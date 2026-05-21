UP के बाद इस राज्य के कर्मचारियों को राहत, 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के तहत DA में 2% बढ़ोतरी

Maharashtra DA Hikes : महाराष्ट्र सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance-DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों का DA अब 58% से बढ़कर 60% हो गया है.

फैमिली पेंशनधारकों को भी मिलेगा फायदा

सरकार के इस फैसले का लाभ राज्य के लाखों कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनधारकों को मिलेगा. वित्त विभाग ने DA बढ़ोतरी लागू करने के लिए अलग-अलग सरकारी प्रस्ताव जारी किए हैं.

जनवरी 2026 से लागू होगा बढ़ा हुआ DA

सरकार के अनुसार, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी से एरियर का भी भुगतान किया जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर और दिसंबर 2025 तथा जनवरी 2026 के लंबित DA एरियर को भी मंजूरी दे दी गई है. कर्मचारियों को यह राशि मई महीने की सैलरी के साथ मिलेगी.

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पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी फायदा

सरकार ने पेंशनर्स और फैमिली पेंशन पाने वालों के लिए भी DR को 60% करने का फैसला लिया है. यह बढ़ोतरी भी जनवरी 2026 से लागू होगी. इसके अलावा रिटायर्ड ऑल इंडिया सर्विसेज (AIS) अधिकारियों के लिए भी 2% महंगाई राहत बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.

सरकार पर पड़ेगा 800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ

अधिकारियों के मुताबिक, DA बढ़ोतरी और एरियर भुगतान पर राज्य सरकार को करीब 800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा. इस फैसले से करीब 5.16 लाख राज्य सरकारी कर्मचारियों और लगभग 8.72 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलने की उम्मीद है.

फरवरी में भी बढ़ाया गया था DA

इससे पहले फरवरी 2026 में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य कर्मचारियों के DA में 3% की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद DA 55% से बढ़कर 58% हुआ था. यह बढ़ोतरी जुलाई 2025 से प्रभावी मानी गई थी.