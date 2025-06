Maharashtra Electricity Bills: महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के लि‍ए बड़ी खुशखबरी है. राज्‍य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से बुधवार देर रात बताया गया क‍ि अगले पांच साल में बिजली के दाम 26 प्रतिशत तक कम हो जाएंगे. पहले साल में इनमें 10 प्रतिशत की कटौती होगी, जो क‍ि सूबे के इत‍िहास में पहला मौका है. फडणवीस ने कहा, 'राज्य के इतिहास में पहली बार बिजली के दाम 10% कम होंगे और पांच में इनमें 26% की कटौती होगी.' उन्होंने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (MERC) का शुक्रिया अदा किया, जिसने महावितरण की याचिका को मंजूर किया.

महावितरण की तरफ से दाम कम करने की मांग

उन्‍होंने अपनी एक्‍स पोस्‍ट में ल‍िखा क‍ि पहले महाराष्‍ट्र इलेक्‍ट्र‍िस‍िटी रेग्‍युलेटरी कमीशन (MERC) को बिजली के दाम 10% बढ़ाने को लेकर याचिका मिलती थी. लेकिन इस बार महावितरण की तरफ से दाम कम करने की मांग की गई, ज‍िसे स्वीकार कर ल‍िया गया. यह कटौती घरेलू, इंडस्‍ट्र‍ियल और कमर्श‍ियल तीनों तरह के ग्राहकों के लिए होगी. फडणवीस ने बताया कि 70% लोग, जो 100 यूनिट से कम बिजली यूज करते हैं, उन्हें पहले साल में 10% की पूरी छूट मिलेगी. इससे ज्यादातर घरों को राहत मिलेगी.

Good news on electricity tariffs!

For the first time in the State’s history, electricity tariffs will be reduced — starting with a 10% cut in the first year, and a total 26% reduction in phases over the next 5 years.

Thanks to the Maharashtra Electricity Regulatory Commission…

