यमंत्री फडणवीस ने राज्य का 7.69 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश क‍िया. 'पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर शेतकरी कर्जमाफी योजना' के तहत 3 सितंबर 2025 तक दो लाख रुपये तक बकाया शॉर्ट-टर्म क्रॉप लोन वाले क‍िसानों का पूरा कर्ज माफ हो जाएगा. यह माफी केवल उस तारीख तक लिए गए लोन पर लागू होगी.

ऐसे क‍िसानों को म‍िलेगा 50 हजार रुपये का इनाम

ऐसे क‍िसान, जो नियमित रूप से अपनी क‍िस्‍त चुका रहे हैं, उन्हें अनुशास‍ित तरीके से री-पेमेंट करने के लि‍ए 50 हजार रुपये तक का इनाम मिलेगा. सीएम फडणवीस की तरफ से बजट भाषण के दौरान कहा गया क‍ि 3 सितंबर 2025 तक 2 लाख रुपये तक का लोन पुन्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना के तहत माफ क‍िया जाएगा. रेगुलर ईएमआई चुकाने वालों को 50,000 रुपये तक का इनाम म‍िलेगा.

क्‍यों अहम है यह योजना?

महाराष्ट्र में महायुत‍ि सरकार के आने के बाद से ही क‍िसानों की तरफ से कर्ज माफी की मांग की जा रही थी. सरकार की तरफ से पहले एक सम‍ित‍ि का गठन क‍िया गया. हालांकि, यह सभी प्रकार के लोन पर पूरी माफी नहीं है. इसका फायदा छोटे और सीमांत किसानों को सबसे ज्‍यादा म‍िलेगा. इसका फायदा ऐसे क‍िसानों को म‍िलेगा, जो फसल खराब होने, बढ़ती लागत और बार‍िश की अन‍िश्‍च‍ितता से परेशान रहते हैं.

बजट में एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर पर फोकस

एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर के ल‍िए कर्ज माफी का ऐलान क‍िया जाना पैकेज का बड़ा ह‍िस्‍सा है. इसके अलावा कुछ प्रमुख घोषणाओं में किसानों के लिए सोलर पंप पर 20,000 करोड़ रुपये की सब्‍स‍िडी, महाराष्ट्र नेचुरल फार्म‍िंग मिशन से 5 लाख हेक्टेयर कवर, मत्‍स्‍य पालन, पशुपालन और इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन पर बड़े आवंटन का ऐलान क‍िया गया. क‍िसान संगठनों की तरफ से सरकार के ऐलान को पॉज‍िट‍िव बताया गया. हालांक‍ि, कुछ ने माफी की ल‍िम‍िट बढ़ाने की मांग की. सरकार की तरफ से जल्द आवेदन प्रोसेस, वेरीफ‍िकेशन और माफ राशि सीधे खाते में ट्रांसफर करने की गाइडलाइंस जारी की जाएंगी.

महाराष्‍ट्र की इकोनॉमी 7.9% की दर से बढ़ने का अनुमान

इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा में पेश क‍िये गए इकोनॉमिक सर्वे में राज्य की मजबूत आर्थिक स्थिति के बारे में बताया गया. सर्वे के अनुसार महाराष्‍ट्र की इकोनॉमी 2025-26 में 7.9% की दर से बढ़ने का अनुमान है. यह नेशनल जीडीपी ग्रोथ के 7.4% के अनुमान से कुछ ज्यादा है. सर्वे में बताया गया कि 2025-26 में राज्य का जीएसडीपी 51 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्‍मीद है. प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा 2025-26 में 3.47 लाख रुपये तक पहुंच जाएगा.

चुनौतियों के बीच राज्य विदेशी निवेश का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है. अक्टूबर 2019 से मार्च 2025 तक महाराष्ट्र में 6.97 लाख करोड़ रुपये का एफडीआई आया. यह देश की कुल एफडीआई (FDI) का 31% है.